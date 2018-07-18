Adnan Oktar adliyeye sevk edildi

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan 187 ÅŸüpheliden 36'sÄ± adliyeye sevk edildi.

Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 13 erkek ile 23 kadÄ±n, Haseki EÄŸitim AraÅŸtÄ±rma Hastanesi 29 MayÄ±s Ek Hizmet binasÄ±nda saÄŸlÄ±k kontrolünde geçirildi. Åžüpheliler ardÄ±ndan ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na sevk edildi.

Adnan Oktar'Ä±n saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan ayrÄ± bir polis aracÄ±na bindirilerek götürüldüÄŸü görüldü.

FotoÄŸraf: Cem DaÄŸÄ±stanlÄ±/DHA

OKTAR, 3 AVUKATLA BÄ°RLÄ°KTE Ä°FADE VERDÄ°

Öte yandan Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Mali Suçlarla Mücadele Åžube ekiplerinin 11 Temmuz'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde yaptÄ±ÄŸÄ± operasyon kapsamÄ±nda gözaltÄ±nda bulunan 187 kiÅŸinin dün baÅŸlayan ifade iÅŸlemleri sürüyor.

Sabah saatlerinde Adnan Oktar'Ä±n ifadesi alÄ±ndÄ±. Ekipler, Oktar'Ä±n ifadesi sÄ±rasÄ±nda 3 avukatÄ±n hazÄ±r bulunduÄŸunu, ifadeye sÄ±rayla eÅŸlik ettiklerini belirtti.

TÜM SUÇLAMALARI REDDETTÄ°

Oktar'Ä±n ifadesinde kendilerini dini bir grup olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilirken, hakkÄ±ndaki tüm suçlamalarÄ± reddettiÄŸi öne sürüldü. Polis ekiplerinin Oktar'a akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerinde olup olmadÄ±ÄŸÄ±yla ilgili sorduÄŸu soruya ise 'Yerinde' ÅŸeklinde cevap verdiÄŸi iddia edildi.

ÅžÄ°KAYETÇÄ° OLANLARIN SAYISI 200'E YAKLAÅžTI

Emniyet kaynaklarÄ±, Adnan Oktar ve grubuna yönelik devam eden soruÅŸturma kapsamÄ±nda Hollanda, Katar, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, Avusturya ve Türkiye genelinde bulunan ÅŸikayetçilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 200'e yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. (Ä°stanbul/DHA)

'Adnan Oktar grubu' operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan sayÄ±sÄ± 187'ye Ã§Ä±ktÄ±

CHP'li Bakan'dan, RTÃœKâ€™e â€˜Adnan Oktarâ€™ sorularÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 11:54

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