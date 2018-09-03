Piyanist UÄŸurlu da Sabahâ€™a rÃ¶portaj verdi, 'BaÅŸkan ErdoÄŸan' dedi

HÃ¼kÃ¼mete yakÄ±n Sabah gazetesine rÃ¶portaj veren Ã¼nlÃ¼lerin arasÄ±na Piyanist Tuluyhan UÄŸurlu da katÄ±ldÄ±.Â

Piyanist Tuluyhan UÄŸurluda Sabah’a röportaj veren ünlülerin arasÄ±na katÄ±ldÄ±. Sabah’Ä±n GünaydÄ±n ekinden Tuba KalçÄ±k'a konuÅŸan UÄŸurlu, sÄ±k sÄ±k “BaÅŸkan ErdoÄŸan” ifadesini kullandÄ± ve Sabah’a röportaj veren kiÅŸilerin eleÅŸtirilmesini de ÅŸu sözlerlerle tepki gösterdi: 'Åžu gazete yandaÅŸ', 'Bu gazete iktidara yakÄ±n' diye ayrÄ±m yapÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±yÄ±m. Kimseyi SABAH'a konuÅŸtu diye yaftalayamazsÄ±nÄ±z.”

UÄŸurlu ayrÄ±ca, “Bir gün de muhalefet lideri çÄ±kÄ±p 'Åžu hizmetlerinden dolayÄ± AK Parti'ye ve BaÅŸkan ErdoÄŸan'a teÅŸekkür ederiz' demedi ya da 'Çok güzel hizmetler yaptÄ±nÄ±z ama...' diye baÅŸlayÄ±p yapÄ±cÄ± bir eleÅŸtiride bulunmadÄ±” diye yakÄ±ndÄ±.

Röportajdan ilgili bölümler ÅŸöyle:

GeçtiÄŸimiz günlerde Amerika'nÄ±n Türkiye'yi hedef alan saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± tavÄ±r almak için sanat dünyasÄ±na çaÄŸrÄ±da bulunmuÅŸtunuz. Bu çaÄŸrÄ±nÄ±z sanat dünyasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k buldu mu?

ÇaÄŸrÄ±m karÅŸÄ±lÄ±k bulmadÄ±. Ne yazÄ±k ki bu konuda duyarsÄ±z kalÄ±ndÄ±. Bu ülkede yÄ±llarca Filistin davasÄ±na kafa yoran sol, BaÅŸkanÄ±mÄ±z Filistin'e sahip çÄ±kÄ±yor diye ÅŸimdi bu davayÄ± sahiplenmiyor. Niye? ErdoÄŸan sahip çÄ±kÄ±yor diye. Ä°ÅŸte bu durum hastalÄ±klÄ± bir tutumdur. ErdoÄŸan, muhalefetteki bir kesimin dengesini bozdu çünkü arka arkaya büyük zaferle çÄ±ktÄ± seçimlerden. BaÅŸarÄ± çÄ±tasÄ±nÄ± her seçimde daha da ileriye taÅŸÄ±dÄ±, halkÄ±mÄ±zÄ±n teveccühünü kazandÄ±. Ä°ÅŸte bu da dengesini bozdu bir kesimin. BaÅŸkan ErdoÄŸan o kadar büyük hizmetler yaptÄ± ki ülkemize... Bir gün de muhalefet lideri çÄ±kÄ±p 'Åžu hizmetlerinden dolayÄ± AK Parti'ye ve BaÅŸkan ErdoÄŸan'a teÅŸekkür ederiz' demedi ya da 'Çok güzel hizmetler yaptÄ±nÄ±z ama...' diye baÅŸlayÄ±p yapÄ±cÄ± bir eleÅŸtiride bulunmadÄ±. Ä°ÅŸte bunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gün muhalefet cephesinde bir ÅŸeylerin deÄŸiÅŸtiÄŸini söyleyebiliriz. Konu muhalefetten açÄ±lmÄ±ÅŸken; CHP ile ilgili de bir ÅŸeyler söylemek istiyorum. Ben CHP'li ve Atatürkçü bir aileden gelen biri olarak ÅŸunu söylemek isterim ki, CHP, Atatürk'ün partisi deÄŸil artÄ±k. CHP, mezhepçilik yapanlarÄ±n yoÄŸun olarak bulunduÄŸu bir parti haline geldi. Üzülerek söylüyorum ki, Atatürk'e en büyük zararÄ± bugünkü CHP veriyor. CHP baÅŸtan ayaÄŸa yenilenmeli, kuruluÅŸ ayarlarÄ±na geri dönmeli.

Sosyal medyada özellikle SABAH gazetesine konuÅŸan sanatçÄ±lar, belli kesimlertarafÄ±ndan linç ediliyor. Siz sosyal medyadaki bu tahammülsüzlüÄŸü neye baÄŸlÄ±yorsunuz?

Politik açÄ±dan ayrÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için böyle oldu diye düÅŸünüyorum. Bizim tekrar bir araya gelip kenetlenmemiz gerekiyor. 'Åžu gazete yandaÅŸ', 'Bu gazete iktidara yakÄ±n' diye ayrÄ±m yapÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±yÄ±m. Kimseyi SABAH'a konuÅŸtu diye yaftalayamazsÄ±nÄ±z. SABAH gazetesine yandaÅŸ diyenlere soruyorum; AK Parti televizyonu diye bir kanal bilmiyorum ama Halk televizyonu diye bir kanal var. Halk televizyonunu nasÄ±l adlandÄ±racaÄŸÄ±z o zaman? Bizim bu tarz yaklaÅŸÄ±mlarÄ± aÅŸmamÄ±z gerekiyor. YÄ±llarca bu ülkede deÄŸerli iÅŸler yapmÄ±ÅŸ insanlara SABAH'a konuÅŸtu diye hakaret etmek kimsenin haddi deÄŸil. Kimsenin böyle bir hakkÄ± yok. Muhalefet yÄ±llarca 'Mahalle baskÄ±sÄ± var' diyordu. Bir mahalle baskÄ±sÄ± varsa, bu muhalefet kesiminde var. Kendi öz deÄŸerlerimize dönmeliyiz. Anadolu kültürünün merkezinde hoÅŸgörü, insan sevgisi var. Biz bu deÄŸerlerimizi unutmadan birbirimize yaklaÅŸmalÄ±yÄ±z. EÄŸer biz birbirimize düÅŸersek güçsüzleÅŸiriz, o zaman da emperyal güçler gelir bizi bölüp yönetmek ister. Lütfen bu tuzaÄŸa düÅŸmeyelim. (HABER MERKEZÄ°)

Ne sÃ¶yledim sana ki vurdun kapÄ±yÄ± gittin

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 11:45

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