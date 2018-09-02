Bilecik'i karÄ±ÅŸ karÄ±ÅŸ gezdiler, yÃ¼zlerce yazÄ±t buldular

2012'de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan arkeolog, tarih ve eski Ã§aÄŸ bilimcilerinden oluÅŸan 8 kiÅŸilik ekip, 550â€™nin Ã¼zerinde yazÄ±tÄ± kayÄ±t altÄ±na aldÄ±.

Antik çaÄŸdan günümüze ulaÅŸan yazÄ±lÄ± taÅŸlarÄ± tespit etmek, bunlarÄ± kaydetmek ve kitap ile makaleler halinde yayÄ±mlamak amacÄ±yla Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n desteÄŸiyle 2012 yÄ±lÄ±nda çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlayan arkeolog, tarih ve eski çaÄŸ bilimcilerinden oluÅŸan 8 kiÅŸilik ekip, Bilecik’in kuzey ve güneyini karÄ±ÅŸ karÄ±ÅŸ geziyor, her gün farklÄ± bilgilere ulaÅŸÄ±yor.

Yüzey araÅŸtÄ±rmalarÄ±yla ulaÅŸtÄ±klarÄ± 550’nin üzerindeki yazÄ±tlarÄ± kayÄ±t altÄ±na alan, üzerindeki yazÄ±larla 2 bin yÄ±llÄ±k tarihe Ä±ÅŸÄ±k tutan ekip, bazÄ± köylerin eski isimlerini bile tespit ediyor. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Doktor ÖÄŸretim Üyesi Hüseyin Sami Öztürk, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, bakanlÄ±k izniyle ilk önce Sakarya’nÄ±n TaraklÄ±, Geyve ve Pamukova ilçelerinde taÅŸ aramaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi. Oradaki çalÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda yazÄ±tlÄ± taÅŸlarÄ±n Bilecik tarafÄ±nda olduÄŸunu öÄŸrendiklerini ve rotayÄ± bu bölgeye çevirdiklerini belirten Öztürk, 2012 yÄ±lÄ±ndan bu yana Bilecik’in kuzey ve güney bölgelerini taradÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Öztürk, 2015’den bu yana da Osmaneli ve GölpazarÄ± aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, “YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸ antik dönemden kalan yazÄ±tlÄ± taÅŸlarÄ± tespit etmek, bunlarÄ± kaydetmek ve kitap ile makaleler halinde yayÄ±mlamak. AyrÄ±ca bunlarÄ±n korunmasÄ±nÄ± saÄŸlamak. Bir ÅŸekilde bunlarÄ± toplamak amacÄ±ndayÄ±z.” dedi. 2016 yÄ±lÄ±nda Bilecik Arkeoloji Müzesinin de desteÄŸiyle bölgedeki yazÄ±tlÄ± taÅŸlarÄ± bulunduklarÄ± ilçe merkezine taÅŸÄ±mak için harekete geçtiklerini aktaran Öztürk, bunu ilk olarak Osmaneli ilçesinde baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

LÄ°TERATÜRE KAZANDIRILIYOR

Öztürk, antik çaÄŸ tarihini M. Ö. 1. yüzyÄ±ldan M.S. 4. yüzyÄ±la kadar tarihini otaya koymaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±na iÅŸaret ederek, sözlerine ÅŸöyle devam etti: “Bölgede ÅŸimdi olduÄŸu gibi o zaman da halk çiftçilikle uÄŸraÅŸÄ±yormuÅŸ. Çok sayÄ±da adak ve mezar taÅŸÄ± bulduk. Roma mezarlÄ±klarÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Bölgede kimler yaÅŸamÄ±ÅŸ bunu öÄŸreniyoruz. Yeni köy isimleri öÄŸrendik. Birçok köyün antik dönemdeki ismini öÄŸrenme ÅŸansÄ±na sahip olduk. Osmaneli’de BalçÄ±khisar köyü var, bulduÄŸumuz adak yazÄ±tÄ±nda köyün en eski adÄ±nÄ±n Dakapene olduÄŸu ortayÄ± çÄ±ktÄ±. Litaratüre bu ismi kazandÄ±rÄ±yoruz.”

Bu yÄ±lÄ±n sonuna doÄŸru Osmaneli’de bulduklarÄ± 80’in üzerindeki yazÄ±tÄ±, tek bir kitap haline getireceklerini belirten Öztürk, “Bölgenin yaklaÅŸÄ±k 2 bin sene önceki tarihine elimizden geldiÄŸi kadar Ä±ÅŸÄ±k tutmuÅŸ olacaÄŸÄ±z.” ifadesini kullandÄ±. ÇalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bölgelerde ÅŸu ana kadar 550’ün üzerinde yazÄ±tÄ± kayÄ±t altÄ±na aldÄ±klarÄ±na dikkati çeken Öztürk, “Köy köy gidiyoruz, karÄ±ÅŸ karÄ±ÅŸ geziyoruz. ÇalÄ±ÅŸmayÄ± yaparken yerel yönetimlere bilgi veriyoruz. Bölgeyi tanÄ±yan insanlar bize göremeyeceÄŸimiz taÅŸlarÄ± bulmakta büyük destek saÄŸlÄ±yor. Bir kiÅŸinin evinin bahçesindeki taÅŸÄ± görmemiz mümkün deÄŸil.” diye konuÅŸtu.

DEFÄ°NECÄ°LER YAZITLARI TAHRÄ°P EDÄ°YOR

GölpazarÄ± ilçesinde 2013 yÄ±lÄ±nda ziyaret ettiÄŸi köyün eski mezarlÄ±ÄŸÄ±na da gittiÄŸine deÄŸinen Öztürk, “Oradaki enteresan olay ÅŸu, defineciler inanÄ±lmaz kazÄ± yapÄ±yorlar, raporlara da yazdÄ±k bunlarÄ±. Fakat oradaki definecilerin diÄŸerlerinden tek farkÄ± hiç olmazsa taÅŸlarÄ± kÄ±rmÄ±yorlar diyebilirim. Mezardan çÄ±kardÄ±klarÄ± taÅŸlarÄ± özenle kenara koyuyorlar. Onlar zarar vermedikleri için kÄ±rmadÄ±klarÄ± için de biz o yazÄ±tlarÄ± okuduk. Oradan sadece o mezarlÄ±ktan 15 mezar steli okuduk. Yeni bir sürü bilgiye de ulaÅŸmÄ±ÅŸ olduk.” dedi. (Bilecik/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 EylÃ¼l 2018 20:38

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