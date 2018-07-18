Pentagon: Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye aÃ§Ä±ÄŸÄ±z

ABD Savunma BakanÄ± James Mattis, Rus mevkidaÅŸÄ± Sergey Åžoygu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme iÃ§in kapÄ±larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olduÄŸunu sÃ¶yledi.

ABD Savunma BakanÄ± James Mattis'in, Rus mevkidaÅŸÄ± Sergey Åžoygu ile görüÅŸme ihtimaline soÄŸuk bakmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Express'in ABD Savunma bakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan iki kaynaÄŸa dayandÄ±rÄ±lan haberine göre Mattis, Rus mevkidaÅŸÄ± Sergey Åžoygu ile görüÅŸme için kapÄ±larÄ±nÄ±n açÄ±k olduÄŸunu söyledi. Haberde, iki bakanlÄ±k arasÄ±nda 2015 yÄ±lÄ±ndan beri herhangi bir görüÅŸme yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi.

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Resmi Temsilcisi Ä°gor KonaÅŸenkov da dün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in vardÄ±klarÄ± anlaÅŸmayÄ± yerine getirmeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± söyledi.

KonaÅŸenkov, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸöyle dedi:

"Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n Helsinki’de zirve sÄ±rasÄ±nda varÄ±lan uluslararasÄ± güvenlik alanÄ±ndaki anlaÅŸmalarÄ±n gerçekleÅŸtirilmesine hazÄ±r. Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Genelkurmay ve diÄŸer var olan iletiÅŸim kanallarÄ± hattÄ±ndan, Stratejik SilahlarÄ±n SÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ± GörüÅŸmeleri'nin geçerliliÄŸinin uzatÄ±lmasÄ±, Suriye’deki iÅŸbirliÄŸi ve diÄŸer askeri güvenliÄŸin saÄŸlanmasÄ±nÄ±n aktüel konularÄ±nÄ± görüÅŸmek için AmerikalÄ± meslektaÅŸlar ile temaslarÄ± baÅŸlatmaya hazÄ±r." (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 08:29

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