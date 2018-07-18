Gazeteci Åžerife OruÃ§, cezaevindeki hak ihlallerini anlattÄ±

Tahliyesinin olan Gazeteci Åžerife OruÃ§, tutuklu kaldÄ±ÄŸÄ± 2 yÄ±l iÃ§inde ElazÄ±ÄŸ T Tipi Cezaevinde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Gazeteci Åžerife Oruç, tahliyesinin ardÄ±ndan tutuklu kaldÄ±ÄŸÄ± 2 yÄ±l içinde, ElazÄ±ÄŸ T Tipi Cezaevinde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±: “Gazeteciyseniz hem içeride hem de dÄ±ÅŸarÄ±da gazetecilik faaliyetlerinizi yaptÄ±rmamak için sizi baskÄ± altÄ±na alÄ±yor ve engellemeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ben cezaevinde olmama raÄŸmen gördüÄŸüm, ÅŸahit olduÄŸum hak ihlallerini haberleÅŸtirdim.”

Åžahit olduÄŸu hak ihlallerinin en yoÄŸun olarak yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ElazÄ±ÄŸ T Tipi Cezaevini anlatan Oruç, ÅŸunlarÄ± söyledi: “YaÅŸanan hak ihlallerinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mektuplara el konuluyor. Bir ÅŸekilde yazÄ±larÄ±n cezaevi dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± anda ElazÄ±ÄŸ T Tipi Cezaevi ile ilgili haberlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± gazeteler, o gün cezaevinde tutuklulara verilmiyordu.”

Tutuklu kaldÄ±ÄŸÄ± son bir ayda cezaevi içinde yeni inÅŸa edilen, hasta tutuklular için yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± söylenen R Tipi’nde kadÄ±n tutuklularÄ±n kalmasÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Oruç, “R Tipi’nde oda sistemi var ve her koÄŸuÅŸta 5 oda bulunuyor. Odalarda 6 kiÅŸi kalÄ±rken, her yer didik didik kameralarla izleniyor. KadÄ±nlarÄ±n üzerini deÄŸiÅŸtireceÄŸi alanda dahi kameralar var” diye konuÅŸtu.

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatÄ±lan Dicle Haber AjansÄ±nÄ±n (DÄ°HA) Muhabiri Åžerife Oruç, Batman’da 5 Temmuz 2016’da aynÄ± araçta bulunduÄŸu Muzaffer Tunç ve Emrullah Oruç ile birlikte gözaltÄ±na alÄ±narak tutuklandÄ±. Yürütülen soruÅŸturma sonucunda Oruç hakkÄ±nda “Örgüt üyesi olmak” iddiasÄ±yla Batman 2’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde dava açÄ±ldÄ±. 2 yÄ±l tutuklu kalan Oruç, 9 Temmuz 2018 tarihinde görülen duruÅŸmada tahliye edildi. (Batman/MA)

Gazeteci Åžerife OruÃ§ serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Gazeteci Åžerife OruÃ§, tahliye olur olmaz yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 00:24

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