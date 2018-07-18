â€˜Sauna, kÃ¼ltÃ¼r mirasÄ± listesine alÄ±nmalÄ±â€™

Finlandiya HÃ¼kÃ¼meti, MÃ¼zeler Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve sauna dernekleri, saunanÄ±n (Fin hamamÄ±) UNESCOâ€™nun DÃ¼nya Miras Listesiâ€™nde yer almasÄ±nÄ± talep edecek.

Finlandiya Hükümeti, Müzeler Genel MüdürlüÄŸü ve sauna dernekleri, saunanÄ±n (Fin hamamÄ±) Finlandiya’nÄ±n kültür mirasÄ± olarak UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde yer almasÄ± için baÅŸvuruda bulunmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

DÜNYA’DA EN FAZLA BÄ°LÄ°NEN FÄ°NCE KELÄ°ME SAUNA

Hufvudstadsbladet gazetesine açÄ±klamalarda bulunan Finlandiya Sauna Dernekleri BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ritva Ohmeroluoma, saunanÄ±n Finlandiya kültüründe önemli bir yeri olduÄŸunu ve mirasÄ±n yaÅŸatÄ±lmasÄ±nÄ± istediklerini söyledi.

Dünya’da en fazla bilinen Fince kelimenin sauna olduÄŸuna dikkat çeken Ohmeroluoma, diÄŸer ülkelerde Fin hamamÄ± olarak adlandÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±n saunada bulunan taÅŸlara su dökülmediÄŸini belirtiyor.

AmaçlarÄ±nÄ±n bu küresel yanlÄ±ÅŸÄ± düzeltmek ve saunanÄ±n Finlandiya kültürünün bir parçasÄ± olarak UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde yer almasÄ± olduÄŸunu söylüyor.

‘Ä°NSANLARIN RUHLARI ÇAÄžIRDIKLARI BÄ°R MEKANDI’

FotoÄŸraf: Pixabay

BaÅŸlangÄ±çta saunanÄ±n insanlarÄ±n yÄ±kandÄ±ÄŸÄ± bir yer deÄŸil, taÅŸlara su dökerek ruhlarÄ± çaÄŸÄ±rdÄ±klarÄ± bir mekan olduÄŸunu söyleyen Ohmeroluoma, saunanÄ±n teknik özelliklerini, saunadaki yÄ±kanma kültürünü ve Finlandiya saunalarÄ±nÄ±n tarihini kayda geçirmek istediklerini söyledi. SaunanÄ±n UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’ne alÄ±nmasÄ± durumunda deÄŸiÅŸik türde sauna etkinlikleri düzenleyeceklerini belirten Ohmeroluoma, sauna kültürünün zamanla deÄŸiÅŸtiÄŸini ama ritüelin deÄŸiÅŸmediÄŸini ve saunada yÄ±kanmanÄ±n Finlandiya kültüründe derin kökleri olan SaunanÄ±n UNESCO’nun miras listesinde yer almasÄ±nÄ± yeterli bulmayan Finlandiya Sauna Dernekleri ise Hükümetin yÄ±lÄ±n bir gününü sauna günü olarak ilan etmesini istiyor. Bunun gerçekleÅŸmesi için de imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

Ohmeroluoma, “Bir sauna günü olmasÄ± için çaba gösteriyoruz. O gün aynÄ± zamanda tüm FinlandiyalÄ±lar birlikte saunada yÄ±kanacak” diyor.

EÄŸitim ve Kültür BakanÄ± Sampo Terho, saunanÄ±n Dünya MirasÄ± Listesi’ne alÄ±nma önerilerini en geç 2019 martÄ±nda UNESCO’ya ileteceklerini söylüyor.

5.4 milyon nüfuslu Finlandiya’da 2 ila 3 milyon civarÄ±nda sauna olduÄŸu tahmin ediliyor. FinlandiyalÄ±larÄ±n çoÄŸunluÄŸunun villa, ev, yazlÄ±k ev hatta botlarÄ±nda sauna bulunuyor. (Stockholm/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 00:09

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