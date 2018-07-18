Bisikletle dÃ¼nya turuna Ã§Ä±kan 2 turiste yÄ±ldÄ±rÄ±m isabet etti: 1 Ã¶lÃ¼

Bisikletle dÃ¼nya turuna Ã§Ä±kan turistlerin Ã¼zerine KÄ±rklareli'de yÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¼ÅŸtÃ¼. 1 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Bisikletle dünya turuna çÄ±kan yabancÄ± uyruklu turistlerin üzerine, saÄŸanak yaÄŸmurun etkili olduÄŸu KÄ±rklareli'de yÄ±ldÄ±rÄ±m düÅŸtü. Olayda Almanya uyruklu Födisch MaxÄ±mÄ±lÄ±an (27) yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, Fransa uyruklu Arnaud Guillaume Bruyas (24) yara almadan kurtuldu.

Bisikletle dünya turuna çÄ±kan iki kiÅŸi, bugün Bulgaristan'dan KÄ±rklareli Dereköy SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Türkiye'ye giriÅŸ yaptÄ±. YoÄŸun yaÄŸmurun etkili olduÄŸu bölgede, Edirne yönüne giden turistlerin üzerine saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda KÄ±rklareli-Edirne karayolunun KocahÄ±dÄ±r Köyü kavÅŸaÄŸÄ±na 500 metre mesafede yÄ±ldÄ±rÄ±m düÅŸtü. Olayda aÄŸÄ±r yaralanan AlmanyalÄ± turist Födisch MaxÄ±mÄ±lÄ±an, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan Edirne'nin Havsa Ä°lçesi Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. MaxÄ±mÄ±lÄ±an, doktorlarÄ±n tüm müdahalesine raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti.

YÄ±ldÄ±rÄ±m düÅŸmesinden yara almadan kurtulan ve olay nedeniyle uzun süre yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸoktan kurtulamayan Arnaud Guillaume Bruyas ise ifadesine baÅŸvurulmak üzere KÄ±rklareli Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na götürüldü. HayatÄ±nÄ± kaybeden Födisch MaxÄ±mÄ±lÄ±an'Ä±n cansÄ±z bedeni ise Havsa Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma sürüyor. (Edirne/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 07:47

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