SilahlarÄ±n gÃ¶lgesinde barÄ±ÅŸÄ± savunmak

Rota

1 Eylül Dünya BarÄ±ÅŸ Günü bölgede ve dünyada çatÄ±ÅŸma ve savaÅŸlarÄ±n daha da arttÄ±ÄŸÄ± bir dönemde yaklaÅŸÄ±yor. VaroluÅŸu emeÄŸin sömürülmesine, ülkelerin tüm yerüstü-yer altÄ± kaynaklarÄ±nÄ±n yaÄŸmalanmasÄ±na baÄŸlÄ± olan emperyalizm ile halklar arasÄ±nda boÄŸuÅŸma giderek ÅŸiddetleniyor. BaÅŸta Suriye olmak üzere emperyalistlerin saldÄ±rgan ve yayÄ±lmacÄ± politikalarÄ± sonrasÄ± binlerce insan öldü, milyonlarca insan evlerinden göç etmek zorunda kaldÄ±. Büyük tekeller , sermayeler ve onlarÄ±n temsilcileri egemenliklerini güvenceye almak ya da daha da geniÅŸletmek üzere kapitalizm ve emperyalizmin doÄŸasÄ±nda bulunan savaÅŸlarÄ±, iÅŸgalleri ve silahlanmayÄ± hÄ±zla sürdürüyor.Kapitalist-Emperyalist sistem tüm bu saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirirken birçok gerekçe öne sürdü. Kimi zaman “nükleer silahlarÄ±” bahane edip demokrasi götürmek amacÄ±yla (ABD’nin Irak’a giriÅŸi) saldÄ±rdÄ±. Kimi zaman “insanlÄ±k suçlarÄ±na” karÅŸÄ± “halka karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±mÄ± önlemek” “diktatöre karÅŸÄ± halka yardÄ±m etmek” (Suriye’de olduÄŸu gibi) adÄ±na kendi çÄ±karlarÄ±nÄ± perdelemeye çalÄ±ÅŸtÄ±. BazÄ± emperyalist ülkeler de pastadan daha büyük payÄ± kapmak için “emperyalist ülkelere karÅŸÄ± çÄ±kmak” adÄ± altÄ±nda oyuna dahil oldu.

HEM Ä°ÇERDE HEM DIÅžARDA SAVAÅž

Bununla birlikte emperyalizmin yerli iÅŸbirlikçileri de bölgedeki çÄ±karlarÄ± için içerde ve dÄ±ÅŸarda savaÅŸ ve ÅŸiddet politikalarÄ±nÄ± devam ettiriyor. ErdoÄŸan, içerde anti-emperyalist(!) söylemlerE baÅŸvursa da bir yandan emperyalistlerin bölgedeki politikalarÄ±nÄ±n uygulayÄ±cÄ±sÄ± olmaya devam ediyor, bir yandan da ülke içerisinde barÄ±ÅŸ isteyen güçlere karÅŸÄ± her türlü ÅŸiddeti, zoru kullanÄ±yor. DÄ±ÅŸ politikada “komÅŸularla sÄ±fÄ±r sÄ±kÄ±ntÄ±”dan “deÄŸerli yalnÄ±zlÄ±ÄŸa” giden AKP, “kimsesizlerin kimsesi” ÅŸiarÄ±yla OrtadoÄŸu halklarÄ±nÄ±n sesi olduÄŸunu iddia ederken Filistin halkÄ±na saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°srail ile iliÅŸkilerini daha da geliÅŸtirdi. Ä°çerde muhalefeti daÄŸÄ±tmak, halkÄ± milliyetçilikle kendine yedeklemek için çabalarken; dÄ±ÅŸarda ise emperyalist çÄ±karlarÄ± gereÄŸi Afrin’e operasyon düzenledi. Bunun yanÄ± sÄ±ra Türkiye’de Kürt halkÄ±nÄ±n ulusal ve siyasal statü talebi kan ile bastÄ±rÄ±ldÄ±. Bölgede ÅŸehirler yerle bir edildi, insanlar sokak ortasÄ±nda öldürüldü. Binlerce insan barÄ±ÅŸ istediÄŸi için gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, tutuklandÄ±. BarÄ±ÅŸ istemek için Ankara’ya giden insanlarÄ±n bombalarla öldürülmesinin ardÄ±ndan 10 Ekim KatliamÄ± davasÄ± asÄ±l sorumlularÄ±n yargÄ±lanmamasÄ±yla kapatÄ±ldÄ±.

GERÇEK BÄ°R ANTÄ°EMPERYALÄ°ST MÜCADELE Ä°ÇÄ°N

Emperyalizm ve onlarÄ±n yerli iÅŸbirlikçilerinin bu politikalarÄ± halklara daha aÄŸÄ±r bedeller ödetmeye devam ediyor. Japonya’dan Vietnam’a, Irak’tan Suriye’ye kadar olanlar bize gösteriyor ki emperyalistlerin çÄ±karlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda halklarÄ±n payÄ±na yoksulluk, ölüm, katliamlar düÅŸüyor.Ä°ÅŸte tam da ÅŸimdi, 1 Eylül Dünya BarÄ±ÅŸ Günü daha da anlamlÄ± geliyor. BaskÄ±cÄ±, sömürücü, gerici politikalarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda siyasal, ekonomik, sosyal taleplerinin yanÄ± sÄ±ra bugün barÄ±ÅŸ talebi de daha önemli hale geldi. Bölgedeki ve dünyadaki emperyalist kuÅŸatmaya karÅŸÄ±, bölgede girilen her türlü gerici ittifaka karÅŸÄ± halklarÄ±n kardeÅŸliÄŸini, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± hedef alan bir mücadele bugünün güncel sorumluluÄŸudur. Gerçek anti-emperyalist mücadele, her türden emperyalist kuÅŸatmaya, müdahaleye, ülkeye (ABD, Rusya, Çin vb.) ve onlarÄ±n yerli iÅŸbirlikçilerinin (Türkiye vb) politikalarÄ±na karÅŸÄ± gerçek bir baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k, demokrasi mücadelesiyle mümkün olabilir. Bu noktada, 1 Eylül Dünya BarÄ±ÅŸ Günü’nü de birleÅŸik bir mücadelenin örgütlenmesi için bir olanak olarak görürken tüm Ä±rktan, milliyetten, inançtan iÅŸçileri, kadÄ±nlarÄ±, gençleri bu politikalara karÅŸÄ± mücadeleye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz.

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