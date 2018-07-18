Star Rafineri'de iÅŸÃ§iler yine toplu zehirlenme yaÅŸadÄ±

Ä°zmir AliaÄŸa'da Star rafineri inÅŸaatÄ±nda iÅŸÃ§iler tekrar toplu zehirlenme yaÅŸadÄ±. Ã‡ok sayÄ±da ambulans sabah saatlerinde hastaneye iÅŸÃ§i taÅŸÄ±dÄ±.

Ä°zmir AliaÄŸa'da Star rafineri inÅŸaatÄ±nda iÅŸçiler tekrar toplu zehirlenme yaÅŸadÄ±.

AkÅŸam çÄ±kan tavuk döner yemeÄŸinden sonra gece rahatsÄ±zlanan 6 iÅŸçi ambulanslarla AliaÄŸa Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Sabah saatlerinde ise sayÄ± arttÄ±. ÇayaÄŸzÄ± kampÄ± reviri zehirlenen iÅŸçilerle dolarken ayakta tedavi edilen iÅŸçilerin bir kÄ±smÄ± AliaÄŸa devlet Hastanesine sevk edildi. Çok sayÄ±da ambulans sabah saatlerinde hastaneye iÅŸçi taÅŸÄ±dÄ±. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Star Rafineri'de gÄ±da zehirlenmesi: KapÄ±lar kilitlendi!

Star Rafineri iÅŸÃ§ileri yemekten zehirlendi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 10:05

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