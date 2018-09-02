Aspendos Opera ve Bale Festivali perde aÃ§Ä±yor

25â€™inci UluslararasÄ± Aspendos Opera ve Bale Festivaliâ€™nin hazÄ±rlÄ±klarÄ± tamamlandÄ±.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel MüdürlüÄŸü’nce çeyrek asÄ±rdÄ±r düzenlenen, Türkiye’nin ilk opera ve bale festivali olma özelliÄŸi taÅŸÄ±yan 25’inci UluslararasÄ± Aspendos Opera ve Bale Festivali’nin hazÄ±rlÄ±klarÄ± tamamlandÄ±. DOB Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Murat Karahan, Antalya BüyükÅŸehir Belediyesi (ABB) Genel Sekreteri Birol Ekici ile birlikte HaÅŸim Ä°ÅŸcan Kültür Merkezi’nde önceki gün basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

Murat Karahan, 4-18 Eylül tarihleri arasÄ±nda gerçekleÅŸecek festival hazÄ±rlÄ±klarÄ± ve programÄ± hakkÄ±nda bilgi verdi. “DünyanÄ±n saygÄ±yla bahsettiÄŸi festivalimiz dile kolay çeyrek asÄ±rdÄ±r devam ediyor” ÅŸeklinde söze baÅŸlayan Karahan, “DOB olarak, UluslararasÄ± Aspendos Opera ve Bale Festivali’nin 25’inci yÄ±lÄ±na yakÄ±ÅŸÄ±r muazzam bir program hazÄ±rladÄ±k. Dünyaca ünlü ‘Turandot’ adlÄ± opera eserini tarihi Aspendos Antik Tiyatro’ya taÅŸÄ±yÄ±p yeniden canlandÄ±rarak festivale start vereceÄŸiz.” dedi.

Antalya BüyükÅŸehir Belediyesi’ne festivalin tanÄ±tÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ±na katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± teÅŸekkür eden DOB Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Murat Karahan, sahnelenecek eserlerin konularÄ±yla ilgili bilgi aktardÄ±. Murat Karahan, Ä°talyan rejisör Vincenzo Grisostomi’nin sahneye koyduÄŸu “Turandot” adlÄ± eserde kendisinin de “Prens Calaf” rolünde sahneye çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Festivalin gala gecesi, Rusya Federasyonu BolÅŸoy Devlet Akademik Tiyatrosu’nun “BolÅŸoy Balesi” ile yapÄ±lacak. Festivalin kapanÄ±ÅŸÄ±nda ise Antalya Devlet Opera ve Balesi “AÄ°DA” adlÄ± opera eserini sahneleyecek.

FESTÄ°VAL PROGRAMI

AntalyalÄ± sanatseverlerin, yerli ve yabancÄ± turistlerin Aspendos Tiyatrosu’na ücretsiz taÅŸÄ±nacaÄŸÄ± festivalde 4 Eylül “Turandot”, 10 Eylül “Zorba”, 13 Eylül “BolÅŸoy Balesi” ve 18 Eylül’de “AÄ°DA” operasÄ± festival kapsamÄ±nda sanatseverlerle buluÅŸacak. (Antalya/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 EylÃ¼l 2018 20:31

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