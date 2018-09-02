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FotoÄŸraf: Pixabay
Ã‡in'de sel: 5 Ã¶lÃ¼
02 EylÃ¼l 2018 21:48
Yunnan eyaletinde meydana gelen sel 5 can aldÄ±.
Çin'de aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n neden olduÄŸu selde 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Åžinhua'nÄ±n haberine göre, Yunnan eyaletinde dün gece ÅŸiddetini artÄ±ran yaÄŸÄ±ÅŸlar sele neden oldu.
Selde en az 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 16 kiÅŸinin de kayÄ±p olduÄŸu belirtildi.
Birçok kentte yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle elektrik kesintisi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Bölgede arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi. (AA)
(FotoÄŸraf: ArÅŸiv)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 EylÃ¼l 2018 21:53
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