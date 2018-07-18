Trump: Rusya'nÄ±n seÃ§imlere mÃ¼dahale ettiÄŸi raporlarÄ±nÄ± kabul ediyorum

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, 'Ä°stihbarat Ã¶rgÃ¼tlerinin, Rusya'nÄ±n 2016 baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine mÃ¼dahale ettiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki raporlarÄ± kabul ediyorum' dedi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Rusya'nÄ±n ABD baÅŸkanlÄ±k seçimlerine karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na inanmadÄ±ÄŸÄ± yönündeki sözlerinin yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak "Ä°stihbarat örgütlerinin Rusya'nÄ±n 2016 baÅŸkanlÄ±k seçimlerine müdahale ettiÄŸi yönündeki raporlarÄ± kabul ediyorum" dedi.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Beyaz Saray'da açÄ±klamalarda bulundu. Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'le düzenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Rusya'nÄ±n ABD baÅŸkanlÄ±k seçimlerine karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na inanmadÄ±ÄŸÄ± yönündeki sözlerinin yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Ä°fadelerinin daha fazla açÄ±klamaya ihtiyaç duyduÄŸunu kaydeden Trump, "Neden Rusya olduÄŸunu düÅŸüneyim ki" sözlerini kaydetmesine raÄŸmen amacÄ±nÄ±n "Neden Rusya olduÄŸunu düÅŸünmeyeyim ki" söylemek olduÄŸunu belirtti.

Trump, "Ä°stihbarat örgütlerinin, Rusya'nÄ±n 2016 baÅŸkanlÄ±k seçimlerine müdahale ettiÄŸi yönündeki raporlarÄ± kabul ediyorum" ifadesini kullandÄ±.

Trump ile Putin'in, Finlandiya'nÄ±n baÅŸkenti Helsinki'de bir araya geldiÄŸi zirve ABD'de Kongre ve medya tarafÄ±ndan sert dille eleÅŸtirilmiÅŸti. Brüksel ve Londra temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±nda Putin ile bir araya gelmek üzere Helsinki'ye geçen Trump, Rusya'nÄ±n ABD baÅŸkanlÄ±k seçimlerine karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

DoÃ§. Dr. Hakan GÃ¼neÅŸ: Trump, Putin Ã¼zerinden ABâ€™ye mesaj verdi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 10:49

www.evrensel.net