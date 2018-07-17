Binlerce Amazon Ã§alÄ±ÅŸanÄ± greve gidiyor

E-ticaret devi Amazonâ€™un Almanyaâ€™daki binlerce Ã§alÄ±ÅŸanÄ±, daha iyi Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ± talebiyle 'Prime Day'de iÅŸ bÄ±rakma eylemine gidiyor.

Amerika BirleÅŸik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon’un Almanya’daki binlerce çalÄ±ÅŸanÄ±, daha iyi çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ± talebiyle iÅŸ bÄ±rakma eylemine gidiyor.

Almanya’da 6 merkezde salÄ± günü baÅŸlayacak ve bir gün sürecek eyleme binlerce Amazon çalÄ±ÅŸanÄ± katÄ±lacak. Åžirketin Ä°spanya ve Polonya’daki çalÄ±ÅŸanlarÄ± aynÄ± sebeplerden halihazÄ±rda grevde.

EN ÇOK SATIÅžIN OLDUÄžU GÜN

Grev, Amazon’un internet üzerinden yÄ±lda bir defa düzenlediÄŸi ve “Prime” üyesi kullanÄ±cÄ±larÄ±na milyonlarca ürünü büyük indirimlerle sunduÄŸu “Prime Day” gününe denk geliyor.

ABD’den sonra en fazla Amazon kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Almanya’da çalÄ±ÅŸanlar, iÅŸ koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesini ve sözleÅŸme ÅŸartlarÄ±nÄ±n düzeltilmesini istiyor.

Amazon’dan yapÄ±lan açÄ±klamada, Almanya genelindeki 12 bin çalÄ±ÅŸandan bir kÄ±smÄ±nÄ±n söz konusu iÅŸ bÄ±rakma eylemine katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve bunun, Prime Day satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± etkilemeyeceÄŸi ileri sürüldü. Åžirket, kadrolu personelin saat baÅŸÄ± 12.22 avro kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dolayÄ±sÄ±yla rekabetçi çalÄ±ÅŸma ortamÄ±na sahip olunduÄŸunu savunuyor.

AMAZON PATRONUNUN SERVETÄ° 150 MÄ°LYARI AÅžTI

Ä°ÅŸçilerin ücretlerini makul bulan Amazon patronu ise dünyanÄ±n en zenginleri arasÄ±nda. Forbes’in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± “Gerçek ZamanlÄ± Milyarderler Listesi”ne göre, Amazon’un kurucusu ve Üst Yöneticisi Jeff Bezos’un serveti 16 Temmuz itibarÄ±yla 150.2 milyar dolara ulaÅŸtÄ±.

DünyanÄ±n en zengin kiÅŸisi konumunda bulunan Bezos’un listedeki yeri saÄŸlamlaÅŸÄ±rken, Jeff Bezos, 93.7 milyar dolarlÄ±k servetiyle ikinci sÄ±rada yer alan Microsoft’un Kurucusu Bill Gates ile arasÄ±ndaki farkÄ± da açmÄ±ÅŸ oldu.

Piyasa deÄŸeri 888 milyar dolar olan Amazon, 940 milyar dolar piyasa deÄŸerine sahip Apple’Ä±n ardÄ±ndan ABD’nin en “deÄŸerli” ikinci ÅŸirketi konumunda bulunuyor.

Bezos’un servetinin artÄ±ÅŸ göstermesinde Amazon’un hisselerinin yeni bir rekor kÄ±rmasÄ± etkili oldu. Pazartesi günü Amazon’un New York borsasÄ±ndaki hisse baÅŸÄ±na deÄŸeri yüzde 1 artÄ±ÅŸla 1831 dolara tÄ±rmanarak ÅŸirket tarihindeki en yüksek seviyesine ulaÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 23:58

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