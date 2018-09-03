Suriyeli Bakan: TÃ¼rkler Ä°dlib'in Suriye topraÄŸÄ± olduÄŸunu anlamalÄ±

Suriye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Velid Muallim: Ä°dlib'de TÃ¼rkiye ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmek istemiyoruz ama TÃ¼rkler Ä°dlib'in Suriye topraÄŸÄ± olduÄŸunu anlamalÄ±

Suriye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Velid Muallim, Ä°dlib operasyonu ve Türkiye ile ilgili olarak “Ä°dlib'de Türkiye ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmek istemiyoruz ama Türkler Ä°dlib'in Suriye topraÄŸÄ± olduÄŸunu anlamalÄ±" dedi

Suriye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Velid Muallim, Ä°dlib'e yönelik planlanan harekâtÄ±n bölgeyi cihatçÄ± gruplardan temizlemeyi hedeflediÄŸini söyledi ve uluslararasÄ± aktörlerin bu çabayÄ± Suriye'nin egemenlik hakkÄ± olarak tanÄ±masÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

BBC Türkçe’nin aktardÄ±ÄŸÄ±na göre; Rusya'nÄ±n resmi yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸlarÄ±ndan Russia Today'e bir mülakat veren Muallim, Ä°dlib'in geleceÄŸinin 7 Eylül'de Tahran'da gerçekleÅŸtirilecek olan Türkiye, Ä°ran ve Rusya zirvesinde netleÅŸeceÄŸini ifade etti. AçÄ±klamasÄ±nda Türkiye'ye de deÄŸinen Muallim, "Ä°dlib'de Türkiye ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmek istemiyoruz ama Türkler Ä°dlib'in Suriye topraÄŸÄ± olduÄŸunu anlamalÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

'KÜRT KARDEÅžLERÄ°MÄ°Z SURÄ°YE'NÄ°N BÄ°R PARÇASIDIR'

ABD'nin desteÄŸiyle Suriye'nin kuzeydoÄŸusunu kontrol eden ve omurgasÄ±nÄ± Kürt silahlÄ± gücü YPG'nin oluÅŸturduÄŸu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) geleceÄŸine de deÄŸinen Suriye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, 'Washington'un güvenilmez bir ortak olduÄŸu' uyarÄ±sÄ±nda bulundu:

"Kürt kardeÅŸlerimize Suriye'nin bir parçasÄ± olduklarÄ±nÄ± söylüyoruz. Onlar da Suriye vatandaÅŸÄ±. ABD ne vadederse etsin, son bir yüzyÄ±lda uluslararasÄ± güçlere sÄ±rtlarÄ±nÄ± dayamanÄ±n nasÄ±l sonuçlar verdiÄŸine, nasÄ±l yüzüstü bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ±na dönüp bakmalÄ±lar."

Kürt gruplarla diyaloÄŸa açÄ±k olduklarÄ±nÄ± ifade eden Muallim, "Kültürel ve tarihsel bir takÄ±m talepleri inceliyoruz ve bu talepleri dikkate almaya hazÄ±rÄ±z. Ancak Suriye'nin kÄ±rmÄ±zÄ± çizgileri de var. Bu kÄ±rmÄ±zÄ± çizgilere toprak bütünlüÄŸü ve egemenliÄŸi de dahildir. BölücülüÄŸe izin vermeyiz. Federalizme izin vermeyiz. ÖnceliÄŸimiz diyaloÄŸu baÅŸlatÄ±p ortak bir anlayÄ±ÅŸa ulaÅŸmak" yorumunu yaptÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Ä°dlibâ€™e operasyon gerilimi tÄ±rmanÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 08:07

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