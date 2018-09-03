Brezilyaâ€™da 200 yÄ±llÄ±k mÃ¼zede yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

Rio de Janerio'daki Ulusal MÃ¼ze yangÄ±nÄ±nda insanlÄ±k tarihi yandÄ±.

Brezilya’nÄ±n Rio de Janerio ÅŸehrindeki, ülkenin en büyük ve en tarihi müzelerinden Ulusal Müze’de (Museu Nacional) yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Eskiden Portekiz Kraliyet Ailesi’nin konutu olarak kullanÄ±lan 200 yÄ±llÄ±k binada 20 milyon parçadan oluÅŸan arÅŸivin büyük kÄ±smÄ±nÄ±n imha olduÄŸu sanÄ±lÄ±yor.

Yaralanma ve ölümün olmadÄ±ÄŸÄ± yangÄ±n pazar günü akÅŸam saatlerinde çÄ±ktÄ±. Rio’nun Federal Üniversitesi’nin bir parçasÄ± olan müzede yangÄ±nÄ±n nasÄ±l baÅŸladÄ±ÄŸÄ± netlik kazanmadÄ±.

Ä°SKENDERÄ°YE KÜTÜPHANESÄ° YANGINI GÄ°BÄ°

Müzedeki yangÄ±nÄ± Ä°skenderiye Kütüphanesi’nin yanmasÄ±na benzeten Antropolog Mércio Gomes, sosyal medya hesabÄ±ndan “Biz BrezilyalÄ±larÄ±n sadece 500 yÄ±llÄ±k tarihi var. Ulusal müzemiz 200 yaÅŸÄ±ndaydÄ±, sahip olduÄŸumuz da buydu. Sonsuza dek kayboldu” diye yazdÄ±.

YANGINI SÖNDÜRMEK Ä°ÇÄ°N YETERLÄ° SU YOKTU

Ä°tfaiyecilerin ilk baÅŸta yeterli suya sahip olmadÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Rio’nun Ä°tfaiye Åžefi Albay Roberto Robaday, “En yakÄ±n iki hidrantÄ±n hiçbir kaynaÄŸÄ± yoktu. Su kamyonlarÄ± getirildi ve yakÄ±ndaki bir gölden su kullanÄ±ldÄ±. Bu eski bir bina. Çok sayÄ±da yanÄ±cÄ± malzeme, çok sayÄ±da ahÅŸap var” dedi.

ESERLER ARASINDA NELER YOK KÄ°!

Müzede, Brezilya tarihine ait binlerce parçanÄ±n yanÄ± sÄ±ra MÄ±sÄ±r’a ait çok sayÄ±da arkeolojik eser de bulunuyor. Müzenin doÄŸa tarihi koleksiyonunda dinozorlara ait kemikler, Amerika kÄ±tasÄ±nda bulunan en eski iskelet olan 12 bin yÄ±llÄ±k bir kadÄ±n iskeleti dahil çok sayÄ±da önemli ve deÄŸerli parça vardÄ±.

‘KÜLTÜREL BÄ°R TRAJEDÄ°’

Daha geniÅŸ bir kemer sÄ±kma kampanyasÄ±nÄ±n bir parçasÄ± olarak bilim ve eÄŸitime yönelik kesintiler yapmakla eleÅŸtirilen Brezilya’nÄ±n BaÅŸkanÄ± Michel Temer, kayÄ±plarÄ± “hesaplanamaz” olarak nitelendirdi. “Bugün ülkemizin müzeciliÄŸi için trajik bir gün” diye tweet attÄ±. “Ä°ki yüz yÄ±llÄ±k araÅŸtÄ±rma ve bilgisi kayboldu” dedi.

Brezilya’nÄ±n TV Globo kanalÄ±na konuÅŸan müze müdürü yangÄ±nÄ±n ‘kültürel bir trajedi’ olduÄŸunu söylerken eski bir çevre bakanÄ± da olan Marina Silva, yangÄ±nÄ±n “BrezilyalÄ± belleÄŸin bir lobotomisi” olduÄŸunu söyledi.

‘BU EN BERBAT Ä°RONÄ°’

Müzenin bir baÅŸka müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± Luiz Duarte, TV Globo’ya ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bu dayanÄ±lmaz bir felaket. Bu ülkenin mirasÄ±dÄ±r. 200 yÄ±llÄ±k bir anÄ±dÄ±r. 200 yÄ±llÄ±k bir bilim. EÄŸitimin 200 yÄ±llÄ±k kültürü yok oldu.”

Hükümetin müzeye destek veremediÄŸi için müzenin bakÄ±msÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Duarte, müzenin haziran ayÄ±ndaki 200. yaÅŸ kutlamalarÄ±na hiçbir devlet yetkilisinin gelmediÄŸini belirti. Uzun yÄ±llar, müzeyi korumak için farklÄ± hükümetlerle savaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten Duarte, “Benim hislerim, tamamen dehÅŸet verici ve büyük öfkedir” dedi.

Duart ayrÄ±ca müzenin, Brezilya hükümetinin kalkÄ±nma bankasÄ± BNDES ile yangÄ±n önleme projesi için bir anlaÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± da söyledi. “Bu en berbat ironi” dedi.

‘BU GEÇMÄ°Åž VE GELECEK NESÄ°LLERE KARÅžI BÄ°R SUÇTUR’

Brezilya'nÄ±n tanÄ±nmÄ±ÅŸ köÅŸe yazarlarÄ±ndan biri olan Bernard Mello Franco, köÅŸesinde ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: “Bu pazar trajedisi bir tür ulusal intihardÄ±r. GeçmiÅŸ ve gelecek nesillere karÅŸÄ± bir suç”

BÄ°LÄ°M, TARÄ°H VE KÜLTÜR KAYIPLARI HESAPLANAMAZ

G1 haber sitesine konuÅŸan müze baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Cristiana Serejo, “Latin Amerika'daki en büyük doÄŸal tarih müzesiydi. Çok deÄŸerli koleksiyonlarÄ±mÄ±z vardÄ±. 100 yaÅŸÄ±n üzerindeki koleksiyonlardÄ± bunlar. Bilim, tarih ve kültür kayÄ±plarÄ±mÄ±z hesaplanamaz” dedi.

Müze çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n daha önce, mali kaynaklarda yapÄ±lan kesintiler ve binanÄ±n eski ve bakÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸikayetçi olduklarÄ± bildirildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 08:33

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