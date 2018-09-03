Irakâ€™ta yeni krize doÄŸru

Reuters, Tahranâ€™Ä±n Irak HizbullahÄ±, HaÅŸdi Åžabi ve KasÄ±m SÃ¼leymani TugayÄ± gibi kendisine yakÄ±n gruplara balistik fÃ¼ze verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Rai al Youm

BaÅŸyazÄ±

Reuters haber ajansÄ± PerÅŸembe günü yedi Ä°ranlÄ±, IraklÄ± ve BatÄ±lÄ± kaynaÄŸa dayanarak Tahran’Ä±n Irak HizbullahÄ±, HaÅŸdi Åžabi ve KasÄ±m Süleymani TugayÄ± gibi kendisine yakÄ±n gruplara balistik füze verdiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Bu füzeler; menzilleri 200 ila 700 kilometre arasÄ±nda olan “Zelzel (deprem)”, “Fetih 110” ve “Zülfikar” türlerinden. Devrim MuhafÄ±zlarÄ±ndan Feylek el Kuds’ün komutanÄ± KasÄ±m Süleymani, füzelerin teslimatÄ±nÄ± ABD’nin Ä°ran’a saldÄ±rmasÄ± halinde Suudi Arabistan ve Ä°srail’i vurmak için yaptÄ±.

‘ABD MÜDAHALESÄ°YLE HÜKÜMETÄ° KURULURSA DEVÄ°RÄ°RÄ°Z’ TEHDÄ°DÄ°

Bu açÄ±klama, ÅŸu ana kadar iktidarda bulunan siyasi bloklar arasÄ±nda gerilimin arttÄ±ÄŸÄ± bir sürece denk geldi. Gözlemcilere göre gerilim, Nuri Maliki (Kanun Devleti Koalisyonu) ve Hadi Amiri (Fetih Koalisyonu) liderliÄŸi ile ABD arasÄ±nda gerçekleÅŸiyor. Amiri, BaÄŸdat’Ä± ziyaret eden BaÅŸkan Trump’Ä±n elçisi Brett McGurk ile gerçekleÅŸtirdiÄŸi bir toplantÄ±da, ABD müdahalesiyle oluÅŸan herhangi bir hükümeti “ajan” hükümet olarak nitelendirerek iki ay içinde devireceklerini ifade etti.

BaÅŸbakan Haydar Ä°badi, Amiri’nin Fetih hareketinin kendi bloÄŸuna katÄ±lmasÄ± konusunda pazarlÄ±k için Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ±nÄ± ve HaÅŸdi Åžabi’nin baÅŸkanÄ± Faleh Al Fayad’Ä± görevden alma kararÄ± aldÄ±.

KÖRFEZ ÜLKELERÄ° ENDÄ°ÅžELÄ°

Reuters büyüklüÄŸündeki küresel bir ajansÄ±n yapÄ±ÄŸÄ± bu açÄ±klamanÄ±n, Washington’u, Ä°srail’i ve Suudi Arabistan ile BAE gibi Körfez ülkelerini endiÅŸelendireceÄŸi kesin. Çünkü bu geliÅŸme, Lübnan’da Hizbullah ve Yemen’de Husi Ensarullah gibi güçlü bir Åžii askeri kolun kurulmasÄ± anlamÄ±na geliyor. Gazze’deki Hamas gibi yüksek füze yeteneklerine sahip bir güç; Ä°srail’e saldÄ±rmak için BatÄ± Irak’ta, ve Suudi Arabistan’Ä± derinliklerinde vurmak için güneyde füzeleri kurabilir.

Ä°KÄ° Ä°HTÄ°MAL VAR

Amiri’nin Amerikan elçisine Ä°badi liderliÄŸinde ve ABD giriÅŸimiyle kurulan herhangi bir Amerikan hükümetini yÄ±kacaÄŸÄ± tehdidi, Ä°ran’Ä±n müttefiklerinin Amerika’yÄ± ve müttefiklerini iki seçenekle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakmak istediÄŸini gösteriyor: Ya yapÄ±lan seçimle kendileri hükümet kuracaklar, ya da askeri bir kaos ortaya çÄ±kacak. Belki de askeri olarak iktidarÄ± ele geçirecekler. Bu, 2003 yÄ±lÄ±nda Baas Partisi’nin ABD’nin iÅŸgaliyle devrilmesinden bu yana Irak’taki en tehlikeli geliÅŸmedir.

DiÄŸer bir deyiÅŸle Ä°ran; her ne pahasÄ±na olursa olsun Irak’Ä±n kendisinin ve müttefiklerinin etki alanÄ±ndan çÄ±kmasÄ±na izin vermeyecek. Özellikle yükselen Amerikan tehditleriyle petrol ihraç etmesini engelleyen boÄŸucu bir ekonomik abluka uygulandÄ±ÄŸÄ± ve halk ayaklanmasÄ± yoluyla iktidarÄ± devirmeye yöneldiÄŸi bir dönemde.

FÜZE FABRÄ°KALARI YENÄ°DEN ÜRETÄ°MDE

Reuters raporunda yer alan diÄŸer bir tehlikeli nokta da, Ä°ran’Ä±n müttefiklerinin Saddam Hüseyin tarafÄ±ndan Irak’Ä±n doÄŸusundaki ve Kerbela’nÄ±n kuzeyindeki kaya uçurumlarÄ±nda bulunan Zafaraniya bölgesinde kurulan Irak füze fabrikalarÄ±nÄ± yeniden üretime sokmasÄ±. Ä°ranlÄ± uzmanlarÄ±n gözetimi altÄ±nda Irak KürdistanÄ±’ndaki baÅŸka bir tesisin inÅŸasÄ± da mümkündür.

Irak sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n Suriyeli FÄ±rat’Ä±n doÄŸu bölgesine yerleÅŸtirilen iki bin Amerikan askerinin yanÄ± sÄ±ra Irak topraklarÄ±nda altÄ± bin Amerikan askeri bulunduÄŸunu hatÄ±rlamakta fayda var. Bu Amerikan askerleri Ä°ran ve ABD arasÄ±ndaki çatÄ±ÅŸma durumunda Ä°ran füzeleri için kolay bir hedef haline gelebilirler.

Hem Irak’ta hem Suriye’de Amerikan müdahalesi, Ä°ran’Ä±n askeri ve siyasi etkisinin artmasÄ±na neden oldu. Amerikan askerlerin kaderini Ä°ran ve müttefiklerinin merhametine bÄ±raktÄ±. GeliÅŸmeler, bölgedeki ABD politikalarÄ±nÄ±n aptallÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve stratejik düÅŸüncesinin darlÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit etti. Bu hiç ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸil.

(Çeviren: Ali KarataÅŸ)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 EylÃ¼l 2018 19:35

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