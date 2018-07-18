Man AdasÄ± davasÄ±nda KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ya 359 bin lira tazminat cezasÄ±

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun, ErdoÄŸan ve yakÄ±nlarÄ±na yÃ¶nelik 'Man AdasÄ±' iddiasÄ± davasÄ±nda 359 bin lira manevi tazminat Ã¶denmesine karar verildi.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun, Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n Man AdasÄ±'na para transferi yaptÄ±klarÄ±na iliÅŸkin iddialarÄ± nedeniyle açÄ±lan tazminat davasÄ±nda, 359 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki karar duruÅŸmasÄ±nda, davalÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun avukatÄ± ile davacÄ±lar CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve yakÄ±nlarÄ±nÄ± temsilen avukat Ferah YÄ±ldÄ±z ile davacÄ± Özdemir Bayraktar'Ä±n avukatÄ± Abdullah Demirhan hazÄ±r bulundu.

DavayÄ± karara baÄŸlayan mahkeme, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun, ErdoÄŸan ve yakÄ±nlarÄ±na toplam 359 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

DAVA DÄ°LEKÇESÄ°NDEN

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± Ahmet Özel tarafÄ±ndan, Ä°stanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun 21 KasÄ±m 2017'de partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalara yer verilmiÅŸti.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun sarf ettiÄŸi sözlerin, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n çocuklarÄ±, kardeÅŸi ve dünürlerini hedef alan küçük düÅŸürücü, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, gerçek dÄ±ÅŸÄ± ithamlar ve hakaretler içerdiÄŸi belirtilen dilekçede, ErdoÄŸan adÄ±na 500 bin lira, çocuklarÄ± ve diÄŸer yakÄ±nlarÄ± için de toplam 1 milyon lira manevi tazminat talep edilmiÅŸti. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 13:00

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