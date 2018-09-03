ErdoÄŸan KÄ±rgÄ±zistan'da: Kendi para birimlerimizle ticaret Ã¶neriyoruz

ErdoÄŸan: UluslararasÄ± ticaretin dolara olan baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, artÄ±k karÅŸÄ±mÄ±za bir engel olarak Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, "Türk Konseyi 6. Devlet BaÅŸkanlarÄ± Zirvesi"ne katÄ±ldÄ±. ErdoÄŸan burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, “UluslararasÄ± ticaretin dolara olan baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, artÄ±k karÅŸÄ±mÄ±za bir engel olarak çÄ±kmaya baÅŸladÄ±” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Ruh Ordo Kültür Merkezi'nde KÄ±rgÄ±zistan CumhurbaÅŸkanÄ± Sooronbay Ceenbekov'Ä±n ev sahipliÄŸinde "Türk Konseyi 6. Devlet BaÅŸkanlarÄ± Zirvesi" baÅŸladÄ±.

KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n ev sahipliÄŸinde Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye'nin üye olduÄŸu zirveye, Özbekistan "onur konuÄŸu", Macaristan ise "gözlemci ülke" sÄ±fatÄ±yla katÄ±ldÄ±.

Türk Konseyi Devlet BaÅŸkanlarÄ± Zirvesi'nde, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Nursultan Nazarbayev, KÄ±rgÄ±zistan CumhurbaÅŸkanÄ± Sooronbay Ceenbekov, Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Özbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyovev ve Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban hazÄ±r bulundu.

FotoÄŸraf: Murat Kaynak/AA

KÄ±rgÄ±zistan CumhurbaÅŸkanÄ± Ceenbekov tarafÄ±ndan konuk devlet baÅŸkanlarÄ± karÅŸÄ±landÄ± ve aile fotografÄ± çekimi yapÄ±ldÄ±.

ErdoÄŸan'a zirve esnasÄ±nda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu da eÅŸlik ediyor.

ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

* "UluslararasÄ± ticaretin dolara olan baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, artÄ±k karÅŸÄ±mÄ±za bir engel olarak çÄ±kmaya baÅŸladÄ±."

* "Kendi para birimlerimizle ticaret yapÄ±lmasÄ± seçeneÄŸi üzerinde yoÄŸunlaÅŸmayÄ± öneriyoruz”

* "BazÄ± ülkeler, uluslararasÄ± meselelerin çözümünde diplomasi, diyalog ve çok taraflÄ±lÄ±k yerine; tehdit, baskÄ± ve ÅŸantajÄ± öne çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ticaret kÄ±sÄ±tlamalarÄ±, gümrük vergileri ve yaptÄ±rÄ±mlar gibi araçlar üzerinden, uzun yÄ±llarÄ±n eseri olan anlaÅŸmalar bir anda anlamsÄ±z hale gelebiliyor.”

* “Türkiye, uluslararasÄ± toplumla dayanÄ±ÅŸma içinde diyaloÄŸu, diplomasiyi, adaleti ve hukuku savunmaya devam edecektir. Türk devletleri olarak kendi aramÄ±zda sergileyeceÄŸimiz iÅŸ birliÄŸi ve dayanÄ±ÅŸma, uluslararasÄ± sistemin adaletli ÅŸekilde iÅŸletilmesine de katkÄ±da bulunacaktÄ±r."

* "ÇaÄŸÄ±mÄ±z bize ulaÅŸtÄ±rma ve iletiÅŸim aÄŸlarÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi için de önemli imkanlar sunuyor. Bu bakÄ±mdan Kafkasya ve Orta Asya'yÄ± aÅŸarak Çin'e kadar ulaÅŸan Hazar GeçiÅŸli DoÄŸu-BatÄ± Orta Koridor giriÅŸimine önem veriyoruz.

* "'Modern Ä°pek Yolu-Orta Koridor' olarak bilinen bu projenin en önemli ayaÄŸÄ± Azerbaycan'la birlikte yürüttüÄŸümüz Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'dir. Böylece BatÄ± Avrupa'dan çÄ±kan bir tren, kesintisiz olarak Hazar KÄ±yÄ±larÄ±na, oradan da Aktau LimanÄ± üzerinden Åžanghay'a ve Seul'a ulaÅŸabilecektir. Bu önemli ulaÅŸÄ±m hattÄ±, halklarÄ±mÄ±zÄ±n refah seviyesinin artmasÄ±na ve iliÅŸkilerimizin geliÅŸmesine katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r."

* (FETÖ) Bu yapÄ±, bir dönem ülkemizde olduÄŸu gibi dünyanÄ±n dört bir yanÄ±nda eÄŸitim kurumlarÄ± üzerinden örgütlenmiÅŸtir. YaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±z bize olduÄŸu kadar dostlarÄ±mÄ±za da FETÖ'yle mücadelede geç kalÄ±nmamasÄ± gerektiÄŸini çok açÄ±k göstermiÅŸtir." (AA)



Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 10:23

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