Gazeteciler SayÄ±lÄŸan ve TÃ¼rfent iÃ§in AYM baÅŸvurusu

Gazeteciler Ä°dris SayÄ±lÄŸan ve Nedim TÃ¼rfent iÃ§in Anayasa Mahkemesine tedbir ve Ã¶ncelik talepli baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±.

Medya ve Hukuk ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± DerneÄŸinden (MLSA) Avukat Veysel Ok ve BarÄ±ÅŸ Oflas, Gazeteci Ä°dris SayÄ±lÄŸan ve Nedim Türfent için Anayasa Mahkemesine (AYM) tedbir ve öncelik talepli baÅŸvuru yaptÄ±.

Ekim 2016’dan beri “örgüt üyeliÄŸi” suçlamasÄ±yla tutuklu bulunan Ä°dris SayÄ±lÄŸan’Ä±n AYM baÅŸvurusu 11 Temmuz’da yapÄ±ldÄ±. SayÄ±lÄŸan’Ä±n baÅŸvuru dilekçesinde yaptÄ±ÄŸÄ± haberlerin ve haber amaçlÄ± görüÅŸmelerin basÄ±n ve ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸi ifade edildi. BaÅŸvuruda ayrÄ±ca SayÄ±lÄŸan’Ä±n Dicle Haber AjansÄ±nda (DÄ°HA) çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± için ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±ÄŸÄ±, kiÅŸi güvenliÄŸi ve özgürlüÄŸü hakkÄ± ile özel hayat korunmasÄ±, ifade özgürlüÄŸü ve adil yargÄ±lama haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi belirtildi.

631 gündür tutuklu bulunan SayÄ±lÄŸan’Ä±n AvukatÄ± Veysel Ok baÅŸvuru hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “23 MayÄ±s’ta ilk defa Ä°dris’i duruÅŸmada temsil ettik ve mahkeme, ayrÄ±ntÄ±lÄ± savunmalarÄ±mÄ±za raÄŸmen tahliye talebimizi reddetti. TutukluluÄŸa devam kararÄ±na karÅŸÄ± üst mahkemeye itiraz ettik. Üst mahkeme itirazÄ±mÄ±zÄ± reddetti ve böylece AYM’ye baÅŸvuru yapma hakkÄ±nÄ± elde ettik” diye konuÅŸtu.

KÜRT GAZETECÄ°LERE ÖZEL MUAMELE

BaÅŸvurularÄ±nÄ±n Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi’nin (AÄ°HS) 14’üncü maddesiyle getirilen ‘AyrÄ±mcÄ±lÄ±k YasaÄŸÄ±’nÄ±n ihlal edildiÄŸi iddiasÄ±nÄ± da taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Ok ÅŸöyle konuÅŸtu: “Türkiye’de tutuklu veya hükümlü olarak bulunan Kürt medyasÄ±ndan 64 çalÄ±ÅŸan var. AjanslarÄ±, gazeteleri, televizyonlarÄ±, yayÄ±nevleri kapatÄ±ldÄ± ve bu anlamda biz Kürt gazetecilere özel bir muamele gösterildiÄŸini ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. Bunu yargÄ±lamalarda da birebir görüyoruz. Ä°dris MuÅŸ’ta yargÄ±lanÄ±yor, ancak bulunduÄŸu cezaevi Trabzon’da. Ä°lk ifadesini SEGBÄ°S sistemiyle verdi fakat son duruÅŸmada SEBGÄ°S’e dahi çÄ±karÄ±lmadÄ±” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Avukat Ok, Ä°dris SayÄ±lÄŸan’Ä±n AÄ°HM baÅŸvurusunun da tamamlanmaya yakÄ±n olduÄŸunu ve bu konuda MLSA’nÄ±n gazetecilere hukuk desteÄŸi veren Londra-merkezli Media Legal Defense Initiative (MLDI) ile birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

‘AYM BAÅžVURUYU ELE ALMALI’

Ok, Nedim Türfent’in dosyasÄ±nÄ±n bölge adliye mahkemesince ciddiyetle ele alÄ±nacaÄŸÄ±na dair ÅŸüpheleri olduÄŸunu da ekledi: “Hem AYM hem AÄ°HM, iç hukuk yollarÄ± tüketilmesi kuralÄ±nÄ± sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde inceliyor. GördüÄŸümüz kadarÄ±yla bölge adliye mahkemeleri ilk derece mahkemelerin kararlarÄ±nÄ± doÄŸrudan onamaktadÄ±r. Bu durum YargÄ±tay için de geçerlidir. Bu nedenle istinaf mahkemesinden tahliye veya beraat ihtimali görmüyoruz. Görsek dahi Nedim’in gazeteci olmasÄ±, gazetecilik faaliyetlerinden dolayÄ± ve uzun süredir tutuklu olmasÄ± gene de Nedim’in AÄ°HS 5’inci maddede korunan ‘kiÅŸi güvenliÄŸi ve özgürlüÄŸü’ hakkÄ±nÄ± ihlal etmektedir. Bu yüzden de Anayasa Mahkemesinin bu baÅŸvuruyu ele almasÄ± gerekir” dedi.

Ok ayrÄ±ca AYM’den gelecek sonuca göre Türfent için de AÄ°HM baÅŸvurusu yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 00:15

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