Ã‡in'de sel: 5 Ã¶lÃ¼

FotoÄŸraf: Pixabay

Ã‡in'de sel: 5 Ã¶lÃ¼

    • 02 EylÃ¼l 2018 21:48

    Yunnan eyaletinde meydana gelen sel 5 can aldÄ±.

    Çin'de aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n neden olduÄŸu selde 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

    Åžinhua'nÄ±n haberine göre, Yunnan eyaletinde dün gece ÅŸiddetini artÄ±ran yaÄŸÄ±ÅŸlar sele neden oldu.

    Selde en az 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 16 kiÅŸinin de kayÄ±p olduÄŸu belirtildi.

    Birçok kentte yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle elektrik kesintisi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

    Bölgede arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi. (AA)

    (FotoÄŸraf: ArÅŸiv)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 EylÃ¼l 2018 21:53
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