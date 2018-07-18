DBP'li eski belediye baÅŸkanlarÄ±na ve HDP'li yÃ¶neticilere hapis cezasÄ±

Urfa'da DBP'li eski belediye baÅŸkanlarÄ± ve HDP'li yÃ¶neticilere hapis cezasÄ± verildi.

Urfa'da DBP'li eski Bozova Belediye BaÅŸkanÄ± Zeynel TaÅŸ, eski CeylanpÄ±nar Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°smail Arslan ve eski 11 Nisan Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Halil ParÄ±ldar ile bazÄ± HDP'li yöneticilere 1 yÄ±l 6 ay ile 11 yÄ±l 10 ay arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezalarÄ± verildi

Urfa'da "terör örgütü üyeliÄŸi" iddiasÄ±yla yargÄ±lanan DBP'li eski Bozova Belediye BaÅŸkanÄ± Zeynel TaÅŸ'a 11 yÄ±l 10 ay, eski CeylanpÄ±nar Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°smail Arslan'a 8 yÄ±l 3 ay, eski 11 Nisan Belde Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Halil ParÄ±ldar'a 7 yÄ±l 6 ay, HDP'li yöneticilerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 14 kiÅŸiye de 1 yÄ±l 6 ay ile 11 yÄ±l 7 ay arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezalarÄ± verildi.

ÅžanlÄ±urfa 6'ncÄ± AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi Hilvan Salonu'nda görülen davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ±nda, tutuklu yargÄ±lanan sanÄ±klardan DBP'li eski Bozova Belediye BaÅŸkanÄ± Zeynel TaÅŸ ile eski CeylanpÄ±nar Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°smail Arslan, eski ViranÅŸehir Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sinan Burun, eski HDP Ä°l BaÅŸkanÄ± Adnan Etli ve yardÄ±mcÄ±sÄ± Asuman Yaman, eski HDP Haliliye Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Halit YÄ±ldÄ±ztekin, eski DBP Eyyübiye Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Ä°zettin Gök, eski CeylanpÄ±nar DBP Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Hizni KÄ±lÄ±ç ile DBP'li Halfeti Belediye Meclis üyesi Bazo YÄ±lmaz hazÄ±r bulundu.

Tutuklu yakÄ±nlarÄ±nÄ±n ve 25 avukatÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmaya, kimlik tespitlerinin ardÄ±ndan baÅŸlandÄ±.

Mahkeme heyeti, Zeynel TaÅŸ'a 11 yÄ±l 10 ay, Ä°smail Arslan'a 8 yÄ±l 3 ay, eski 11 Nisan Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Halil ParÄ±ldar'a 7 yÄ±l 6 ay, Ä°zettin AkÄ±l'a 9 yÄ±l 10 ay, Bazo YÄ±lmaz'a 9 yÄ±l, Halit YÄ±ldÄ±ztekin'e 11 yÄ±l 7 ay, Adnan Etli'ye 9 yÄ±l, Asuman Yaman'a 8 yÄ±l 6 ay, Gülay Koca ÖztürkoÄŸlu'na 7 yÄ±l 6 ay, Åžefika Kandal'a 7 yÄ±l 6 ay, Mustafa Altun'a 7 yÄ±l 6 ay, Ä°brahim AykaÅŸ'a 7 yÄ±l 6 ay, Mukri Vakar'a 8 yÄ±l 3 ay, Hüseyin YÄ±lmaz'a 6 yÄ±l, Murat Sönmez'e 5 yÄ±l 4 ay, Cengiz ÇakÄ±r'a 1 yÄ±l 6 ay 22 gün ve Åževket Çimen'e 1 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verdi.

SanÄ±klardan Sinan Burun, Cemo Tuysüz, Fatma DoÄŸan, Hizni KÄ±lÄ±ç ve Ä°zettin Gök'ün dosyalarÄ±nÄ± ayÄ±ran mahkeme heyeti, tutuklularÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi, tutuksuz sanÄ±klara da yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± getirdi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 07:58

www.evrensel.net