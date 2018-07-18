UÄŸur GÃ¼rses HÃ¼rriyetâ€™ten ayrÄ±ldÄ±

Son yazÄ±sÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesiyle yapÄ±lan Merkez BankasÄ± dÃ¼zenlemesini eleÅŸtiren GÃ¼rses, HÃ¼rriyetâ€™ten ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Demirören Holding’e satÄ±lan Hürriyet gazetesinde ayrÄ±lÄ±klar devam ediyor. Son olarak ekonomi yazarÄ± UÄŸur Gürses de Hürriyet ile yollar ayrÄ±ldÄ±. Gürses, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “Hürriyet yolculuÄŸuma son noktayÄ± koydum. Birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m arkadaÅŸlarÄ±ma, okurlarÄ±ma teÅŸekkür ediyorum” dedi.

Gürses son yazÄ±sÄ±nda Merkez BankasÄ± için CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesiyle yapÄ±lan düzenlemeyi eleÅŸtirmiÅŸ "Görev süreleri merkez bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k için en önemli kalkandÄ±r. Merkez bankalarÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± için 3-4 unsurdan biri üst yöneticilerin görev süresinin uzunluÄŸu. Bunun kÄ±saltÄ±lmasÄ± dünyanÄ±n her yerinde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k kalkanÄ±nÄ±n zayÄ±flatÄ±lmasÄ± olarak görülür, kaygÄ± uyandÄ±rÄ±r, piyasalarÄ± rahatsÄ±z eder" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

UÄžUR GÜRSES KÄ°MDÄ°R?

UÄŸur Gürses, 1963 yÄ±lÄ±nda Ankara’da doÄŸdu. 1985 yÄ±lÄ±nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ä°ktisat Bölümü’nden mezun oldu.

ÇalÄ±ÅŸma hayatÄ±na 1986 yÄ±lÄ±nda T.C. Merkez BankasÄ±’nda baÅŸladÄ±. Döviz kuru politikasÄ±, portföy yönetimi, döviz rezerv yönetimi ve açÄ±k piyasa iÅŸlemleri konularÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±. 1994 yÄ±lÄ±nda özel kesime geçti, 2000 Eylül ayÄ±na kadar ticari bankalarda üst kademe yöneticilik yaptÄ±. BankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± bÄ±rakarak 2000-2005 arasÄ±nda CNN Türk televizyonunda ekonomi yorumculuÄŸu ve ekonomi haber yöneticiliÄŸi yaptÄ±.

YorumculuÄŸu 2012 yÄ±lÄ±nda SKYTÜRK360 televizyonunda sürdürdü. 1999 yÄ±lÄ±nda Yeni YüzyÄ±l gazetesinde baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günlük ekonomi ve finans yazÄ±larÄ±na, daha sonra Yeni BinyÄ±l gazetesinde devam etti. 2001 yÄ±lÄ±ndan beri de yazÄ±larÄ±nÄ± Radikal gazetesinde sürdürdü. 2014 Nisan ayÄ±ndan itibaren Hürriyet’te yazmaya baÅŸladÄ±. (MA)

HÃ¼rriyet'ten ilk ayrÄ±lanlar Melis Alphan ve Cansu Ã‡amlÄ±bel oldu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 11:59

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