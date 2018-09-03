Ä°nternetten 5 bin liraya maymun satÄ±yorlar, cezasÄ± 415 lira

Yasak olmasÄ±na raÄŸmen internetten maymun satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lÄ±yor. Hayvanlara bu iÅŸkencenin cezasÄ± ise 415 lira.

Ana vatanÄ± Güney Amerika olan 'cüce' ve 'örümcek' cinsi maymunlarÄ±n Türkiye'de, internet üzerinden 5 bin liraya kadar fiyatla satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Türkiye'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla getirilen maymunlar, yasak olmasÄ±na raÄŸmen internet sitelerinden satÄ±lÄ±yor. 'Cüce' ve 'örümcek' cinsi maymunlar için 900 liradan 5 bin liraya kadar para isteniyor.

Yasak olmasÄ±na raÄŸmen maymunlarÄ±n, 5 bin lira fiyatla internet üzerinden satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lÄ±yor. MaymunlarÄ± satÄ±ÅŸa çÄ±karanlarÄ±n, ilanlarÄ±nda 'Maymun istiyorsanÄ±z bana WhatsApp'tan ulaÅŸabilirsiniz', 'Merhabalar, elimde ÅŸu an sadece 1 yavrumuz bulunmaktadÄ±r. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilmiÅŸtir, ciddi alÄ±cÄ±lar lütfen arasÄ±nlar', 'Yalan yanlÄ±ÅŸ ilanlarla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±n ÅŸu an tek olarak ben de var. Tüm Türkiye'yi talan edin bulamazsÄ±nÄ±z. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan geldiÄŸi paranÄ±n çok altÄ±nÄ± yazdÄ±m. Ä°htiyaçtan satÄ±lÄ±k. Tamamen evcil. AÅŸÄ± ve karneleri belgeleri mevcut. 1 yaÅŸÄ±na girmek üzere. Erkek cüce maymun. Kafesi ve eÅŸyalarÄ±yla birlikte verilecektir. Foto yükleyemiyorum. WhatsApp'tan video foto gönderilir' diye yazdÄ±ÄŸÄ± görüldü.

415 LÄ°RALIK CEZA

MuÄŸla Hayvan DostlarÄ± DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Türkan DaÄŸdelen, "Ne söyleyeceÄŸimi bilemiyorum. Yetkililerin artÄ±k bu vicdansÄ±zlara 'Dur' demesi gerekiyor. Hayvanlara iÅŸkence, getirildikleri ülkede baÅŸlÄ±yor. KapalÄ± kutulara konulan hayvanlar; havasÄ±z, aç ve susuz bÄ±rakÄ±lÄ±yor. Kaçak yollardan yurda sokuluyor. YakÄ±nda sanal ortamda maymunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra yakÄ±nda zürafa, zebra, çita gibi hayvanlarÄ± satÄ±ÅŸa çÄ±kartÄ±rlarsa ÅŸaÅŸÄ±rmamak gerekir" dedi.

Öte yandan DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Genel MüdürlüÄŸü yetkilileri ise satÄ±ÅŸÄ±n tespiti halinde hayvan baÅŸÄ±na 415 liralÄ±k ceza uyguladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 10:33

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