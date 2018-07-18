300 kiÅŸi zehirlenme ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye baÅŸvurdu

Sivas SuÅŸehri ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren mide bulantÄ±sÄ±, baÅŸ dönmesi, ishal ve karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± ÅŸikayetiyle SuÅŸehri Devlet Hastanesi'ne 300 kiÅŸi baÅŸvurdu. Zehirlenme ÅŸüphesiyle hastaneye gelen vatandaÅŸlar, yoÄŸunluk oluÅŸturdu. Serum takÄ±lan ve tedavi edilen vatandaÅŸlarÄ±n taburcu edildiÄŸi belirtildi.

Hastaneye baÅŸvuranlar, zehirlenmenin su ÅŸebekesinden kaynaklanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini öne sürerken, resmi bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±. (DHA)

Star Rafineri'de iÅŸÃ§iler yine toplu zehirlenme yaÅŸadÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 10:20

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