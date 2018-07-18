'Koca Usta' Hayri Dev hayatÄ±nÄ± kaybetti

UNESCO tarafÄ±ndan 'YaÅŸayan Ä°nsan Hazinesi KÃ¼ltÃ¼rel Miras TaÅŸÄ±yÄ±cÄ±sÄ±' ilan edilen 85 yaÅŸÄ±ndaki saz ustasÄ± Hayri Dev yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler EÄŸitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 10 yÄ±l önce "YaÅŸayan Ä°nsan Hazinesi Kültürel Miras TaÅŸÄ±yÄ±cÄ±sÄ±" seçtiÄŸi 85 yaÅŸÄ±ndaki saz ustasÄ± Hayri Dev, tedavi gördüÄŸü hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Denizli'nin Çameli ilçesine baÄŸlÄ± Gökçeyaka Mahallesi'nde yaÅŸamÄ±nÄ± sürdüren Dev, yaklaÅŸÄ±k 10 gün önce belindeki rahatsÄ±zlÄ±k nedeniyle oÄŸlu Zafer Dev ile Denizli Devlet Hastanesine baÅŸvurdu. Burada 5 gün tedavi gören Dev, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Bel kemiÄŸindeki çatlak nedeniyle dün ameliyat edilen ve beyin cerrahisi servisinde yatan Dev, sabaha karÅŸÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti.

5 çocuk babasÄ± Hayri Dev'in cenazesi, ikindi namazÄ±nÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Gökçeyaka Mahallesi'nde topraÄŸa verilecek.

HAYRÄ° DEV KÄ°MDÄ°R?

15 yaÅŸÄ±ndayken dedesinin tavsiyesiyle üç telli saz (cura) çalmayÄ± öÄŸrenen Dev, yöredeki aÅŸÄ±klarÄ±n atÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± dinleyerek söyledikleri türküleri ezberledi.

Okuma yazmayÄ± askerlikte öÄŸrenen Dev, geçimini uzun süre çobanlÄ±kla ve düÄŸünlerde saz çalarak saÄŸladÄ±.

Teke yöresi kültürünü inceleyen FransÄ±z araÅŸtÄ±rmacÄ± Jerome Cler'in kendisini Paris'e davet etmesinin ardÄ±ndan yaÅŸamÄ± deÄŸiÅŸen Hayri Dev, müzisyen arkadaÅŸlarÄ±yla yurt dÄ±ÅŸÄ±nda konserler verdi.

Davet üzerine 1996 yÄ±lÄ±nda Fransa ve Almanya'ya giderek müzik festivallerine katÄ±lan Dev, 1997 yÄ±lÄ±nda Amsterdam'da, 1998'de Strasbourg Marc Bloch Üniversitesinde konser verdi, 2002'de Brüksel'de Beaux-Arts'ta, 2003'te Paris'te FransÄ±z Kültür BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± özel dinletilerde sanatÄ±nÄ± icra etti.

Hayri Dev, çaldÄ±ÄŸÄ± yöresel çam düdüÄŸüyle UNESCO tarafÄ±ndan, Somut Olmayan Kültürel MirasÄ±n KorunmasÄ± SözleÅŸmesi kapsamÄ±nda 2008 yÄ±lÄ±nda "YaÅŸayan Ä°nsan Hazinesi Kültürel Miras TaÅŸÄ±yÄ±cÄ±sÄ±" ilan edildi.

YaÅŸamÄ± ve sanatÄ± belgesellere konu olan Dev, dünyada birçok üniversitede ders verdi.

Bir süre Denizli BüyükÅŸehir Belediye KonservatuarÄ±'nda üniversite öÄŸrencilerine de ders veren Dev'e, yöre halkÄ± "Koca Usta" ismini verdi. (Denizli/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 10:14

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