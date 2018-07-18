SavcÄ±, Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n tutukluluÄŸunun devamÄ±nÄ± istendi

Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n 'terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticiliÄŸi' suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada savcÄ±, tutukluluk halinin devamÄ±nÄ± talep etti.

HDP'nin EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n 'terör örgütü yöneticiliÄŸi' suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada savcÄ±, "atÄ±lÄ± suçlarÄ± iÅŸlediÄŸine dair kuvvetli suç ÅŸüphesinin bulunmasÄ±" ve "sanÄ±ÄŸÄ±n kaçma ÅŸüphesinin varlÄ±ÄŸÄ±" gerekçeleriyle DemirtaÅŸ'Ä±n tutukluluk halinin devamÄ±nÄ± istedi.

HDP'nin Eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n, "terör örgütü yöneticiliÄŸi" suçlamasÄ±yla yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi.

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Sincan Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± Kampüsü'ndeki salonda görülen davaya Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan DemirtaÅŸ katÄ±lmazken, avukatlarÄ±, yakÄ±nlarÄ± ve bazÄ± HDP milletvekilleri salonda hazÄ±r bulundu.

Dava dosyasÄ±na gelen belgelerin okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iddia makamÄ±ndan görüÅŸü soruldu.

Cumhuriyet savcÄ±sÄ±, DemirtaÅŸ'a ait bazÄ± ses kayÄ±tlarÄ± hakkÄ±nda henüz bilirkiÅŸi raporu alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve önceki celselerde alÄ±nan ara kararlarÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n ikmal edilemediÄŸini beyan ederek bu hususlarÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ± talep etti. SavcÄ±, "atÄ±lÄ± suçlarÄ± iÅŸlediÄŸine dair kuvvetli suç ÅŸüphesinin bulunmasÄ±", "kaçma ÅŸüphesinin varlÄ±ÄŸÄ±" ve "atÄ±lÄ± suçlarÄ±n ceza miktarÄ±nÄ±n üst sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± göz önünde bulundurarak adli kontrol ÅŸartlarÄ±nÄ±n yetersiz kalacaÄŸÄ±" gerekçesiyle DemirtaÅŸ'Ä±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verilmesini istedi.

DavanÄ±n görülmesine DemirtaÅŸ'Ä±n avukatlarÄ±nÄ±n beyanlarÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±yla devam ediliyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 12:05

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