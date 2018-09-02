Burdur GÃ¶lÃ¼â€™nÃ¼n gÃ¶zyaÅŸlarÄ±

Son 50 yÄ±lda su varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 3â€™te 1â€™inden fazlasÄ±nÄ± kaybeden Burdur GÃ¶lÃ¼â€™nÃ¼n iki gÃ¶zyaÅŸÄ± damlasÄ±nÄ± andÄ±ran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼, drone ile fotoÄŸrafladÄ±.

Burdur Gölü’nün kuruyan alanlarÄ±nda iki gözyaÅŸÄ± damlasÄ±nÄ± andÄ±ran görüntü, gökyüzünden fotoÄŸraflandÄ±. Son 50 yÄ±lda su varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 3’te 1’inden fazlasÄ±nÄ± kaybeden, vahÅŸi tarÄ±msal sulama ve küresel Ä±sÄ±nmanÄ±n tehdidi altÄ±ndaki göl, 3-4 yÄ±l içinde yarÄ±sÄ±nÄ±, 10 yÄ±lda tamamÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ± kaybetme riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.

Literatürde 'Burduricus' olarak adlandÄ±rÄ±lan balÄ±k türünün tek yaÅŸam alanÄ± olarak bilinen Burdur Gölü, bilinçsiz sulama ve buharlaÅŸma nedeniyle hÄ±zla yok oluyor. Burdur Gölü ve bölgedeki diÄŸer göller ile Burdur yaban hayatÄ± üzerine önemli çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla tanÄ±nan DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Burdur Åžube Müdürü Tamer YÄ±lmaz, son yÄ±llarda hÄ±zla kuruyan ve tamamen yok olma tehlikesi altÄ±ndaki Burdur Gölü'nün iki gözyaÅŸÄ± damlasÄ±nÄ± andÄ±ran görüntüsünü, drone ile fotoÄŸrafladÄ±. Etkileyici görüntü, son 50 yÄ±lda su kapasitesinin 3'te 1'ini kaybeden Burdur Gölü'nün hÄ±zla yok oluÅŸunu da gözler önüne serdi.

Lisinia DoÄŸa YaÅŸam AlanÄ± kurucusu Öztürk SarÄ±ca ve ekibi ise gölün kurtarÄ±lmasÄ± amacÄ±yla gölün kuzeyindeki Karakent köyünde 2010 yÄ±lÄ±nda uygulamaya konulan 'Lisinia DoÄŸa ve Anti Kanser Projesi' kapsamÄ±nda, gül, lavanta ve çok sayÄ±da tÄ±bbi ve aromatik bitki üretimi, büyükbaÅŸ hayvancÄ±lÄ±k yerine keçi yetiÅŸtiriciliÄŸi gibi projelerle 10 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.

YaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±l önceye kadar 4,3 milyar ton su varlÄ±ÄŸÄ± olan ve son dönemde yÄ±lda 330 milyon tonunu kaybeden göl için tehlike çanlarÄ±nÄ±n çalmaya devam ettiÄŸini belirten Öztürk SarÄ±ca, "Burdur Gölü'nün 50 yÄ±l önceki su kapasitesi 7,5 milyar tonken, ÅŸu an bu miktar 3,5 milyar tona düÅŸmüÅŸ durumda. Göl artÄ±k yalnÄ±zca yaÄŸmur sularÄ±yla besleniyor. Bugün tarÄ±msal sulama için kullanÄ±lan suyun miktarÄ± 190 milyon ton. Bölgedeki tarlalarÄ±n büyük kÄ±smÄ± vahÅŸi sulama yöntemiyle sulandÄ±ÄŸÄ± için muazzam su kaybÄ± yaÅŸanÄ±yor. AyrÄ±ca ekimi tercih edilen tarÄ±m ürünlerinin büyük kÄ±smÄ± bölgeye uygun ürünler deÄŸil. Yörede 1 büyükbaÅŸ hayvan baÅŸÄ±na yÄ±llÄ±k tüketim bin ton suyu buluyor" dedi.

TARIMSAL SULAMADA DAMLAMA SÄ°STEMÄ°

Bölgede tarÄ±msal sulamada damlama ve yaÄŸmurlama sistemlerine geçilebilirse yÄ±llÄ±k su tasarrufunun 75 milyon tonu bulacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden SarÄ±ca, “Bu miktar, gölün yÄ±llÄ±k su açÄ±ÄŸÄ± olan 70 milyon tonu karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± gibi, hÄ±zla tüketilen dip suyunun da yeniden yükselmesini saÄŸlayacak. VahÅŸi sulamaya göre yüzde 75 daha tasarruflu olduÄŸu belirlenen damla sulama yönteminde toprak kalitesine zarar verilmediÄŸi gibi, ürün miktarÄ±nÄ±n artmasÄ±na da katkÄ± saÄŸlanÄ±yor. Damla sulama yöntemiyle su, topraÄŸÄ±n 80 santimetre altÄ±na sÄ±zabiliyor. Bu hÄ±zla devam ederse göl 3-4 yÄ±l içinde yarÄ±sÄ±nÄ± kaybetme, 10 yÄ±l içinde de tamamÄ±na yakÄ±nÄ± kuruma tehlikesi yaÅŸÄ±yor. 10 yÄ±l sonra küçücük bir alanda kalabilir" diye konuÅŸtu. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 EylÃ¼l 2018 20:59

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