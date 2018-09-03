GÃ¶Ã§ten anladÄ±klarÄ± sadece ucuz iÅŸ gÃ¼cÃ¼

Almanyaâ€™da bakanlÄ±klar tarafÄ±ndan ortak hazÄ±rlanan 'GÃ¶Ã§ YasasÄ±' taslaÄŸÄ±nda gÃ¶Ã§menler Ã¼zerinden 'kalifiye iÅŸ gÃ¼cÃ¼nÃ¼n ucuza kapatÄ±lmasÄ±' planlanÄ±yor.

Yücel ÖZDEMÄ°R

Köln

Almanya’da yÄ±llardÄ±r gündemde olan Göç YasasÄ± konusunda ilk kez hükümet tarafÄ±ndan bir taslak hazÄ±rlandÄ±. Ä°çiÅŸleri, ekonomi ve çalÄ±ÅŸma bakanlÄ±klarÄ± tarafÄ±ndan ortaklaÅŸa hazÄ±rlanan taslakta asÄ±l olarak Almanya’nÄ±n “kalifiye iÅŸgücünün ucuza kapatÄ±lmasÄ±” hedefleniyor.

Bu çerçevede yüksek derecede vasÄ±flÄ± olanlar ve yüksek okul diplomasÄ± bulunanlara kapÄ±lar açÄ±lÄ±yor. Göç YasasÄ±’nda ayrÄ±ca daha önce bazÄ± iÅŸlerin öncelikle Almanya’ya yaÅŸayan çalÄ±ÅŸanlar tarafÄ±ndan doldurulmasÄ±, bu yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± takdirde yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan eleman getirilmesini sÄ±nÄ±rlayan yasalarÄ±n da gözden geçirilmesi gerektiÄŸi yer alÄ±yor.

KOALÄ°SYON ANLAÅžTI

Hükümet partileri Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve HÄ±ristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) “Göçü düzenleme ve sÄ±nÄ±rlama-AB vatandaÅŸlarÄ± ve yabancÄ±larÄ±n uyum ve yerleÅŸim hakkÄ±nÄ± düzenlemesi”nde anlaÅŸtÄ±.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Almanya’ya gelmesine karÅŸÄ± çÄ±kan ve gelenlerin de sÄ±nÄ±rlardan geri gönderilmesini savunan Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Horst Seehofer tarafÄ±ndan açÄ±klanan taslakta, iltica baÅŸvurusunda bulunan ancak baÅŸvurularÄ± kabul edilmeyen kalifiye iÅŸgücüne de iÅŸ piyasasÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi yer alÄ±yor. Özellikle de SPD bu konuda Ä±srar ediyor ve bir düzenlemenin mutlaka yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.

‘DÄ°L BÄ°LENLER’ VE GENÇLERE ÖNCELÄ°K

Taslakta çalÄ±ÅŸma ve eÄŸitim amacÄ±yla Almanya’ya gelmek isteyenler arasÄ±nda dil bilenlere, genç olanlara öncelik verileceÄŸi de belirtiliyor. Özellikle de bir iÅŸyeriyle anlaÅŸan ve geçimini saÄŸlamayÄ± güvenceye alanlarÄ±n gelmesi yönünde yasal düzenlemelerin yapÄ±lmasÄ± öneriliyor. Almanya’ya geldikten sonra bir iÅŸ bulamayan ancak vasÄ±flÄ± olanlara ise verilecek geçici oturum hakkÄ±yla bir süre iÅŸ arama imkanÄ± yaratÄ±lÄ±yor. Ancak bu süre içinde sosyal yardÄ±m almamasÄ± ÅŸartÄ± bulunuyor.

Öneriler arasÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±nda alÄ±nan diploma ve sertifikalarÄ±n hÄ±zlÄ± ÅŸekilde tanÄ±nmasÄ± da yer alÄ±yor.

KONSOLOSLUKLARA ÇALIÅžMA AJANSI MÄ°SYONU VERÄ°LÄ°YOR

Taslakta Almanya ve AB ülkelerinin konsolosluklarÄ± ve büyükelçiliklerinde “çalÄ±ÅŸma ajansÄ±” misyonu veriliyor; kalifiyeli iÅŸgücüne yardÄ±mcÄ± olunmasÄ± isteniyor. AyrÄ±ca yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan Almanya’da iÅŸ bulmaya yardÄ±mcÄ± olunmasÄ± da planlar arasÄ±nda yer alÄ±yor. Taslakta, ayrÄ±ca, belirlenen kriterlere uymayan, yasalarÄ± ihlal edenlerin ise hÄ±zlÄ± ÅŸekilde sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi gerektiÄŸi de bulunuyor.

HEDEF DÜÅžÜK ÜCRETLÄ° Ä°Åž GÜCÜNÜ ÇOÄžALTMAK

Göç Yasa’nÄ±n bir benzeri 2014 yÄ±lÄ±nda SPD-YeÅŸiller Hükümeti tarafÄ±ndan hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ, ancak hayata geçirilememiÅŸti. Die Zeit gazetesinde yer alan habere göre ÅŸu anda Almanya’da 50 deÄŸiÅŸik oturum biçimi var. Yasayla bunlarÄ±n sadeleÅŸtirilmesi de hedefleniyor.

Ancak asÄ±l hedefse yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan kalifiye ve düÅŸük ücretle çalÄ±ÅŸabilecek iÅŸgücü getirmek. Ülkede yaÅŸayan göçmenlerin daha vasÄ±flÄ± hale getirilmesi, var olan hukuksal ve sosyal ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n giderilmesi ise gündemde bulunmuyor. Halbuki, yÄ±lardÄ±r Almanya’da yaÅŸayan ancak vasÄ±flÄ± olmadÄ±klarÄ±, yeterli dil bilmedikleri için milyonlarca göçmen kÄ±sa süreli, düÅŸük ücretli iÅŸlerde çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu nedenle hükümetin asÄ±l hedefi var olan eÅŸitsizliÄŸe bir yenisini daha ekleyerek, düÅŸük ücretli iÅŸgücünü artÄ±rmak olarak kendini gösteriyor. Ä°ÅŸgücü arttÄ±ÄŸÄ± takdirde rekabet artacak ve ÅŸirketlerin daha düÅŸük ücretle yerli ve göçmenleri çalÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ± kolaylaÅŸacak.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 EylÃ¼l 2018 19:23

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