Eren Erdem'den PM'ye mektup: Tutuklanan, CHPâ€™nin bizzat kendisidir

Eren Erdem'den CHP PMâ€™ye mektup: Parti Meclisimizin sÄ±rtÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k sorumluluklarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±yabilecek bir mÃ¼cadeleye giriÅŸmesini umuyorum.

CHP’nin, tutuklu Parti Meclisi (PM) üyesi Eren Erdem, 29 AÄŸustos’ta gerçekleÅŸtirilen PM toplantÄ±sÄ±na, bulunduÄŸu Silivri Cezaevi’nden mektup gönderdi.

ToplantÄ±da Eren Erdem’in mektubunu PM üyesi Emre Çam okudu.

Erdem mektubunda ÅŸunlarÄ± kaydetti: “Ben, partim, yoldaÅŸlarÄ±m ve bu ülkenin cumhuriyetçi demokrat insanlarÄ± için tutuklandÄ±m. Dosyamda bir tek delilin olmayÄ±ÅŸÄ± bunun en açÄ±k göstergesidir. Burada tutuklanan Eren Erdem ya da Enis BerberoÄŸlu deÄŸildir. 95 yÄ±llÄ±k çÄ±narÄ±n, CHP’nin en üst karar organÄ±nÄ±n bizzat kendisidir. Bugün burada yazdÄ±ÄŸÄ±m mektup ile hem tarihe hem parti hafÄ±zamÄ±za hem CHP tutanaklarÄ±na not düÅŸtüÄŸümün farkÄ±ndayÄ±m. Bu düÅŸüncelerim çerçevesinde Parti Meclisimizin bugünden itibaren sÄ±rtÄ±ndaki büyük sorumluluklarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±yabilecek bir mücadeleye giriÅŸmesini umuyorum. Cezaevinde insanÄ±n en büyük yoldaÅŸÄ± umuttur. Bu umut benim nezdimde, bütün özgürlüÄŸü gasp edilmiÅŸlerin ve maÄŸdurlarÄ±n umududur.” (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 08:16

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