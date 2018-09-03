Hamburg'da 20 bin kiÅŸi Avrupa'nÄ±n mÃ¼lteci politikasÄ±nÄ± protesto etti

Hamburgâ€™da yaklaÅŸÄ±k 20 bin kiÅŸi 'Hayat kurtarmak suÃ§ deÄŸildir' sloganÄ± ile Avrupa'nÄ±n mÃ¼lteci politikasÄ±nÄ± protesto eden bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Sinan ÖZBOLAT

Hamburg

Hamburg’da yaklaÅŸÄ±k 20 bin kiÅŸi "Hayat kurtarmak suç deÄŸildir" sloganÄ± ile Avrupa'nÄ±n mülteci politikasÄ±nÄ± ve göçmen ölümlerine sessiz kalmasÄ±nÄ± protesto eden bir yürüyüÅŸ gerçekleÅŸtirdi.

Akdeniz'deki mülteci ölümleri 2018 yaz mevsiminde de artarak devam etti. Sadece Haziran ayÄ±nda 629 kiÅŸi kaçÄ±ÅŸ sÄ±rasÄ±nda boÄŸularak ölmüÅŸtü. UluslararasÄ± çapta buna tepki gösteren kesimler Deniz Köprüsü (Seebrücke) adÄ± ile bir insiyatif oluÅŸturdu. Bu insiyatifin çaÄŸrÄ±sÄ± ile Hamburg'da deÄŸiÅŸik uluslardan on binlerce insan Landungsbrücke’de bir araya gelerek önce Hamburg limanÄ±nda bir miting gerçekleÅŸtirdi. ArdÄ±ndan buradan Hamburg Eyalet Parlementosu önüne kadar ÅŸehir merkezi üzerinden büyük bir yürüyüÅŸ yapÄ±ldÄ±. Yol boyunca halkÄ±n ve esnafÄ±n büyük ilgi göstermesi dikkat çekti.

FotoÄŸraf: Sinan Özbolat

Hamburg Eyalet Parlementosu önünde birçok kurum adÄ±na yapÄ±lan konuÅŸmalarda Alman hükümetinin silah ticareti ve silahlanmaya ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± büyük bütçe, son zamanlarda Chemnitz baÅŸta olmak üzere artan Ä±rkçÄ± saldÄ±rÄ±lara sessiz kalmasÄ± ve mülteci politikalarÄ± eleÅŸtirildi.

Mültecileri kurtaran gönüllü gemileri yasaklayan politikalara karÅŸÄ± Almanya ve Avrupa çapÄ±nda büyük tepki oluÅŸmuÅŸ, geçtiÄŸimiz günlerde Almanya'nÄ±n birçok kentinde "Deniz Köprüsü kuralÄ±m" mottosu ile gösteriler gerçekleÅŸmiÅŸti. Ä°nsanlarÄ±n göçme hakkÄ±nÄ± ve özgürlüÄŸünü savunan Deniz Köprüsü inisiyatifi temsilcilerinin yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamada "BoÄŸulmak üzere olanlarÄ± kurtaran deniz felaketi kurtarma gemileri mülteci kaçÄ±rma ÅŸebekeleri muamelesi görüyor, kriminalize ediliyor, çalÄ±ÅŸamaz hale getiriliyor. Åžu an Akdeniz'de mültecileri kurataracak tek bir geminin olmadÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor. Bu uygulamanÄ±n insan haklarÄ± ve insanlÄ±kla uzaktan yakÄ±ndan iliÅŸkisi yoktur. Bu politika, Avrupa'nÄ±n dÄ±ÅŸa kapalÄ± bir kale haline getirilmesine yolaçÄ±yor. Tüm bu yaÅŸananlar Almanya ve diÄŸer AB ülkelerinin silah satÄ±ÅŸÄ±, askeri müdahaleler, pazarlarÄ±n tahrip edilmesi, doÄŸa tahribatÄ± vb. yollarla insanlarÄ±n ülkelerini terk etmesine yol açan politikalarÄ±nÄ±n sonucudur. Mülteci toplama merkezlerinde sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ±lar son zamanlarda hÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ durumdadÄ±r. Hep birlikte insan haklarÄ±na yönelik bu azgÄ±n saldÄ±rÄ±yÄ± kabul etmeyeceÄŸimizi, politikayÄ± politikacÄ±lara bÄ±rakmayÄ±p müdahale edeceÄŸimizi gösterelim" denildi.

FotoÄŸraf: Sinan Özbolat

Demokratik Ä°ÅŸçi Dernekleri Federasyonuna baÄŸlÄ± Hamburg Ä°ÅŸçi ve Gençlik DerneÄŸi de eyleme katÄ±larak destek verdi. Mültecileri kurtaran Lifeline gemisinin kaptanÄ± Claus Peter Reisch Hamburg Eyalet Parlementosunun öünde bir konuÅŸma yaptÄ± ve "GeliÅŸmiÅŸ ülkeler üçüncü dünya ülkelerinin insanlarÄ±nÄ± ölene kadar sÄ±kÄ±yorlar. Libya'da gördüklerimi ve yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ± ifade edebilecek söz bulamÄ±yorum. Bu durumu hiç bir zaman kabul edemeyiz. Mültecileri kurtarmamÄ±z bazÄ± gerekçelerle engellenmiÅŸ durumda. Åžu anda Akdeniz'de mültecileri havadan arayan uçaklar da kalkmÄ±yor. Hayat kurtarmak için hep birlikte bir ÅŸeyler yapalÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.

Claus Peter Reisch (FotoÄŸraf: Sinan Özbolat)

FotoÄŸraf: Sinan Özbolat

FotoÄŸraf: Sinan Özbolat

FotoÄŸraf: Sinan Özbolat

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 00:05

www.evrensel.net