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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 10:20
300 kiÅŸi zehirlenme ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye baÅŸvurdu
Sivas SuÅŸehriâ€™de dÃ¼n rahatsÄ±zlanan 300 kiÅŸi, zehirlenme ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye baÅŸvurdu.
Sivas SuÅŸehri ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren mide bulantÄ±sÄ±, baÅŸ dönmesi, ishal ve karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± ÅŸikayetiyle SuÅŸehri Devlet Hastanesi'ne 300 kiÅŸi baÅŸvurdu. Zehirlenme ÅŸüphesiyle hastaneye gelen vatandaÅŸlar, yoÄŸunluk oluÅŸturdu. Serum takÄ±lan ve tedavi edilen vatandaÅŸlarÄ±n taburcu edildiÄŸi belirtildi.
Hastaneye baÅŸvuranlar, zehirlenmenin su ÅŸebekesinden kaynaklanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini öne sürerken, resmi bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±. (DHA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 10:20
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