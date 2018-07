Åžizofreni hastasÄ± tek baÅŸÄ±na hÃ¼crede tutuluyor

Şizorfreni tanısı konulan hasta tutuklu Yaşar Eriş'in tek başına hücrede tutulduğu ve intihar etme riski bulunduğu aktarıldı.

Şizorfreni tanısı konulan hasta tutuklu Yaşar Eriş’in vasisi Arzu Aksakal, Eriş’in tek başına tutulduğu hücrede intihar etme riski bulunduğunu ifade etti.

Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Cezaevinde tutulan hasta tutuklu Yaşar Eriş, teşhisi konulan şizofreni hastalığı nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor. 2001 yılında “Örgüt üyesi olmak” iddiası ile tutuklanıp, ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen Eriş’e, ilk olarak askere gittiği dönemde uğradığı şiddet sonrası şizofreni tanısı konuldu. Tutuklandığı ilk ay boyunca yine ağır işkencelere maruz kalması üzerine ise, tedavi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kaldırılan Eriş’in tedavisi yarıda kesilmesi nedeniyle zaman içerisinde ilerledi.

Verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasından dolayı tek hücrede tutulan Eriş’in durumu hakkında bilgi veren vasisi Arzu Aksakal, Eriş’in sağlık durumunun giderek ağırlaştığını belirtti.

Aksakal, görüşlerine gittiği Eriş’le aralarında geçen diyalogu “Sürekli sesler duyduğunu, parçalanmış insan ve hayvan yüzleri gördüğünü söylüyor. Duyduğu seslerin ‘Kendini öldür’ dediği için intihar etmeye çalıştığını söylüyor. Her an kendine bir şey yapma ihtimali olan ve teşhisi konulan bir hastalık karşısında tek kişilik hücrede tutulması Yaşar için işkencedir” sözleriyle paylaştı.

Aksakal, gördüğü rüyalardan kaynaklı Eriş’in uyuyamadığını da ekledi. Bu durumu nedeniyle Eriş’in biri açık diğeri kapalı olmak üzere her ay iki kez görüşüne gitmeye çalıştığını dile getiren Aksakal, “Yaşar her geçen gün zayıflıyor. Tedavisi düzenli bir şekilde yapılmadığı ve gözetim altında olmadığı için her an kendini öldürme riski söz konusu. Yemeklerinde cesetler gördüğü için yiyemediğini söylüyor. Yemek yiyememe ve uykusuzluktan kaynaklı aşırı kilo kaybı yaşıyor” dediği Eriş’in, sağlık durumu her geçen gün daha da kötüye gitmesine rağmen yetkililerin bu konuda en ufak bir adım bile atmadığını ifade etti. (İstanbul/MA)

