Cizreâ€™ye doÄŸru baÅŸlayan â€˜hakâ€™ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ yasaklandÄ±, araÃ§la gidecekler

EmekÃ§ilerin Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Kongresi (EMK) sÃ¶zcÃ¼leri Mahmut AlÄ±nak ve ArkadaÅŸ Canpolat'Ä±n DiyarbakÄ±râ€™dan Cizre'ye baÅŸlattÄ±klarÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yasaklandÄ±.

Emekçilerin Özgürlük Kongresi (EMK) sözcüleri Mahmut AlÄ±nak ve ArkadaÅŸ Canpolat, artan adaletsizlik ve hukuksuzluÄŸu protesto etmek için DiyarbakÄ±r’dan, ÅžÄ±rnak’Ä±n Cizre ilçesine “VahÅŸete karÅŸÄ± hak yürüyüÅŸü” baÅŸlattÄ±. YürüyüÅŸ DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yasaklandÄ±. EMK sözcüleri, yarÄ±n (4 Eylül 2018) araçla Cizre’ye hareket edeceklerini açÄ±kladÄ±.

Emekçilerin Özgürlük Kongresi (EMK) Sözcüleri DEP ÅžÄ±rnak eski Milletvekili Mahmut AlÄ±nak ve ArkadaÅŸ Canpolat, yapacaklarÄ± yürüyüÅŸle ilgili Ä°stasyon MeydanÄ±’nda 5 Haziran’daki mitingde bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± noktada basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

NEDEN YÜRÜYÜÅž YAPIYORLAR?

Ä°stasyon MeydanÄ±ndan baÅŸlattÄ±klarÄ± yürüyüÅŸü günlük 40 kilometre yol kat ederek, Cizre’de sonlandÄ±racaklarÄ±nÄ± belirten AlÄ±nak, yaptÄ±klarÄ± yürüyüÅŸün nedenini ÅŸu sözlerle anlattÄ±: “Hayvanlara bile reva görülmeyecek dil yasaÄŸÄ±nÄ±; Kürtçe, Arapça, Çerkesçe, Lazca ve diÄŸer mazlum dillere vurulan prangalara, siyasetçilerin düÅŸüncelerinden dolayÄ± cezaevlerinde çürütülmelerini, memur ve iÅŸçilerin KHK’lerle iÅŸlerinden atÄ±larak iÅŸsizliÄŸe mahkum edilmelerini, milyonlarca gencin bitmez çilesi olan iÅŸsizliÄŸi, halkÄ±n insanca yaÅŸama hakkÄ±nÄ± elinden alan zincirleme zamlar ve hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±, milyonlarca emekçinin bir kasÄ±rga gibi vuran zamlar ve hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda eriyen asgari ücretle yaÅŸamaya mahkum edilmelerini, mevsimlik iÅŸçilerin acÄ±nasÄ± ücretlerle kölece çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmalarÄ± ve bu düzeni korumak için halkÄ±n parasÄ±nÄ±n savaÅŸ uçaklarÄ±na, füzelere, silaha, tank ve topa harcanmasÄ±nÄ± protesto etmek için ‘vahÅŸete karÅŸÄ± hak yürüyüÅŸünü’ baÅŸlatÄ±yoruz.”

AçÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan AlÄ±nak ve Canbolat Cizre’ye doÄŸru yürüyüÅŸe baÅŸladÄ±.

YÜRÜYÜÅž YASAKLANDI

Sur’a baÄŸlÄ± ÇarÄ±klÄ± Mahallesi’nde polislerce yollarÄ± kesilen AlÄ±nak ve Canpolat, DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi’nin güvenlik gerekçesiyle yürüyüÅŸlerini yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Konuya iliÅŸkin MA'nÄ±n görüÅŸtüÄŸü AlÄ±nak, kararÄ± tanÄ±madÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. AlÄ±nak, “Åžuan ÇarÄ±klÄ±’da bekliyoruz. Polisler de bizi yürütmemek için bekliyor. FaÅŸizm karanlÄ±k yüzünü bir kez daha göstermiÅŸ oldu. Bu kararÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± söyledik. Bu yollar, bu meydanlar bizim. Hiçbir güç bu yollarÄ± ve meydanlarÄ± bize yasaklayamaz. AldÄ±klarÄ± bu kararÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu anlayacaklar. Devleti yönetenler bilsinler ki biz bu mücadeleden vazgeçmeyeceÄŸiz” ifadelerini kullandÄ±.

ALINAK TEBLÄ°GAT BELGESÄ°NÄ° Ä°ADE ETTÄ°

AlÄ±nak, kendisine verilen tebligat belgesinin üzerine ‘Bu karar hukuksuzdur tanÄ±mÄ±yorum’ ifadesini yazarak iade etti.



Canpolat ise OHAL’in kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n lafta olduÄŸunu söyleyerek, farklÄ± yöntemlerle mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

ARAÇLA GÄ°DECEKLER

3 Eylül Pazartesi günü yazÄ±lÄ± açÄ±klama yapan Emekçilerin Özgürlük Kongresi (EMK) Sözcüleri Mahmut AlÄ±nak ve ArkadaÅŸ Canpolat, yürüyüÅŸlerinin DiyarbakÄ±r’Ä±n ÇarÄ±klÄ± mahallesinde güvenlik güçleri tarafÄ±ndan engellendiÄŸi, “Karayolu ile Ä°dil ve Cizre’ye hareket ediyoruz” denildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 17:10

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