KYK yurt baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±, 10 EylÃ¼l Pazartesi sona erecek

YÃ¼ksek Ã–ÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2018-2019 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± iÃ§in yurt baÅŸvurularÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±.

Yüksek ÖÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yurt baÅŸvurularÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±. Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, KYK yurt baÅŸvurularÄ±, e-Devlet üzerinden alÄ±nacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

ÖÄŸrenciler, yurtlara baÅŸvuru tarihi ve baÅŸvurularÄ±n sonuçlanmasÄ±yla ilgili her tür bilgiye, kurumun resmi internet adresi, "yurtkur.gsb.gov.tr"den ulaÅŸabilecek.

24 SAAT CANLI YARDIM

YaÅŸanÄ±lan sorunlara anÄ±nda çözüm bulabilmek için 7 gün 24 saat çalÄ±ÅŸan KYK Kurumsal Ä°letiÅŸim Merkezi, baÅŸvuru süresince de öÄŸrencilerin hizmetinde olacak.

ÖÄŸrenciler, "444 1961" numaralÄ± Kurumsal Ä°letiÅŸim Merkezinden ya da kurumun resmi Twitter hesabÄ±, "KYK_DESTEK" üzerinden yardÄ±m talebinde bulunabilecek.

Gençlik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, baÅŸvuru sürecini Twitter'daki sosyal medya hesabÄ±ndan, "Sevgili gençler, 2018-2019 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± için KYK yurt baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±. KYK yurt baÅŸvurularÄ±, geçmiÅŸ yÄ±llarda olduÄŸu gibi yine e-Devlet üzerinden alÄ±nacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'da sone erecek." mesajÄ±yla duyurdu. (AA)

Sevgili gençler, 2018-2019 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± için KYK yurt baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±.



KYK yurt baÅŸvurularÄ±, geçmiÅŸ yÄ±llarda olduÄŸu gibi yine e-Devlet üzerinden alÄ±nacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek. pic.twitter.com/cd3wcaAG5N — Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) 3 Eylül 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 11:33

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