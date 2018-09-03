Myanmar'da iki Reuters muhabirine 7'ÅŸer yÄ±l hapis cezasÄ± verildi

Myanmar'da Roghinya krizini haber yapan iki Reuters muhabiri 7'ÅŸer yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Myanmar'da, ArakanlÄ± Müslümanlara yönelik yargÄ±sÄ±z infazlarla ilgili askeri belgeleri ifÅŸa ettikleri gerekçesiyle geçen yÄ±l aralÄ±k ayÄ±nda tutuklanan Reuters haber ajansÄ±nÄ±n iki muhabiri, yediÅŸer yÄ±l hapse mahkum edildi.

Mahkeme, yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±ldÄ±r tutuklu bulunan Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'yu Devlet SÄ±rlarÄ± YasasÄ±'nÄ± ihlal etmekten suçlu bularak yediÅŸer yÄ±l hapisle cezalandÄ±rdÄ±.

Reuters BaÅŸ Editörü ve Yöneticisi Stephen J. Adler, "Bugün Myanmar, Reuters muhabirleri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo ve tüm dünya basÄ±nÄ± için üzücü bir gün. Ä°ÅŸini iyi yapan iki muhabir, baskÄ± uygulanarak ve hata yaptÄ±klarÄ±na dair herhangi bir kanÄ±t olmadan 9 aylarÄ±nÄ± hapishanede geçirdi. Gazetecilerin özgürlükleri ellerinden alÄ±nmaya halen devam ediliyor." ifadelerini kullandÄ±.

Muhabirler, 13 AralÄ±k'ta ellerinde Arakan eyaletindeki bir mevkinin haritasÄ± ve askeri raporlarÄ±n bulunmasÄ± üzerine Devlet SÄ±rlarÄ± YasasÄ± çerçevesinde tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Myanmar'da parlamento binasÄ± yakÄ±nÄ±nda drone ile görüntü aldÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 27 Ekim'de gözaltÄ±na alÄ±nan gazeteciler Lau Hon Meng ve Mok Choy Lin ile Myanmar vatandaÅŸÄ± ÅŸoför ve yerel gazeteci Aung Naing Soe da ruhsatsÄ±z drone bulundurmaktan yargÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±. TRT World adÄ±na çalÄ±ÅŸan 4 kiÅŸi, 10 KasÄ±m'da ikiÅŸer ay hapse mahkum edilmiÅŸti.

Myanmar yönetiminin özellikle orduyla baÄŸlantÄ±lÄ± konularda basÄ±na baskÄ±yÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 10:55

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