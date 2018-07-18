CHPâ€™nin Ã‡orlu raporu: 5 kontrol memuru yerine 1 memur vardÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu bugÃ¼n tren kazasÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye giderek CHPâ€™nin ihmalleri ortaya koyan raporunu aÃ§Ä±klayacak.

Çorlu’da 24 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi tren kazasÄ±na iliÅŸkin ihmaller CHP tarafÄ±ndan raporlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Raporda Türkiye genelinde 1200 kontrol memuru olmasÄ± gerekirken sadece 39 memur olduÄŸu belirtilirken kaza bölgesindeki 138 kilometrelik mÄ±ntÄ±kada sadece 1 kiÅŸinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve onun da hafta sonlarÄ± izinli olduÄŸu bildirildi.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu bugün tren kazasÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bölgeye giderek CHP’nin ihmalleri ortaya koyan raporunu açÄ±klayacak.

Cumhuriyet’ten Mustafa ÇakÄ±r’Ä±n haberine göre; kazaya iliÅŸkin dikkat çekici bilgilere ulaÅŸan TekirdaÄŸ Milletvekili Aygun, UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Mehmet Cahit Turhan’Ä±n yanÄ±tlamasÄ± istemiyle verdiÄŸi soru önergesi ile konuyu Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±. Aygun, AKP iktidarÄ±nda “yol bekçiliÄŸi ve yol çavuÅŸluÄŸu” gibi önemli unvanlarÄ±n kaldÄ±rÄ±larak, “hat bakÄ±m ve onarÄ±m memuru” unvanÄ± adÄ± altÄ±nda, pek çok alanda hizmeti kapsayan yeni unvanlar icat edildiÄŸine dikkat çekti. Bu yeni politikaya baÄŸlÄ± olarak mevcut “yol bekçileri” görevine devam ederken yenilerinin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±na, emekli olanlarÄ±n yerine atamalar yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Aygun, “Türkiye’de ÅŸu anda 39 tane yol geçit kontrol memuru (yol bekçisi) bulunmaktadÄ±r. Ülkemizin 11 bin 394 km konvansiyonel demiryolu aÄŸÄ±na sahip olduÄŸu düÅŸünüldüÄŸünde bin 200 civarÄ±nda yol bekçisine ihtiyaç bulunmaktadÄ±r. GeçmiÅŸte yol bekçileri 10 ila 11 km’lik mÄ±ntÄ±kalarda, hasar gören bölgeyi sÄ±rt çantasÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± ekipmanla tamir eder, daha büyük onarÄ±m isteyen iÅŸlerde ise üstlerine bilgi vererek, arÄ±zanÄ±n giderilmesini saÄŸlardÄ±” dedi. Bu 39 yol geçit bekçisinden 5’inin tren trafiÄŸinin en yoÄŸun olduÄŸu Ä°stanbul 1. Bölge’de, 2’sinin Ä°zmit-Sakarya’da, 2’sinin HalkalÄ±’da, 1’inin de son tren kazasÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Çerkezköy’de görev yapdÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Aygun, yeni getirilen sistemdeki “hat bakÄ±m ve onarÄ±m memurlarÄ±nÄ±n” ise geniÅŸ iÅŸ tanÄ±mlarÄ± nedeniyle bu ihtiyacÄ± karÅŸÄ±layamadÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

‘4 YOL BEKÇÄ°SÄ° EKSÄ°K’

Çorlu’daki kazanÄ±n olduÄŸu bölgede 138 kilometrelik mÄ±ntÄ±kada 5 yerine sadece 1 yol bekçisinin görev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Aygun, “Yani bu mÄ±ntÄ±kada 4 yol bekçisi eksiÄŸi bulunmaktadÄ±r. Tek yol bekçisinin görev yaptÄ±ÄŸÄ± bölgede, kaza olan hafta cumartesi-pazar kimse görev yapamamÄ±ÅŸtÄ±r. KazanÄ±n olduÄŸu 8 Temmuz günü, aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ olunca menfezdeki sÄ±kÄ±ntÄ± tespit edilememiÅŸ ve bu elim tren kazasÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 08:24

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