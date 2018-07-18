SAMER: SeÃ§imden sonra Van ve DiyarbakÄ±r karamsar

DiyarbakÄ±r ve Vanâ€™da 24 Haziran sonrasÄ± seÃ§mende ortaya Ã§Ä±kan kanaatleri tespit etmek iÃ§in anket Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapan SAMER, sonuÃ§larÄ± paylaÅŸtÄ±.

Siyasal ve Sosyal AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi (SAMER) DiyarbakÄ±r ve Van’da 24 Haziran sonrasÄ± seçmende ortaya çÄ±kan kanaatleri tespit etmek amacÄ±yla anket çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.

AraÅŸtÄ±rma sÄ±rasÄ±nda kamuya açÄ±k alanlarda tesadüfi anket tekniÄŸi kullanÄ±larak,320 kiÅŸi ile yüz yüze görüÅŸüldü. KatÄ±lÄ±mcÄ±lara, “Sizce Türkiye’yi nasÄ±l bir gelecek bekliyor?” sorusu yöneltildi. KatÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n büyük bölümü bu soruya ‘karamsar’ yanÄ±t verdi.

KatÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yüzde 18,9’u “Kaotik ve karanlÄ±k günler” beklediÄŸini, yüzde 13,2’si “Ekonomik bir kriz ve çöküÅŸ” beklediÄŸini, yüzde 12,3’ü “Belirsizlik içerdiÄŸini”, yüzde 10,5’i “Tek adam rejim”i ile yönetileceÄŸini, yüzde 10,1’i “Ä°ÅŸlerin daha da kötüye gideceÄŸini”, yüzde 9,2’si “Mevcut durumun gelecek vaat etmediÄŸini” söyledi.

“Daha güzel bir gelecek” beklediÄŸini söyleyenlerin oranÄ± yüzde 9,2, “Güçlü devlet olacaÄŸÄ±z” diyenlerin oranÄ± ise yüzde 6,1.

SAMER’in araÅŸtÄ±rmasÄ±nda yer alan saptamalardan bazÄ±larÄ± ÅŸöyle:

♦ Seçmenin seçim öncesine oranla siyasal eÄŸilimini açÄ±k etmekte çok daha kaygÄ±lÄ± olduÄŸu gözlenmiÅŸtir. Bu nedenle oy tercihleri sorulan katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n “Cevap yok” yanÄ±tÄ± bu durum ile ilgili iken; “oy kullanmadÄ±m” diyenlerin bir kÄ±smÄ±nÄ±n da aslÄ±nda sandÄ±ÄŸa gittiÄŸi, ancak oy tercihini açÄ±klamak istemediÄŸi deÄŸerlendirilmektedir.

♦ Sahaya hakim olan bu duygu hali nedeniyle seçmenin ya yanÄ±t vermemeyi, katÄ±lmamayÄ± tercih ettiÄŸine ya da anketörü yanÄ±ltma eÄŸiliminde olduÄŸuna rastlanmÄ±ÅŸtÄ±r.

♦ YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmaya göre katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yüzde 62,7 gibi oldukça büyük bir kesimi yapÄ±lan seçimleri ve sonuçlarÄ±nÄ± güvenilir bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan etmektedir.

♦ KatÄ±lÄ±mcÄ± grubumuza “Sizce Türkiye’yi nasÄ±l bir gelecek bekliyor?” sorusu yöneltilmiÅŸ ve oldukça büyük bir kesimi deÄŸiÅŸik biçimlerde “karamsar” yanÄ±tlar vermeyi tercih etmiÅŸtir.

♦ YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmadan edinilen izlenime göre; seçim sonrasÄ± seçmenler arasÄ±nda kutuplaÅŸmanÄ±n derinleÅŸtiÄŸi düÅŸünülmektedir. Bu kutuplaÅŸmayÄ± ele veren veriler yanÄ±tlar incelendiÄŸinde de görülecektir.

ÖrneÄŸin “Seçim sonuçlarÄ±nÄ±n güvenilirliÄŸi”ne iliÅŸkin AKP dÄ±ÅŸÄ±ndaki seçmenin çok büyük kÄ±smÄ± olumsuz görüÅŸ belirtmiÅŸtir. Seçim sonuçlarÄ±nÄ± güvenilir bulduÄŸunu söyleyenlerin yüzde 80,60’Ä± AKP’ye, yüzde 11,10’u HDP’ye oy verdiÄŸini açÄ±klarken; güvenilir bulmayanlarÄ±n yüzde 74,80’i HDP’ye oy verdiÄŸini söyleyen, yüzde 13,30’u ise oy kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan eden gruptan çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Güvenilir bulmayanlarÄ±n sadece yüzde 0,70’i AKP’ye oy vermiÅŸtir.

♦ Türkiye’nin geleceÄŸine dönük karamsarlÄ±ÄŸÄ±n da benzer biçimde AKP’ye oy vermiÅŸ seçmenin dÄ±ÅŸÄ±ndaki parti seçmeninde toplandÄ±ÄŸÄ± görülmüÅŸtür. Türkiye’nin geleceÄŸine dönük olarak tüm parti seçmenlerini kapsayacak biçimde olumsuz görüÅŸlerle karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ olsa da; AKP seçmeninin ilk iki sÄ±radaki yanÄ±tÄ±nÄ± % 41,40 ile “Güzel günler yaÅŸarÄ±z”, yüzde 34,10 ile “Güçlü devlet olacaÄŸÄ±z” yanÄ±tlarÄ± oluÅŸtururken; Ä°YÄ° Parti seçmeninin yüzde 50’si; Saadet Partisi seçmeni ile “Oy kullanmadÄ±m” diyen seçmenin yüzde 25’i; HDP seçmeninin yüzde 24,4’ü “Kaos ve karanlÄ±k günler” beklediÄŸini beyan etmiÅŸtir. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 00:31

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