Emel AtaktÃ¼rk Sevimli: Tek taraflÄ± aftan toplumsal barÄ±ÅŸ Ã§Ä±kmaz

BazÄ± toplumsal kesimleri iÃ§erde, bazÄ± kesimleri dÄ±ÅŸarda bÄ±rakacak bir af Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ndan orta vadede de, uzun vadede de toplumsal barÄ±ÅŸ Ã§Ä±kmaz.

Serpil Ä°LGÜN

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bugüne kadar genel ya da kÄ±smi 52 af ilan edildi. Sonuncusu, 2000 yÄ±lÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda, kapsamÄ± ve yol açtÄ±ÄŸÄ± sonuçlar nedeniyle bugün de eleÅŸtirilen RahÅŸan AffÄ± olmuÅŸtu. Çözüm süreci olarak adlandÄ±rÄ±lan 2013-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki dönemde toplumsal barÄ±ÅŸÄ± güçlendirme saikiyle genel af talebi gündeme geldiyse de, sürecin sona ermesiyle birlikte bu talep de etkisizleÅŸti.

Af, uzunca bir aradan sonra 24 Haziran seçimlerine iki hafta kala, iktidar ortaÄŸÄ± Devlet Bahçeli tarafÄ±ndan yeniden Türkiye’nin gündemine getirildi. Bahçeli, Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± günlerde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarda Alattin ÇakÄ±cÄ±, KürÅŸat YÄ±lmaz gibi “Ülke ve ülkü sevdalÄ±larÄ±” ve “kader mahkumlarÄ±”nÄ±n af edilmesi gerektiÄŸini söyledi. MHP’nin seçim beyannamesinde de yer alan af, geçtiÄŸimiz hafta taslak metninin basÄ±na yansÄ±masÄ±yla birlikte yeniden iç siyaset gündeminin ana baÅŸlÄ±klarÄ±ndan biri oldu. AKP “gündemimizde yok, izliyoruz” dese de, ortaÄŸÄ± MHP’nin “toplumsal barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlama” iddiasÄ±yla gündeme getirdiÄŸi af talebine kayÄ±tsÄ±z kalamayacaÄŸÄ± belirtiliyor.

DiÄŸer yandan, idamla affÄ±n eÅŸ zamanlÄ± dillendirildiÄŸi “yeni Türkiye”nin siyasi ikliminde toplumsal barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamanÄ±n en önemli aktörlerinden olan Cumartesi Anneleri’ne ÅŸiddet uygulandÄ±. Eylemleri yasaklandÄ±...

Pazartesi röportajÄ±nda bu hafta, Avukat Emel Ataktürk Sevimli ile af tasarÄ±sÄ±nÄ± konuÅŸtuk. Sevimli, geçmiÅŸte yaÅŸanan hak ihlallerinin ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ±, bu ihlallerden etkilenenlerin adalete eriÅŸimi ve toplumsal hafÄ±zanÄ±n güçlendirilmesi konularÄ±nda çalÄ±ÅŸan Hakikat, Adalet, HafÄ±za Merkezi kurucularÄ±ndan. AynÄ± zamanda Merkezin Hukuk ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± Program Yöneticisi.

MHP’nin üzerinde konuÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z af taslaÄŸÄ±nÄ±n gerekçesi ‘toplumsal barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlama’, ‘beyaz sayfa açma’ olduÄŸu için önce ‘af, hangi ÅŸartlarda toplumsal barÄ±ÅŸa hizmet eder’ sorusuyla baÅŸlayalÄ±m...

DünyanÄ±n baÅŸka ülkelerinde de, Türkiye’de de af, genel olarak siyasi tansiyonun ve çatÄ±ÅŸmalarÄ±n çok yükseldiÄŸi, darbelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, aÄŸÄ±r insan haklarÄ± ihlallerinin, kiÅŸisel ve toplumsal bazda büyük acÄ±larÄ±n ve travmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dönemleri müteakiben gündeme gelmiÅŸtir. KÄ±smen de olsa normalleÅŸme baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda bir yandan ihlal maÄŸdurlarÄ±nÄ±n faillerin yargÄ±lanmasÄ± ve cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talebi gittikçe daha yüksek sesle dillendirilmeye baÅŸlar. DiÄŸer yandan zaten çatÄ±ÅŸmanÄ±n diÄŸer taraflarÄ±ndan da çok fazla sayÄ±da tutuklu veya mahkum vardÄ±r. Toplumda çatÄ±ÅŸmalÄ± dönemde yaÅŸananlarÄ±n yumuÅŸatÄ±lmasÄ±na ve aÅŸÄ±lmasÄ±na yönelik büyük bir ihtiyaç vardÄ±r, aÅŸaÄŸÄ±dan da talepler geliyordur. O basÄ±nca yanÄ±t vermek zorunda hisseder kendini siyasal iktidarlar. AÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± bütün Latin Amerika ülkelerinde af, hep darbeler sonrasÄ±nda ve o ülkelerdeki yaygÄ±n diktatörlükler usulca demokratik rejimlere evrilmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken, kendi yüzleÅŸme süreçlerinde gündeme gelmiÅŸtir. YalnÄ±z burada önemli bir nokta var; af bu ülkelerde bir toplumsal deÄŸiÅŸime eÅŸlik ederek, onun bir parçasÄ± olarak gelir. Bir yandan aÄŸÄ±r insan haklarÄ± ihlallerinin maÄŸdurlarÄ±ndan yaÅŸadÄ±klarÄ± acÄ±lar için özür dilenir, diÄŸer yandan yasal reformlar, hafÄ±zalaÅŸtÄ±rma çalÄ±ÅŸmalarÄ±, onarÄ±m ve giderim programlarÄ± yürürlüktedir. Yani toplum ve siyasi aktörler direksiyonu yeniden demokrasiye doÄŸrultma arzusundadÄ±r. Af meselesinin toplumsal barÄ±ÅŸ baÄŸlamÄ±nda gerçekten anlamlÄ± bir etkisi olabilmesi için benzer bir perspektifle yaklaÅŸÄ±lmasÄ± gerekir. Ancak böyle bir yaklaÅŸÄ±m toplumsal gerilimi gidermeye katkÄ±da bulunabilir. Yani, her zaman “af eÅŸittir toplumsal barÄ±ÅŸ” demek deÄŸildir.

Toplumsal barÄ±ÅŸ için baÅŸka hangi mekanizmalara ihtiyaç var?

Yaralanan toplumun dinginleÅŸmesi ve toplumsal barÄ±ÅŸ için birçok farklÄ± mekanizmanÄ±n bir arada devreye girmesi gerekiyor. Birçok dünya ülkesinde çatÄ±ÅŸmalÄ± dönemlerin aÄŸÄ±r insan haklarÄ± ihlallerini araÅŸtÄ±rmak için, farklÄ± türlerde hakikati araÅŸtÄ±rma komisyonlarÄ± kurulmuÅŸ -ki sayÄ±larÄ± dünyada 40 tan fazla-, çeÅŸitli özür mekanizmalarÄ± devreye girmiÅŸ. ‘Nunca mas / bir daha asla’ denilerek, o karanlÄ±k dönemler bir kez daha yaÅŸanmasÄ±n diye birtakÄ±m yargÄ±sal reformlar yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Yeni bir tarih anlatÄ±sÄ± oluÅŸturulmuÅŸ ve buna iliÅŸkin çalÄ±ÅŸmalar baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ. Ceza yargÄ±lamalarÄ± da bu geçiÅŸ ve dönüÅŸüm döneminin önemli bir parçasÄ±. Toplumu paralize eden, birbirinin acÄ±sÄ±na bakmayÄ± imkansÄ±zlaÅŸtÄ±ran halleri ortadan kaldÄ±rmak hedeflenmiÅŸ ve birbirini besleyecek bütün bu çalÄ±ÅŸmalar bir arada uygulanmÄ±ÅŸ. Af da onlardan sadece biri olarak gündeme gelmiÅŸ. Hatta bazÄ± af türleri bazÄ± ülkelerde çok da eleÅŸtirilmiÅŸ.

Neden?

Ä°nsan haklarÄ± savunucularÄ± genellikle ‘insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suçlar’ ve ‘savaÅŸ suçlarÄ±’nÄ±n failleri için af olmamasÄ± gerektiÄŸi görüÅŸündedir. Ä°ster devlet görevlileri ister paramiliter güçler, isterse de illegal örgütlerin mensuplarÄ± olsunlar fark etmez. Mesela Güney Afrika’da hakikat karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± af gibi, hakikati anlatan faillerin aftan yararlandÄ±rÄ±lmasÄ± ya da cezalarÄ±nda indirime gidilmesi gibi bir durumun uzun vadede toplumsal barÄ±ÅŸa hiç de hizmet etmeyeceÄŸi yönünde çok itiraz olmuÅŸ ve bu nedenle insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suçlar iÅŸleyen Apartheid rejiminin faillerinin aftan yararlandÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ. Bir de tabii, bütün o diÄŸer mekanizmalar doÄŸru planlanÄ±p birlikte devreye sokulmadÄ±ÄŸÄ±nda toplumsal barÄ±ÅŸÄ±n ihtiyaçlarÄ±na yanÄ±t verecek o yumuÅŸamanÄ±n, yeniden birlikte yaÅŸama arzusunun çok mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunmuÅŸlar. Ki aslÄ±nda çok doÄŸru bir ÅŸey.

Arjantin, Åžili örneklerine de baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman, hepsinde af aynÄ± ÅŸekilde bu çoklu mekanizmalarÄ±n (terminolojide bu mekanizmalara bir bütün olarak geçiÅŸ dönemi adaleti deniyor) bir parçasÄ± olarak gündeme gelmiÅŸ. Yani af, çatÄ±ÅŸmalÄ± dönemlerden çÄ±karken bütün o kilitlenme ve kÄ±rÄ±lma noktalarÄ±nÄ±n nereler olduÄŸuna bakÄ±larak ve buradan çÄ±kan analizler üstüne inÅŸa edilmeli.

Türkiye’ye gelirsek, darbeler, savaÅŸ ve çatÄ±ÅŸmalardan kaynaklanan aÄŸÄ±r insan haklarÄ± ihlalleri ve bunlarÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± travmalarÄ±n yaÅŸanmaya devam ettiÄŸi bir ülke olarak toplumsal barÄ±ÅŸ ihtiyacÄ± için öncelikli ihtiyaç af mÄ±dÄ±r? Af nasÄ±l ele alÄ±nmalÄ±?

DoÄŸru perspektif ÅŸu olmalÄ±: YaÅŸanan gerilim, çatÄ±ÅŸma neydi? Ne tür insan haklarÄ± ihlalleri söz konusu oldu? YaralanmÄ±ÅŸ toplumsal iliÅŸkilerin bir toplumsal barÄ±ÅŸa evrilebilmesi için hangi hakikatlerin ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ±na ihtiyaç var? Önce bunun analizi yapÄ±lmalÄ±. Bu meselede taraf olabilecek herkesin görüÅŸü alÄ±nmalÄ±. Bunu niçin yapÄ±yoruz? Toplumsal barÄ±ÅŸ için. DolayÄ±sÄ±yla, önce çatÄ±ÅŸmalarÄ±n taraflarÄ±na ve bu çatÄ±ÅŸmalardan etkilenen toplumsal kesimlere bakmak gerekir. BazÄ± toplumsal kesimleri içerde, bazÄ± kesimleri dÄ±ÅŸarÄ±da bÄ±rakacak bir af çalÄ±ÅŸmasÄ±ndan orta vadede de, uzun vadede de bir toplumsal barÄ±ÅŸ çÄ±kmaz, dünya uygulamasÄ±nda da böyle bir durum yok. Tek taraflÄ± ya da sorunlu af çalÄ±ÅŸmalarÄ± hiçbir ÅŸeye çözüm olmadÄ±ÄŸÄ± gibi, toplumsal barÄ±ÅŸa da yaramÄ±yor.

DolayÄ±sÄ±yla, adalet ihtiyacÄ± da karÅŸÄ±lanmamÄ±ÅŸ oluyor?

Evet. Adalet her ÅŸeyden önce hem ihlal maÄŸdurlarÄ±nda hem toplumda oluÅŸmasÄ± gereken derin bir tatmin hissi. YÄ±llar boyunca tekrar eden büyük toplumsal travmalardan etkilenen kesimlerin yaÅŸadÄ±klarÄ± acÄ±lar, maÄŸduriyetler görülmezse, tanÄ±nmazsa, onlarÄ±n yaralarÄ± onarÄ±lmaz, haysiyetleri iade edilmezse, üstüne üstlük bu kesimler, bu insanlar bu yaralara sebebiyet veren kiÅŸilerle, kurumlarla her gün hiçbir ÅŸey olmamÄ±ÅŸ gibi yan yana yaÅŸamak zorunda bÄ±rakÄ±lÄ±rlarsa buradan ne kÄ±sa, ne orta, ne uzun vadede toplumsal barÄ±ÅŸ üremiyor. ÜremediÄŸi gibi adalet talebi yÄ±llar sonra geri geliyor.

DOKUNULAMAYAN BAZI KÄ°ÅžÄ°LERE RAHATLATICI BÄ°R POZÄ°SYON YARATMAK AMAÇLANIYOR

FotoÄŸraf: Evrensel

BasÄ±na yansÄ±yanlar üzerinden baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda MHP’nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± tasarÄ± ‘toplumsal barÄ±ÅŸa’ hizmet ediyor mu?

BasÄ±na yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± kadarÄ±yla hazÄ±rlanan tasarÄ±da af meselesinin toplumsal boyutu üzerine çok fazla düÅŸünülmüÅŸ gibi görünmüyor. Hiçbir dönemde çÄ±karÄ±lan af kanunlarÄ±nda da pek böyle olmadÄ±. Siyasal iktidarlar af meselesini genellikle seçim öncesi oy potansiyellerini artÄ±racak bir siyasal argüman olarak kullandÄ±lar. Yine öyle olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Daha çok taslaÄŸÄ± hazÄ±rlayan partilerin kendi seçmenlerinin beklentilerine yanÄ±t verme arzusu ile yapÄ±lÄ±yor gibi.

Peki, taslaÄŸÄ±n amacÄ±na iliÅŸkin ne söylersiniz?

AnlaÅŸÄ±lan o ki toplumsal çatÄ±ÅŸmalardan hasar alan tüm kesimlerin deÄŸil, sadece kendi tabanlarÄ±nÄ±n adalet ihtiyacÄ±na yanÄ±t veren bir af çalÄ±ÅŸmasÄ±. Evet, iddia çok güzel, toplumsal barÄ±ÅŸ hepimizin çok sahip çÄ±kacaÄŸÄ± bir amaç ama farklÄ± toplumsal kesimlerin görüÅŸlerini, beklentilerini, taleplerini görmezden gelirseniz, buradan toplumsal barÄ±ÅŸ çÄ±kmayacaÄŸÄ± çok açÄ±k. ÇÄ±kmayacaÄŸÄ± gibi meseleyi daha da derinleÅŸtirmiÅŸ olursunuz.

Kanun teklifi haline geleceÄŸi söylenen metinde terör suçlarÄ±, devlete karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlar, kadÄ±na ve çocuÄŸa yönelik cinsel suçlar, kadÄ±n cinayeti ve uyuÅŸturucu imalatÄ±, kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± gibi suçlar hariç tutulmuÅŸ. TartÄ±ÅŸmalardan ve AKP’nin pozisyonundan anladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kadarÄ±yla bu belki bir af ÅŸeklinde olmayacak, belki infaz kanunlarÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±larak, hükmün infazÄ±nda cezaevinde geçirilecek süreleri kÄ±saltma yönünde bir uygulamaya gidilecek. Ama her ne olursa olsun bugün için basÄ±na yansÄ±yan içerik oldukça sorunlu.

MHP kurmaylarÄ±nÄ±n, af kapsamÄ±nda yer alan cinayet, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, yaralama, suç failleri için kullandÄ±klarÄ± ‘kader mahkumu’ tabiri için deÄŸerlendirmeniz ne olur? ‘Sosyal devlet vasfÄ± yeteri kadar yerine getirilmediÄŸi için kiÅŸilerin bu suçlara yöneldiÄŸini’ savunan MHP’nin bir ÅŸemsiye tabir olarak kullandÄ±ÄŸÄ± kader mahkumu nitelemesinin toplumdaki algÄ±sÄ± bugün nasÄ±l?

Bence bu tabirin anlamÄ± tüm toplum için aynÄ± deÄŸil. AçÄ±k ki toplumun geniÅŸ bir kesimi için bu suçlardan hükümlü olanlar kader mahkumundan biraz fazla anlam ifade ediyor. Yani ürkütücü suçlar. Suçlu da olsa her insanÄ±n yasalarda tanÄ±mlÄ± hak ve özgürlükleri vardÄ±r ve bunlar korunmalÄ±dÄ±r, bu ayrÄ± mesele. Ama buradan hareketle sadece belli bazÄ± suç tiplerini ve suçlularÄ± maÄŸdurlaÅŸtÄ±ran bu söylem pek kabul edilebilir deÄŸil. EleÅŸtirilerin önünü almaya dönük olarak da kullanÄ±lÄ±yor olabilir. KaldÄ± ki daha çok karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z çek nedeniyle yatanlarÄ± öne sürüyorlar ama artÄ±k bu tür suçlardan dolayÄ± cezaevinde yatan insan kalmadÄ±. HÄ±rsÄ±zlÄ±k, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k gibi suçlarÄ±n cezalarÄ± da oldukça indirildi.

DiÄŸer yandan doÄŸru, söyledikleri gibi, bozulan toplumsal barÄ±ÅŸ süreçlerinde sosyal devlet olgusunun darmadaÄŸÄ±n olmasÄ± ve bundan her düzeyde toplumsal kesimin etkilenmesi çok beklenebilir bir sonuç. Ama o zaman sosyal devletin fonksiyon bozukluÄŸundan etkilenen tüm kesimleri kapsayan düzenlemeler yapÄ±lmalÄ± öyle deÄŸil mi? Bir de sosyal devletin bu iÅŸlevi bundan sonra nasÄ±l yerine getirilecek, o da ayrÄ± mesele. Yasal deÄŸiÅŸiklikle salÄ±verilecek mahkumlarÄ±n denetimi için nasÄ±l programlar hazÄ±rlandÄ± bilmiyoruz mesela. Öyle görülüyor ki, arkalardaki organize iliÅŸkilerin unutturulmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, dokunulamayan, soruÅŸturulmayan kiÅŸiler ve kurumlara, bunlar mafya baÄŸlantÄ±lÄ± olabilir, siyaset baÄŸlantÄ±lÄ± olabilir, ama her ne olursa olsun o dokunulmayan kiÅŸilere ve kurumlara ya da kurumlarÄ±n mensuplarÄ±na böyle bir ÅŸemsiye altÄ±nda bir çeÅŸit rahatlatÄ±cÄ± bir pozisyon yaratmak amaçlanÄ±yor. Belki hemen salÄ±verilecekleri bir pozisyon olmayacak ama çok kÄ±sa bir süre sonra kontrollü salÄ±verilme ÅŸeklinde bir düzenleme yapÄ±lacak gibi.

Bir de bu içerikteki affÄ±n yasalaÅŸmasÄ±, ÅŸiddetin gündelik hayatÄ±n her alanÄ±nda artmasÄ±nÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± toplumdaki huzursuzluÄŸu, tedirginliÄŸi büyütmesi gibi bir sonuç da üretecek, ne dersiniz?

Gerçekten de perifer düzenlemeler ve planlamalar yapÄ±lmadan bu kadar yüksek sayÄ±da mahkumun serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± birçok baÅŸka suça davetiye çÄ±karabilir.

BUNA GERÇEKTEN Ä°NANIYOR MUSUNUZ?

Hakikatlerin ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ±, adaletin saÄŸlanmasÄ±, yüzleÅŸme gibi ihtiyaç ve taleplerin orta yerinde duran Cumartesi Anneleri’nin 700. hafta eylemlerine yönelen devlet ÅŸiddeti ve eylemi yasaklama kararÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendirirsiniz?

Öncelikle, toplanarak görüÅŸlerini silahsÄ±z, saldÄ±rÄ±sÄ±z ve barÄ±ÅŸçÄ±l ÅŸekilde ifade etmemenin AnayasanÄ±n 34. Maddesi’nde bir hak ve özgürlük olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m. Bu insanlar 700 haftadÄ±r hiçbir ÅŸekilde ÅŸiddet kullanmadan gayet büyük bir sessiz çÄ±ÄŸlÄ±kla orada kayÄ±plarÄ±nÄ±n ve faillerin bulunmasÄ±nÄ± dile getiriyorlar. Talepleri gerçek, yaÅŸananlar gerçek. Devletin, iktidarÄ±n bir sorumluluÄŸu varsa, Anayasal haklar kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için kötü muamelede bulunmak deÄŸil, taleplerini olabilen maksimum güvenlikte dile getirmelerini saÄŸlamak için ÅŸartlarÄ± oluÅŸturmak, o taleplere kulak vermek, kayÄ±plarÄ± etkili bir ÅŸekilde soruÅŸturmak, sorumlularÄ±nÄ± tespit etmek, uygun cezalarla cezalandÄ±rmak ve infaz süreçlerinin gerçekleÅŸmesini saÄŸlamak... Onlara ÅŸiddet uygulamak, eylemlerini yasaklamak deÄŸil.

DoÄŸrusu bazÄ± sözler var ki onlar sarf edildiÄŸinde insan muhatabÄ±na ‘Buna gerçekten inanÄ±yor musunuz?’ diye sormak istiyor? Cumartesi Anneleri’nin artÄ±k üçüncü kuÅŸaktÄ±r torunlarÄ±yla birlikte her cumartesi oraya gelip yaz kÄ±ÅŸ, sÄ±cak soÄŸuk demeden olmamÄ±ÅŸ bir ÅŸey için beklediklerini söylüyorlarsa, etik olarak, ahlaki olarak, vicdani olarak buna söylenecek fazla bir ÅŸey yok gerçekten. Biz insan haklarÄ± alanÄ±nda mücadele edenler hukuksal alandaki savaÅŸÄ±mÄ±za devam ederiz. Yasak, Cumartesi Anneleri için bir ÅŸey ifade etmeyecek. Seslerini duyurmak için Galatasaray’da ve yaratabilecekleri her ortamda mücadelelerine devam edecekler.

AF TARTIÅžMASININ DENGELENMESÄ° Ä°ÇÄ°N Ä°DAMLA AF AYNI ANDA GÜNDEME GETÄ°RÄ°LÄ°YOR

Ä°damla affÄ±n eÅŸ zamanlÄ± dillendiriliyor olmasÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendirirsiniz? Bunun nasÄ±l bir mesajÄ± var?

Türkiye Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi’nin hem 6, hem 13 numaralÄ± protokollerini bu iktidar döneminde imzalayan, yürürlüÄŸe koyan; idam cezasÄ±nÄ± da AnayasasÄ±ndan 2004 yÄ±lÄ±nda bu iktidar döneminde kaldÄ±rmÄ±ÅŸ bir ülke.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi yaparak idam cezasÄ±nÄ± geri getirmenin bizi Avrupa Konseyi sistemi dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karacaÄŸÄ± net. AyrÄ±ca Medeni ve Siyasal Haklar SözleÅŸmesi’nin 2. protokolünü de imzalamÄ±ÅŸ bir ülkeyiz. Yani BM nezdinde de Türkiye’nin zor durumda kalacaÄŸÄ± açÄ±k. DolayÄ±sÄ±yla bana bunlar bugün pek alÄ±nabilir risklermiÅŸ gibi gelmiyor. Af ve idam cezasÄ±nÄ±n aynÄ± anda gündeme getirilmesi af tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n dengelenmesi meselesidir belki.

DEVLETÄ°N KENDÄ° FONKSÄ°YONLARININ YERÄ°NE GETÄ°RMEDÄ°ÄžÄ°NÄ°N KABULU

TaslaÄŸÄ±n bir diÄŸer gerekçesi de, “doluluk oranÄ±nÄ±n cezaevinin Ä±slah kabiliyetini sÄ±fÄ±rlamasÄ±”. Islah kavramÄ±, devletin/iktidarÄ±n bunu nasÄ±l ele aldÄ±ÄŸÄ± konusu baÅŸka bir büyük tartÄ±ÅŸma kuÅŸkusuz ancak gerekçe ÅŸu soruyu üretiyor: “kader mahkumlarÄ±nÄ±” dÄ±ÅŸarÄ±da hergün daha da kötüye giden iktisadi ve siyasi atmosfer mi “Ä±slah” edecek?

Bu çok haklÄ± bir soru. Ä°çerde cezasÄ±nÄ±n infazÄ± sürecinde geliÅŸtirmeyi, dönüÅŸtürmeyi saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir mahkumu dÄ±ÅŸarda dönüÅŸtürmeniz için gerçekten ciddi bir planÄ±nÄ±z programÄ±nÄ±z olmasÄ± gerekir. EÄŸer yoksa toplumsal barÄ±ÅŸ korkarÄ±m ki daha da çok bozulabilir. BunlarÄ±n ince ince düÅŸünüldüÄŸünü çok sanmÄ±yorum.

Cezaevlerinin hem doluluÄŸu, hem de insan haklarÄ±na uygun olmayan ÅŸartlarÄ± elbette doÄŸru. Ancak, “Cezaevlerimiz çok dolu, 280 bin küsur hükümlü var, Ä±slah ÅŸartlarÄ± da oldukça zor. O zaman biz çözüm olarak böyle bir düzenleme yapalÄ±m” demek, devletin kendi fonksiyonlarÄ±nÄ± yerine getirmediÄŸinin kabulü olduÄŸu gibi, böylesi sorunlu ve sÄ±nÄ±rlÄ± bir düzenleme daha büyük sÄ±kÄ±ntÄ±lara yol açar. “Darbe giriÅŸimi öncesinde durum böyle deÄŸildi” diyorlar ancak o da öyle deÄŸil. Çünkü af tartÄ±ÅŸmalarÄ± aslÄ±nda uzun zamandÄ±r gündemde.

TOPLUMDA RAHATLAMA DEÄžÄ°L, HUZURSUZLUK VE ENDÄ°ÅžE YARATIYOR

“TasarÄ±, ÇakÄ±cÄ±’yÄ± da kapsÄ±yor mu” sorularÄ±na MHP’li yöneticiler kaçamak yanÄ±t veriyorlar ancak, çubuÄŸun bu kadar aleni bir ÅŸekilde, Alaattin ÇakÄ±cÄ±’dan Sedat Peker’e, organize suç örgütü liderlerinin kollanmasÄ±, korunmasÄ± ve muteber görülmelerine doÄŸru bükülüyor olmasÄ±nÄ±n nasÄ±l bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± var?

Bir yandan toplum o kadar dilsizleÅŸtirildi ve diÄŸer yandan toplumun kendini ifade kanallarÄ± o kadar kÄ±sÄ±ldÄ± ki medya organlarÄ±nÄ±n tekelleÅŸmesi ile birlikte bu durum ortaya feci bir sonuçlar çÄ±kardÄ±; ÅŸu anda toplumun gerçekten bu suç örgütü liderlerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± konusunda ne düÅŸündüÄŸünü öÄŸrenme imkanÄ± pek yok. GeniÅŸ toplumsal kesimler bu tasarÄ±dan memnuniyet mi duyuyor endiÅŸe mi, kimse bilmiyor? Herkes kendi durduÄŸu yerden görüÅŸ belirtiyor. Oysa böylesi ciddi sonuçlarÄ± olacak düzenlemelerde mutlaka toplumun farklÄ± kesimlerinin görüÅŸleri alÄ±nmalÄ± ve bu görüÅŸlerin itibar gördüÄŸü bir uzlaÅŸÄ± noktasÄ±nda kanunlaÅŸtÄ±rma çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lmalÄ±. Eskiden bazÄ± haber kanallarÄ±nda sokaklarda röportajlar yapÄ±lÄ±r insanlarÄ±n görüÅŸleri alÄ±nÄ±rdÄ±, yahut konuyla ilgili uzmanlÄ±ÄŸÄ± olan sivil toplum görüÅŸlerinin çalÄ±ÅŸmalarÄ±na iyi kötü itibar edilirdi. Åžimdi bunlarÄ± dahi yapmaya pek cesaret edilemiyor ne yazÄ±k ki.

Yani sorunuzun cevabÄ±nÄ± kendi okumam üzerinden cevaplayabilirim ancak ve bana gore bu sorunlu tasarÄ± toplumda bir rahatlama deÄŸil, huzursuzluk ve endiÅŸe yaratÄ±yor. Mafyatik iliÅŸkilerin çeÅŸitli iÅŸbirlikleriyle toplumda yeniden kaosu tÄ±rmandÄ±rmasÄ±ndan mafya içi hesaplaÅŸmalarÄ±n artmasÄ±na kadar, günlük yaÅŸamÄ± derinden etkileyecek daha zor zamanlarÄ±n gelmesinden duyulan bir kaygÄ± var.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 EylÃ¼l 2018 21:28

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