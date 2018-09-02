KÃ¼tahya'da Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ± kÄ±smen kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±

KÃ¼tahya'nÄ±n TavÅŸanlÄ± ilÃ§esinde Ã§Ä±kan ve 30 hektarlÄ±k alanda etkili olan yangÄ±n kÄ±smen kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Kütahya'nÄ±n TavÅŸanlÄ± ilçesi yakÄ±nlarÄ±nda, orman yangÄ±nÄ± çÄ±ktÄ±. 30 hektarlÄ±k alanda etkili olan yangÄ±nÄ±n kÄ±smen kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

YangÄ±n, akÅŸam saatlerinde TavÅŸanlÄ± ilçesi yakÄ±nlarÄ±ndaki BekteÅŸler mevkiinde çÄ±ktÄ±. RüzgarÄ±n da etkisiyle Domaniç ilçe sÄ±nÄ±rlarÄ±na doÄŸru yayÄ±lan yangÄ±na ekipler 5 helikopter, 20 arazöz ve çok sayÄ±da iÅŸ makineleriyle müdahale etti.

YangÄ±nÄ± söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü belirten TavÅŸanlÄ± KaymakamÄ± Yüksel Kara, "YangÄ±nÄ±n piknikçilerden dolayÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyoruz. YangÄ±n, kesin olmamakla birlikte yaklaÅŸÄ±k 30 hektarlÄ±k karaçam aÄŸaçlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu ormanlÄ±k alanda etkili oldu. 150 asker, 100 kadar da orman iÅŸçisi ile müdahalemiz sürüyor. YangÄ±n ÅŸu an için kÄ±smen kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ durumda" dedi. (Kütahya/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 EylÃ¼l 2018 21:50

www.evrensel.net