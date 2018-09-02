Maas, tutuklu Almanların durumu için Ankara’ya geliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Maas 5-6 Eylül’de Ankara ve İstanbul’da temaslarda bulunacak.

ABD’li Rahip Andrew Brunson’ın İzmir’de ev hapsinde tutmasıyla Türkiye ile ABD ilişkilerinde gerilimli bir dönem yaşanıyor. Gerilim ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırım uygulamasına kadar vardı. Türk Lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi ve doların hızlı yükselişinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP hükümeti Avrupa ile ilişkilerinde daha yumuşak bir tutum izlemeye başladı. Erdoğan’ın Almanya ziyareti de bu kapsamda değerlendirilirken bu hafta Ankara’ya ziyaret edecek olan Almanya Dişışleri Bakanı Heiko Maas’ın da ziyaretleri aynı kapsamda olduğuna dair değerlendirmeler yapıldı. 5 Eylül’de Ankara’ya geleck olan Bakan Maas’ın gündeminde Türkiye’de tutuklu bulunan Almanya vatandaşları olacak. Maas, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Viyana’daki toplantısında sırasında, gazetecilere yaptığı açıklamada tutuklu Almanyalıların durumuna işaret ederek, “Bu vakaların çözüme ulaşması gerekiyor ve bu Almanya ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin normalleşmesi yönünde atılan bir adım olur” açıklamasını yapmıştı.

ZİYARET ÖNCE ANKARA’YA SONRA İSTANBUL’A

Heiko Maas, Çarşamba günü Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu ile biraraya gelecek. Maas, Perşembe günü Çavuşoğlu ile birlikte İstanbul’da Alman Lisesi’ni ziyaret ederek, lisenin kuruluşunun 150’inci yıldönümü törenine katılması bekleniyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığının verilerine göre, Türkiye’de 50 Almanya vatandaşı cezaevinde bulunuyor. Aralarında gazeteci Deniz Yücel, gazeteci- çevirmen Meşale Tolu, insan hakları savunucusu Peter Steudtner gibi Alman vatandaşlarının Türkiye’de tutuklanması, Ankara ile Berlin arasındaki ilişkilerde gerginliği tırmandırmıştı. Steudtner, geçen yıl Ekim ayında, Tolu geçen yıl Aralık ayında, Yücel de bu yıl Şubat ayında tahliye edilmişti. ABD ile gerilimin yaşandığı bir dönemde Tolu’ya konulan yurtdışı yasağı 20 Ağustos’ta kaldırılmıştı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Eylül 2018 18:40

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