EÄŸitim Sen: YÃ¼kselme sÄ±navlarÄ±nda keyfilik var

EÄŸitim Sen Ä°stanbul 6 Noâ€™lu Ãœniversiteler Åžubesi, GÃ¶revde YÃ¼kselme Unvan DeÄŸiÅŸikliÄŸi SÄ±navÄ±'nÄ±n YÃ–K'Ã¼n duyurusuyla iptal edilmesine tepki gÃ¶sterdi.

EÄŸitim Sen Ä°stanbul 6 No’lu Üniversiteler Åžubesi, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla AKP döneminde kamu hizmetlerinin giderek liyakatten uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

Kamu emekçilerinin görevde yükselme ve unvan deÄŸiÅŸikliÄŸinin en azÄ±ndan kaÄŸÄ±t üzerinde ‘Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlamasÄ± esas alÄ±narak’ amacÄ±yla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

“Üniversitelerde bu amaç ile Görevde Yükselme Unvan DeÄŸiÅŸikliÄŸi SÄ±navÄ± YÖK’ün internet sitesinden yaptÄ±ÄŸÄ± duyuru ile keyfi bir ÅŸekilde ‘Yeni cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine geçiÅŸ ile ilgili yaÅŸanan yoÄŸun mevzuat deÄŸiÅŸikliÄŸini’ bahane ederek ne zaman yapÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin herhangi bir beyanda bulunmaksÄ±zÄ±n sÄ±navÄ± iptal etti. Bu durum kabul edilir deÄŸildir.”

AçÄ±klamada ÅŸu sorularÄ±n yanÄ±tlanmasÄ± istendi:

* Keyfi olarak iptal edilen sÄ±nav yerine yeni sÄ±navÄ±n ne zaman yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamalÄ±dÄ±r.

* Ä°htiyaç olduÄŸu için ilan edilmiÅŸ kadrolarÄ±n iÅŸlerini atama yapÄ±lÄ±ncaya kadar kimler ne ÅŸekilde yürütecektir?

MÜLAKATTA ELEME Ä°DDÄ°ALARI DOÄžRU MU?

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GergerlioÄŸlu, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na (MEB), öÄŸretmen mülakatlarÄ±nda KHK’lilerin ve HDP seçmenlerinin akrabalarÄ±na düÅŸük puan verildiÄŸi iddiasÄ±nÄ± ve KHK ile özel eÄŸitim kurumlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan öÄŸretmenlerin özel sektörde iÅŸ bulamamalarÄ±na sebep olan ‘ÖÄŸretmenlik yapamaz ÅŸerhini’ sordu.

GergerlioÄŸlu, ‘EÄŸitim Sen Genel BaÅŸkanÄ± Feray Aytekin AydoÄŸan, “SÄ±nava giren 60 bin öÄŸretmen adayÄ±ndan yüzlercesinin ihraç edilen yakÄ±nlarÄ± nedeniyle atama baraj puanÄ±nÄ±n altÄ±nda puan verilerek mülakatla elendikleri ortaya çÄ±ktÄ±” açÄ±klamasÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak Milli EÄŸitim BakanÄ±nÄ±n ÅŸu sorularÄ± yanÄ±tlamasÄ±nÄ± istedi:

* Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu öÄŸretmen alÄ±m mülakatÄ±nda KHK ile ihraç olan yurttaÅŸlarÄ±n yakÄ±nlarÄ±na düÅŸük puan verildiÄŸi ve baraj altÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ± iddiasÄ± doÄŸru mudur?

* Ä°ddia doÄŸruysa masumiyet karinesi ve suçun ÅŸahsiliÄŸi ilkeleri göz önündeyken KHK’li yurttaÅŸlarÄ±n yakÄ±nlarÄ±na mülakatta düÅŸük puan verilmesi hangi hukuki metne binaen yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r? (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 22:59

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