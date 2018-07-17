Ä°stismar davasÄ±nda â€˜yetkisizlikâ€™ karmaÅŸasÄ±

IÄŸdÄ±r-Ä°stanbul otobÃ¼sÃ¼nde 10 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸu uykusunda istismar ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±kÄ±nca tutuklanan muavinin davasÄ± 6 aydÄ±r baÅŸlamÄ±yor.

Annesi ve dedesiyle bindiÄŸi IÄŸdÄ±r-Ä°stanbul otobüsünde 10 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸu uykusunda istismar ettiÄŸi ortaya çÄ±kÄ±nca tutuklanan muavinin yargÄ±lanmasÄ±nda mahkemeler güzergah tartÄ±ÅŸmasÄ±na girdi. Dava 6 aydÄ±r baÅŸlayamÄ±yor.

Vatan gazetesinden ÇaÄŸdaÅŸ Ulus’un haberine göre yarÄ±yÄ±l tatili için ÅŸubat ayÄ±nda Çorlu’dan annesi ve dedesi ile IÄŸdÄ±r’daki akrabalarÄ±nÄ±n yanÄ±na giden 4’üncü SÄ±nÄ±f ÖÄŸrencisi E.A, tatil dönüÅŸü ailesiyle bindiÄŸi Metro Turizm’e ait Ä°stanbul otobüsünde Muavin Cihat T’nin istismarÄ±na maruz kaldÄ±. Ailenin Çorlu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸikayetle ÅŸüpheli muavin, IÄŸdÄ±r’da gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklanan Cihat T. ise ifadesinde E.A’nÄ±n kendisini yanlÄ±ÅŸ anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

SON KARAR YARGITAYDA

Çorlu BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianame sonrasÄ± davaya bakmayla yetkili mahkeme ise ilk duruÅŸmada yetkisiz olduklarÄ±nÄ± belirterek olayÄ±n Amasya sÄ±nÄ±rlarÄ±nda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek dosyanÄ±n Amasya’ya gönderilmesine karar verdi. Ancak Amasya’daki mahkeme de yetki uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu belirterek yetkisizlik kararÄ± alÄ±nca dosya ortada kaldÄ±. YaÅŸanan yetki karmaÅŸasÄ±yla davanÄ±n 6 aydÄ±r görülmemesini eleÅŸtiren Avukat Bihter Mekereci, “Son dönemde iyice artan cinsel istismar ve istismar sonrasÄ± cinayet olaylarÄ± ortadayken müvekkilimin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu aÄŸÄ±r olayÄ±n davasÄ±nÄ±n görülmesine baÅŸlanmadÄ± bile. Yetkisizlik kararÄ±nÄ± YargÄ±tay çözecek” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 22:50

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