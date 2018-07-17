Åžizofreni hastasÄ± tek baÅŸÄ±na hÃ¼crede tutuluyor

Åžizorfreni tanÄ±sÄ± konulan hasta tutuklu YaÅŸar EriÅŸ'in tek baÅŸÄ±na hÃ¼crede tutulduÄŸu ve intihar etme riski bulunduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

Åžizorfreni tanÄ±sÄ± konulan hasta tutuklu YaÅŸar EriÅŸ’in vasisi Arzu Aksakal, EriÅŸ’in tek baÅŸÄ±na tutulduÄŸu hücrede intihar etme riski bulunduÄŸunu ifade etti.

TekirdaÄŸ 1 No’lu F Tipi Cezaevinde tutulan hasta tutuklu YaÅŸar EriÅŸ, teÅŸhisi konulan ÅŸizofreni hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸÄ±yor. 2001 yÄ±lÄ±nda “Örgüt üyesi olmak” iddiasÄ± ile tutuklanÄ±p, aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet cezasÄ± verilen EriÅŸ’e, ilk olarak askere gittiÄŸi dönemde uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet sonrasÄ± ÅŸizofreni tanÄ±sÄ± konuldu. TutuklandÄ±ÄŸÄ± ilk ay boyunca yine aÄŸÄ±r iÅŸkencelere maruz kalmasÄ± üzerine ise, tedavi için BakÄ±rköy Ruh ve Sinir HastalÄ±klarÄ± Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan EriÅŸ’in tedavisi yarÄ±da kesilmesi nedeniyle zaman içerisinde ilerledi.

Verilen aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet cezasÄ±ndan dolayÄ± tek hücrede tutulan EriÅŸ’in durumu hakkÄ±nda bilgi veren vasisi Arzu Aksakal, EriÅŸ’in saÄŸlÄ±k durumunun giderek aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Aksakal, görüÅŸlerine gittiÄŸi EriÅŸ’le aralarÄ±nda geçen diyalogu “Sürekli sesler duyduÄŸunu, parçalanmÄ±ÅŸ insan ve hayvan yüzleri gördüÄŸünü söylüyor. DuyduÄŸu seslerin ‘Kendini öldür’ dediÄŸi için intihar etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Her an kendine bir ÅŸey yapma ihtimali olan ve teÅŸhisi konulan bir hastalÄ±k karÅŸÄ±sÄ±nda tek kiÅŸilik hücrede tutulmasÄ± YaÅŸar için iÅŸkencedir” sözleriyle paylaÅŸtÄ±.

Aksakal, gördüÄŸü rüyalardan kaynaklÄ± EriÅŸ’in uyuyamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekledi. Bu durumu nedeniyle EriÅŸ’in biri açÄ±k diÄŸeri kapalÄ± olmak üzere her ay iki kez görüÅŸüne gitmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Aksakal, “YaÅŸar her geçen gün zayÄ±flÄ±yor. Tedavisi düzenli bir ÅŸekilde yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ve gözetim altÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± için her an kendini öldürme riski söz konusu. Yemeklerinde cesetler gördüÄŸü için yiyemediÄŸini söylüyor. Yemek yiyememe ve uykusuzluktan kaynaklÄ± aÅŸÄ±rÄ± kilo kaybÄ± yaÅŸÄ±yor” dediÄŸi EriÅŸ’in, saÄŸlÄ±k durumu her geçen gün daha da kötüye gitmesine raÄŸmen yetkililerin bu konuda en ufak bir adÄ±m bile atmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 23:14

www.evrensel.net