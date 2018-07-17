Elektriksiz bÄ±rakÄ±lan yurttaÅŸlar DEDAÅžâ€™a yÃ¼rÃ¼dÃ¼

Cizre'ye baÄŸlÄ± Sur Mahallesi'nde bulunan 70â€™i aÅŸkÄ±n eve 19 gÃ¼ndÃ¼r elektrik verilmiyor. Duruma tepki gÃ¶steren halk DEDAÅž binasÄ±na yÃ¼rÃ¼dÃ¼.

Dicle Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AraÅŸtÄ±rma Åžirketi (DEDAÅž), “kaçak elektrik kullanÄ±mÄ±nÄ± önlemek” gerekçesiyle ÅžÄ±rnak’Ä±n Cizre ilçesine baÄŸlÄ± Sur mahallesinde bulunan 70’i aÅŸkÄ±n eve 19 gündür elektrik vermiyor.

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 50 dereceyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ± mahallede büyük maÄŸduriyet yaÅŸayan yurttaÅŸlar, DEDAÅž binasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu belediye caddesine kadar yürüyüÅŸ gerçekleÅŸtirdi. Yol boyunca alkÄ±ÅŸlar eÅŸliÄŸinde tepkilerini dile getiren yurttaÅŸlar, DEDAÅž yetkilileri ile görüÅŸmek istedi. YurttaÅŸlarÄ±n görüÅŸme talebini ret eden DEDAÅž yetkilileri, protestonun gerçekleÅŸtiÄŸi yere polisleri çaÄŸÄ±rdÄ±. Bunun üzerine yoÄŸun önlem alan polisler, yurttaÅŸlara daÄŸÄ±lmalarÄ± yönünde uyarÄ±larda bulundu. Bina önünde bir süre protestolarÄ±nÄ± sürdüren yurttaÅŸlar daha sonra daÄŸÄ±ldÄ±.

ÇOK SAYIDA AÄ°LE EVLERÄ°NÄ° TERK ETTÄ°

Elektriksiz bÄ±rakÄ±lan yurttaÅŸlar, bunaltÄ±cÄ± sÄ±caklara dikkat çekerek, yaÅŸadÄ±klarÄ± maÄŸduriyeti anlattÄ±.Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 50 dereceyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ± kentte elektrik verilmeyen sokaklarda bulunan çok sayÄ±da yurttaÅŸÄ±n elektriÄŸi olan akrabalarÄ±nÄ±n yanÄ±na yerleÅŸtiÄŸi öÄŸrenildi. AkÅŸamlarÄ± telefon ve ÅŸarjlÄ± fenerler eÅŸliÄŸinde yaÅŸamlarÄ±nÄ± sürdüren yurttaÅŸlar, sorunlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda sessiz kalan yetkililere tepkili. Söz konusu kesintinin ortadan kalkmasÄ± için defalarca DEDAÅž’a gittiklerini ancak bir çözüm bulunamadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken BeÅŸir YiÄŸit, özellikle evlerde bulunan hastalarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlara deÄŸindi. “Ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmiyoruz” diyerek, duruma tepki gösteren YiÄŸit, kavurucu sÄ±caklarda elektriksiz bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ± için maÄŸdur olduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

El fenerleri Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Nurettin AkdoÄŸan, “Çoluk, çocuk periÅŸanÄ±z” dedi. AkdoÄŸan, DEDAÅž yetkililerinin ayrÄ±ca dÄ±ÅŸarÄ±ya taÅŸÄ±nmak istenilen panolarÄ±n sorumluluÄŸunu kendilerine attÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Panolara “bekçilik” yapamayacaklarÄ±nÄ± söyleyen AkdoÄŸan, “Biz bekçilik yapmayacaÄŸÄ±z. Dar olan sokaklara bir de pano kuruluyor. Bizi hÄ±rsÄ±zlÄ±kla suçluyorlar. Bu zulüm ve iÅŸkencedir” diye tepkisini dile getirdi.

ÇÖZÜM Ä°ÇÄ°N ÇAÄžRI

Resul Turay ise, çok sayÄ±da ev sahibinin evlerini boÅŸalttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, aldÄ±klarÄ± tüm erzaklarÄ±nÄ±n hemen bozulduÄŸunu söyledi. BaÅŸvuruda bulunduklarÄ± her kurumun bir baÅŸka yere kendilerini yönlendirdiÄŸini kaydeden Turay, sorunun bir an önce çözülmesini talep etti.

Zülküf DeÄŸer de, kalp hastasÄ± olan annesini Antep’e göndermek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, DeÄŸer, tüm yetkililere sorunun çözülmesi için çaÄŸrÄ±da bulundu. (Cizre/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 23:38

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