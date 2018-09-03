MehveÅŸ Evin: BasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k kÄ±rÄ±lma 7 Haziranâ€™dan sonra yaÅŸandÄ±

MehveÅŸ Evin ile yeni kitabÄ± 'Buraya nasÄ±l geldik'i konuÅŸtuk.

Meltem AKYOL

Ä°stanbul

Artan cinsel istismar, kadÄ±na yönelik ÅŸiddet, kendi gibi olmayana tahammülsüzlük... Ölüm karÅŸÄ±sÄ±nda iyi ki olmuÅŸlar, müstahaklar... Lince varan saldÄ±rÄ±lar... Belki daha onlarca sÄ±ralayabileceÄŸimiz baÅŸlÄ±ktaki konular konuÅŸulduktan sonra en sÄ±k duyulan sorudur, ‘Biz buraya nasÄ±l geldik?’ Özellikle memlekette son 3 yÄ±lda yaÅŸananlarÄ± düÅŸündüÄŸümüzde hemen her gün tekrarlanÄ±r olmasÄ± da olasÄ±. Darbe, OHAL, rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi, istismar, ekolojik yÄ±kÄ±m... Gazeteci MehveÅŸ Evin, ‘A’dan Z’ye’ bu noktaya nasÄ±l gelindiÄŸini, Türkiye’de son 15 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan, siyasal, kültürel ve toplumsal olaylarÄ± ve deÄŸiÅŸimi, anlatÄ±yor, hatÄ±rlatÄ±yor. Ve son 3 yÄ±la yoÄŸunlaÅŸarak. Evin, A’dan Z’ye Buraya NasÄ±l Geldik sorusuna 29 baÅŸlÄ±kta ele alÄ±yor ama Norveç de olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için, öyle kolay olmuyor tabii anlatmak, tam 519 sayfa.

Kitap A’dan Z’ye ama olay anlatÄ±mlarÄ± kronolojik deÄŸil. Her baÅŸlÄ±ÄŸÄ±n kendi içerisinde bir sÄ±ralamasÄ± ve kurgusu var. O baÅŸlÄ±kta yer alan unsura dair hemen her bilgiye ulaÅŸtÄ±rÄ±yor size. AÄŸaç’la baÅŸlÄ±yor örneÄŸin, Bu bölümde Gezi DireniÅŸi de var, elbette nedenleri-sonuçlarÄ±, aÄŸacÄ±n insanlÄ±k tarihinde tuttuÄŸu yer de var, memleketin aÄŸaç çeÅŸitliliÄŸi ve baÅŸÄ±na gelenler de. Zeki ile biten 29. baÅŸlÄ±kta ise LGBTÄ° bireylerin yaÅŸadÄ±klarÄ±-mücadeleler yer alÄ±yor. Kürt sorunu, Ermeni meselesi, çocuÄŸa yönelik istismar, kadÄ±n, kadÄ±na yönelik ÅŸiddet, iÅŸ cinayetleri, mültecilik, darbe... Ve elbette medya, oradaki dönüÅŸüm.

MehveÅŸ’in kiÅŸisel yaÅŸamÄ±ndan, gazetecilik hayatÄ± boyunca yaÅŸandÄ±klarÄ±ndan kesitlerin olduÄŸu kitap, pek çok baÅŸka yazardan alÄ±ntÄ±larla da zenginleÅŸtirilmiÅŸ..

Bana kalÄ±rsa bu kitap bir unutmama kitabÄ±, hem kendisi için hem de, baÅŸta gazeteciler olmak üzere, okurlar için... Elinize aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda biraz gözünüz korkabilir ama ilk baÅŸladÄ±ktan sonra devamÄ± gelecek.

Size olur mu bilmem ama bana sÄ±k sÄ±k olur, 1 yÄ±l önce yaÅŸanmÄ±ÅŸ bir olayÄ±n üzerine sanki 10 yÄ±l geçmiÅŸ gibi hisseyme hali. Biraz aslÄ±nda ne kadar kÄ±sa sürede, nasÄ±l bir noktaya geldiÄŸimizin de resmi bu kitap. KÄ±sacasÄ±, ‘vay canÄ±na bunlar da oldu’ diyerek ibretle okuyacaÄŸÄ±nÄ±z bir kitap...

MehveÅŸ Evin’le Taksim’de bir araya geldik, kitabÄ±, memleketi konuÅŸtuk. Taksim’in, BeyoÄŸlu’nun ruhunu kaybettiÄŸinden ÅŸikayet ettik, biraz güldük, biraz dertlendik.

Ortaya da ÅŸöyle bir ÅŸey çÄ±ktÄ±. Buyrun, iyi okumalar...

YAZMAYA A’DAN DEÄžÄ°L W’DAN BAÅžLADIM; ANA DÄ°LDEN

HayÄ±rlÄ± olsun diyelim önce...

Çok saÄŸol...

Tam kitabÄ±n adÄ±nda olduÄŸu gibi, A’dan Z’ye kavramlarla anlatÄ±yorsun derdini, nasÄ±l doÄŸdu bu kitabÄ± böyle bir formatla yazma fikri?

AslÄ±nda baÅŸlarken tam bu fikirle baÅŸladÄ±m, A’dan Z’ye bir takÄ±m kavramlar üzerinden, Türkiye’nin meselelerini anlatmak ve elbette benim daha ziyade ilgilendiÄŸim, üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m meseleler. Ä°ÅŸte kadÄ±n, insan haklarÄ±, ekoloji önde gelmek üzere... A’dan baÅŸlamadan ben ve W ile baÅŸladÄ±m. Bu Türkçe alfabede olmayan bir harf ve anadil üzerinden yazdÄ±m, o ortaya çÄ±kÄ±nca da formülasyon hoÅŸuma gitti. Sonra ÅŸunu ÅŸurada yazarÄ±m, diÄŸerini ÅŸununla ifade ederim diye fikirler çÄ±kmaya baÅŸladÄ±. Biraz meselesi Hasankeyf üzerinden anlatayÄ±m, iÅŸçi cinayetlerini Soma’dan anlatayÄ±m, ama bu iÅŸte S mi olsun baÅŸka bir ÅŸey mi olsun. AslÄ±nda iÅŸin içine girdikçe de biraz deli iÅŸi olduÄŸunu da gördüm ama iyi de gidiyordu. Tam ÅŸekle, kÄ±vama girdiÄŸi dönemde ve hatta ben yayÄ±nevine bir takÄ±m bölümleri göndermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mda, hatta yüzde 70 falan bitmiÅŸti, darbe giriÅŸimi oldu.

ANLAÅžTIÄžIM YAYINEVÄ° ‘OHAL VAR, ERTELEYELÄ°M’ DEDÄ°

Hadi baÅŸtan mÄ± o zaman...

Yani kitabÄ±n temel kurgusunu deÄŸiÅŸtirmedi belki ama yarÄ±sÄ±nÄ± attÄ±m diyebilirim. Yani ben mesela Gülen Cemaatini falan anlatmak istemiyordum, çok hakim olduÄŸum bir konu da deÄŸildi. Ama anlattÄ±m, siyasetle bu kadar iç içe geçmiÅŸ ve iÅŸte darbe yaÅŸanmÄ±ÅŸken anlamak olmazdÄ±. Neyse darbe giriÅŸimi sonrasÄ± OHAL’in ilanÄ± ile, pek çok yayÄ±n-medya kuruluÅŸu kapatÄ±ldÄ±, gazeteciler iÅŸsiz kaldÄ±, pek çok farklÄ± soruÅŸturmalarla hapsedildiler. Bu dönem yayÄ±ncÄ±lÄ±k dünyasÄ±nda da bir kaygÄ± yarattÄ± ve bana o dönemki yayÄ±nevim “OHAL varken bunu birazcÄ±k erteleyelim” dedi. Böyle olunca benim de biraz sinirim bozuldu. Eee meslektaÅŸlarÄ±nÄ±z birebir baskÄ± ve tehditlerin hedefiyken, hapishanedeyken, sen de davalarÄ±n peÅŸinden koÅŸarken aman kitap yazayÄ±m demiyorsun. Ben de açÄ±kçasÄ± biraz soÄŸudum... Arada bir- bir buçuk senelik bir aralÄ±k var, sonra tekrar baÅŸladÄ±m yazmaya.

KÄ°TABIN BELKÄ° YARISINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°M

FotoÄŸraf: Serra Akcan

Memlekette her ÅŸeyin bu kadar hÄ±zlÄ± deÄŸiÅŸtiÄŸi bir dönemde, nasÄ±l oldu o, deÄŸiÅŸtirdin mi her defasÄ±nda kitabÄ±?

Ya kitabÄ± o kadar çok deÄŸiÅŸirdim ki. Yani hem böyle sözlük gibi kurguladÄ±ÄŸÄ±m için ama hem de ülke sürekli bir takÄ±m ÅŸok algÄ±larÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± için. Dedim ya iÅŸte darbe giriÅŸiminden sonra yazdÄ±klarÄ±mÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± belki atmÄ±ÅŸÄ±mdÄ±r. Åžimdi hem bu ülkede yaÅŸÄ±yorsun, yaÅŸanan her olayÄ± bizzat yaÅŸÄ±yorsun ve dert ediyorsun. Bir yandan ben merkez medyadan atÄ±ldÄ±ktan sonra zaten baÄŸÄ±msÄ±z yerlerde yazmaya devam ettim. Ä°ÅŸ cinayetleri, vekillere yapÄ±lanlar, memlekette yaÅŸananlar. Bir hadise oluyor, iÅŸte bombalamalarÄ±n olduÄŸu dönemi düÅŸün, DiyarbakÄ±r, Sur’u, Ankara, Antep... Sadece bunlarla ilgilenmek bile insanÄ± koparÄ±yor.

ÇOCUK KONUSU O KADAR Ä°STÄ°SMAR EDÄ°LÄ°YOR KÄ°...

KavramlarÄ± nasÄ±l tercih ettin peki: Çöl, Zeki, Åžems, Lüfer....

Hepsinde oyuncaklÄ± kavramlar bulmayÄ±, kullanmayÄ± isterdim, oyuncaklÄ± derken, yani böyle baktÄ±ÄŸÄ±nda doÄŸrudan anlamayacaÄŸÄ±n, biraz daha ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±, fakat 29 harf ve bunlarÄ±n arasÄ±ndaki iliÅŸkileri ve tekrara düÅŸmemek için bir kurgu yaratÄ±rken bir kÄ±smÄ± öyle oldu, bir kÄ±smÄ± doÄŸrudan anlatÄ±ldÄ±, mesela darbeyi, direkt darbe baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile anlattÄ±m. Çölde de iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi olabilirdi, ilk düÅŸündüÄŸüm ÅŸey de oydu, ama iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi, çok sÄ±k tekrarlanan ama içi boÅŸaltÄ±lan kavramlardan biri, aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaybediyor, o yüzden akademideki gidiÅŸ var orada.

Ya mesela Ç harfinde çocuÄŸu anlatmayÄ± düÅŸünüyordum. Sonra onu istismar baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile anlatmaya karar verdim. Ä°stismar çünkü çocuk alanÄ±nda, sadece cinsel istismardan bahsetmiyoruz, çocuk konusu o kadar istismar ediliyor ki, onu istismar diye anlatmak daha çarpÄ±cÄ± olur, belki daha çok çarpar ümidiyle böyle bir ÅŸey yaptÄ±m. Ya da aynÄ± ÅŸekilde LGBTÄ° haklarÄ±nÄ± mesela Onur ile, ilk akla gelen kavramlardan biri, anlatabilirdim. Zeki Müren’in üzerinden LGBTÄ° meselesini, toplumun iki yüzlülüÄŸünü anlatmak, yazarken en azÄ±ndan, daha hoÅŸuma gitti.

BU MEDYA GERÇEKTEN BÜYÜK YALANLAR SÖYLÜYOR

1993’te baÅŸladÄ±n mesleÄŸe bugün gazeteciliÄŸin içine bulunduÄŸu durum tarif edilirken, sÄ±k sÄ±k ‘90’lara atÄ±f yapÄ±lÄ±yor. Sen nasÄ±l bir karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rma yapÄ±yorsun peki?

‘90’larda belli kalburüstü gazetecilerin beslendikleri bir takÄ±m kaynaklar vardÄ±, onlardan gelen bilgiler üzerinden haber yapÄ±lÄ±rdÄ±. Ee ÅŸimdi de bakÄ±yorsun bu kaynaklar hani biraz daha deÄŸiÅŸti ama yine aynÄ± mantÄ±k iÅŸliyor, iktidarÄ±n kaynaklarÄ± var ÅŸimdi. Kaç kiÅŸi ‘90’larda kaç köyün yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, kaç insanÄ±n kaybolduÄŸunu biliyor. Yani ben kendi çevremde çok net hatÄ±rlÄ±yorum, “Köy mü yakÄ±lmÄ±ÅŸ, yalan söylüyorlar” diyorlardÄ±. Yani köy yakÄ±lma hikayesi AÄ°HM’e gittikten ve haber olduktan sonra öÄŸrendi insanlar. Burada tabii medyanÄ±n da ayrÄ±ca günahlarÄ± var, biraz da bunlara da deÄŸindim. Ve bunda medyanÄ±n günahÄ± büyük.

KAPI ARKASI TEHDÄ°TLERÄ°NDEN, SOKAK OTASINDA DÖVMELERE

Sana göre medyada mesela, buraya nasÄ±l geldik? Biraz senin gazetecilik deneyimden de anlatacak olursan...

Bu iÅŸin içinde olduÄŸum için kitapta da bazÄ± temalarÄ±n içerisinde kendi gazetecilik deneyimim, patronla iliÅŸki, patronun iktidarla iliÅŸkisi vs. aralarda var. Ama medyayÄ± Åžems baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda ele aldÄ±m. Åžems meÅŸhur Ethem Sancak. AslÄ±nda çok sembolik bir ÅŸey o, burada tek Sancak deÄŸil, bir sürü medya patronu var, medyadaki biatÄ± Åžems sembolizmi üzerinden anlattÄ±m.

Yani 2007-2008’ler AKP’nin en “demokrat” sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±llardÄ±, o yÄ±llarda bile merkez medyada AKP tarafÄ±ndan, patronlar üzerinde uygulanan sansür vardÄ±, ama bu küçük küçük bazÄ± meselelerde yoÄŸunlaÅŸÄ±yordu. Ne bileyim iÅŸte, Emine ErdoÄŸan ile ilgili bir ÅŸey yazmamak, bunu derken hakaretten bahsetmiyorum, herhangi bir ÅŸey yazmamak, sorgulamak Bu o zaman da vardÄ±. Misal çantasÄ±, hediyelerini... BunlarÄ± yazmamak diye bir ÅŸey vardÄ±. Ama birçok ÅŸeyi de yazÄ±yorduk. 2013 Gezi ile beraber, ki o zaman Milliyet zaten Demirören’e satÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±, ben de Milliyet’teydim, Hasan Cemal’in atÄ±lmasÄ±, o Ä°mralÄ± zabÄ±tlarÄ± ile ilgili tartÄ±ÅŸmalar, peÅŸi sÄ±ra Kadri Gürsel, AslÄ± AydÄ±ntaÅŸbaÅŸ, Can Dündar’Ä±n atÄ±lmasÄ±...

Ama bence basÄ±ndaki en büyük kÄ±rÄ±lma, 7 Haziran’dan sonra deÄŸiÅŸen politik ortamla yaÅŸandÄ±. HatÄ±rlarsÄ±n o dönem DoÄŸan Medya Grubuna çok büyük saldÄ±rÄ±lar oldu, Gazeteci Ahmet Hakan’Ä± dövdüler falan. Çok açÄ±k ÅŸekilde fiziksel ÅŸiddet uygulanarak, yani kapÄ± arkalarÄ±nda tehditten göz önünde, sokak ortasÄ±nda gazetecilerin tehdit edildiÄŸi-saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± bir noktaya geldik. Bu da çok hÄ±zlÄ± bir korku iklimine sebep oldu ki zaten vardÄ± korku, aman dikkat edelim, aman iktidarÄ± sinirlendirmeyelim, aman iÅŸten atÄ±lmayalÄ±m korkusu. O zaman bazÄ± meslektaÅŸlar ÅŸunu diyordu. “Aman canÄ±m siz de bu kadar ÅŸey yapmayÄ±n, eleÅŸtirel olmayÄ±n, daha dikkatli olun, yazmanÄ±n-haber yapmanÄ±n yollarÄ± var.” DevamlÄ± bir takÄ±m ÅŸeylerin etrafÄ±ndan dolanarak yapÄ±n. Yani böyle gazetecilik olmaz, bunun sÄ±nÄ±rÄ± yoktur, ki bunun Fikret Bila o zaman yayÄ±n yönetmeniydi ben atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mda, Charlie Hebdo saldÄ±rÄ±sÄ± olmuÅŸtu ve onunla ilgili de pek çok yazÄ± yayÄ±nlandÄ±, televizyonda konuÅŸuluyordu, tartÄ±ÅŸmalar yapÄ±lÄ±yordu. Benim bir yazÄ±mÄ±n yayÄ±nlanmamasÄ±na karar verdiler, ne hakaret ne baÅŸka bir ÅŸey. “Biraz yumuÅŸatalÄ±m”, neresini yumuÅŸatayÄ±m Vernel mi var elimde, yani yumuÅŸatmaktan kasÄ±t ne? Dedim ki Fikret Bila’ya “Bu yumuÅŸatmak dediÄŸin ÅŸey yarÄ±n kadÄ±n haklarÄ±nÄ± yazdÄ±ÄŸÄ±m zaman da, çocuk istismarÄ±nÄ± yazÄ±ÄŸÄ±m zaman da, pazardaki meyve fiyatÄ±nÄ± yazdÄ±ÄŸÄ±m zaman da karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kabilir. Nitekim öyle de oldu... Sonra malum ben kovuldum.Yani çözüm sürecinin berhava edilmesi ve savaÅŸ politikalarÄ±na dönülmesiyle, sadece Kürt sorunu deÄŸil her konu baÅŸlÄ±ÄŸÄ±, medyadaki her mesele çok büyük bir biçimde tabu haline geldi ve yÄ±kÄ±m çok hÄ±zlandÄ±.

GAZETECÄ°LERÄ°N DAYANIÅžMASI

Bütün bu kötü gidiÅŸe raÄŸmen önemli bir dayanÄ±ÅŸma da var deÄŸil mi gazeteciler arasÄ±nda...

Özellikle OHAL’den sonra yani hapisteki gazeteci sayÄ±sÄ± dünyada rekor düzeye ulaÅŸtÄ±. Bu bir gösterge ama sadece bu deÄŸil, dÄ±ÅŸarÄ±dan bakanlar diyor ki, siz nasÄ±l gazetecilik yapÄ±yorsunuz? Evet belki baÅŸka ÅŸeyler yapmak isterken bunlarÄ± yapamaz hale geldim. En basitinden güvenlik anlamÄ±nda bir zamanlar yaptÄ±ÄŸÄ±m gibi Van’a Tatvan’a DiyarbakÄ±r’a gideyim. Yok yani fotoÄŸraf bile çekemiyorsunuz, yasak.

Yani fotoÄŸraf çekmenin dahi yasak olduÄŸu bir ÅŸehir düÅŸünün. Ve fakat hâlâ yapÄ±labilecekler var ve bunlarÄ± yapan gazeteciler de var. Ellerindeki bütün olanaklarÄ± da kullanarak ve özellikle de finansal açÄ±dan çok daha kÄ±sÄ±tlÄ± olan yayÄ±n organlarÄ±ndan bahsediyorum, onlar yazarlarÄ±yla, haberleriyle bir takÄ±m ÅŸeylerin peÅŸinden gitmeye devam ediyorlar. Ä°ÅŸte 10 Ekim davasÄ±nÄ± haberleÅŸtirmek gibi, 10 Ekim davsÄ±nÄ±n karar aÅŸamasÄ±nÄ± bile merkez medyadan kimse yoktu. Bu bile baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir örnek, yani “hiç gitmeyelim bari de hiç görmeyelim” noktasÄ±na gelindi. Bence bu süreçte atÄ±lan her adÄ±m, yapÄ±lan her haber, yorum iki misli kÄ±ymetli. Ä°nsanlar hala yazÄ±yor, eleÅŸtiriyor, tüm bu baskÄ±lara raÄŸmen, ve bence bunu yapmaya devam ettiÄŸimiz sürece hâlâ ümit var. Bugün ‘90’lara bakarak, o zamanÄ±n medyasÄ±na bakarak bir ÅŸeyler söylüyoruz. O zaman iÅŸte merkez medya Sabah’Ä±, Hürriyet’i, orada atÄ±lan baÅŸlÄ±klar, yapÄ±lan manipülasyoslarÄ±n ne kadar zarar verdiÄŸini biliyoruz. O yüzden mesela Haber Nöbeti çok kÄ±ymetliydi. BakÄ±n çok önemli bir ÅŸey oldu, ‘90’larda yine haber atlatma her ÅŸeyin önündeydi, bireysel olarak gazeteciler gidip haber yapardÄ±, yine paylaÅŸÄ±rlardÄ± belki, sahada zorlu savaÅŸ koÅŸullarÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±rken, ama esas olarak bireysellik ve haber atlatma vardÄ±.

Bu Haber Nöbetinde yerel basÄ±nÄ±ndan tut, AnkaralÄ± gazetecisine, yazarÄ±na kadar bir sürü gazeteci bir araya geldi ve burada neden bir savaÅŸ durumuna geçildi, burada gerçekten ne oluyoru kendi gözlerinden bakÄ±p anlatmak ve bunu kolektif bir biçimde ve hiçbir ÅŸey olmadan yani kendi can güvenliklerini kollarÄ±nÄ±n altÄ±na alarak yapmalarÄ± çok kÄ±ymetli bir ÅŸey.

Bu geleceÄŸe bÄ±rakÄ±lacak çok önemli bir örnektir, çünkü ‘90’larda böyle bir ÅŸey akÄ±llara gelemezdi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 12:08

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