CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'dan tren kazasÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Çorlu'da tren kazasÄ±nda ölenlerin yakÄ±nlarÄ±nÄ± ve yaralÄ±larÄ± ziyaret etti. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ziyaretin ardÄ±ndan açÄ±klama yapÄ±yor.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, TekirdaÄŸ'Ä±n Çorlu ilçesinde 24 kiÅŸinin öldüÄŸü tren kazasÄ±nda yaralanan ve Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren yaralÄ±lar ile yakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybeden aileleri ziyaret etti.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Çorlu'nun SarÄ±lar Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana gelen ve 24 kiÅŸini öldüÄŸü 341 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± tren kazasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, bugün yaralÄ±larÄ± ve yakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybeden aileleri ziyaret etti. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, önce beraberinde milletvekilleri ve belediye baÅŸkanlarÄ±, il baÅŸkanlarÄ± ile Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren 4 yaralÄ±yÄ± ziyaret edip, geçmiÅŸ olsun dileklerini iletti.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, daha sonra kazada 2 kÄ±zÄ± ve 2 torunun kaybeden Remzi Güvenç'in VakÄ±flar Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Aileye baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nda bulunan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Büyük geçmiÅŸ olsun, tabi çok üzgünüz" dedi. Kazada kÄ±zÄ± 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Bihter Bilgin'i kaybeden Zehra Bilgin, "Bu bir cinayet, doÄŸal afet olamaza. Bunun baÅŸka bir tarifi yok, olamaz da" dedi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ise, "Biz bu davayÄ± sonuna kadar takip edeceÄŸiz, peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z" dedi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, kazada eÅŸi Derya ve 5 aylÄ±k kÄ±zÄ± Beren'i kaybeden ve büyük üzüntü yaÅŸayan Melih KurtuluÅŸ'u teselli etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, daha sonra kazanÄ±n hemen ardÄ±ndan seferber olarak olay yerine traktörleriyle giderek, kazazedelere ilk yardÄ±mÄ± yapan SarÄ±lar Mahallesi'ne geçti. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 12:49

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