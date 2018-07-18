    • 300 kiÅŸi zehirlenme ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye baÅŸvurdu

    Sivas SuÅŸehriâ€™de dÃ¼n rahatsÄ±zlanan 300 kiÅŸi, zehirlenme ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye baÅŸvurdu.

    18 Temmuz 2018 10:02

    Sivas SuÅŸehri ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren mide bulantÄ±sÄ±, baÅŸ dönmesi, ishal ve karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± ÅŸikayetiyle SuÅŸehri Devlet Hastanesi'ne 300 kiÅŸi baÅŸvurdu. Zehirlenme ÅŸüphesiyle hastaneye gelen vatandaÅŸlar, yoÄŸunluk oluÅŸturdu. Serum takÄ±lan ve tedavi edilen vatandaÅŸlarÄ±n taburcu edildiÄŸi belirtildi.

    Hastaneye baÅŸvuranlar, zehirlenmenin su ÅŸebekesinden kaynaklanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini öne sürerken, resmi bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±. (DHA)

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    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 10:20
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