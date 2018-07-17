BarÄ±ÅŸ Akademisyenlerinden Peker aÃ§Ä±klamasÄ±: Hak arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z sÃ¼recek

'Oluk oluk kanlarÄ±nÄ± akÄ±tacaÄŸÄ±z' diyen Sedat Peker'in beraat etmesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapan BarÄ±ÅŸ Akademisyenleri: Hak arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz.

BarÄ±ÅŸ Akademisyenleri, kendileri hakkÄ±nda “Oluk oluk kan akÄ±tacaÄŸÄ±z. KanlarÄ±nÄ±zda duÅŸ alacaÄŸÄ±z” tehditlerinde bulunan Sedat Peker hakkÄ±nda beraat kararÄ± verilmesine iliÅŸkin basÄ±n açÄ±klamasÄ± yayÄ±mladÄ±.

Peker'in, hakkÄ±nda “tehdit” ve “suç iÅŸlemeye tahrik” suçlarÄ±ndan bir buçuk yÄ±l önce hazÄ±rlanan iddianame kapsamÄ±nda yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±lan açÄ±klamada "atÄ±lÄ± suçlarÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±" gerekçesiyle beraat ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

'KAMU BARIÅžI VE BARIÅž Ä°ÇÄ°NDE YAÅžAYAN TOPLUM ÜTOPYASI TERS YÜZ EDÄ°LDÄ°'

Peker'in duruÅŸmalarÄ±n hiçbirine katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ve avukatlarÄ±nÄ±n da BarÄ±ÅŸ Ä°çin Akademisyenler bildirisinin içeriÄŸine dair kanaat ve yargÄ± bildiren pek çok iddia ileri sürdüÄŸü belirtilen açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Demokratik bir hukuk devletinin yargÄ± makamÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda hukuken hak arayan bizler, bir kez daha sanÄ±k vekilleri tarafÄ±ndan da çeÅŸitli etiketlerle isimlendirildik. Bir kez daha demokratik hak ve özgürlükler ve barÄ±ÅŸ mücadelesinin, bilimsel çalÄ±ÅŸmanÄ±n olmazsa olmazÄ± eleÅŸtirel düÅŸünce üretiminin birikimi ve kazanÄ±mlarÄ± ile anlam kazanmÄ±ÅŸ kavramlarÄ±mÄ±zÄ±n içi boÅŸaltÄ±ldÄ±. Kamu barÄ±ÅŸÄ±, barÄ±ÅŸ içinde birlikte yaÅŸayan bir toplum ütopyasÄ±, söz ve eylem iliÅŸkisi, sözcüklerin etki gücü, düÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸü ve kapsamÄ± gibi pek çok kavramsal alan; vurmak, kan dökmek, kan gölüne çevirmek, bayrak direÄŸine asmak gibi söz edimlerle iÅŸgal edildi ve ters yüz edildi."

'CEZA VERÄ°LMESÄ° Ä°ÇÄ°N TEHDÄ°TLERÄ°N GERÇEKLEÅžMESÄ° MÄ° GEREKÄ°R?'

YargÄ±nÄ±n, hukuki esas ve usullere uygun, siyasi süreç ve manipülasyonlardan baÄŸÄ±msÄ±z karar alabilme yetisini yitirmiÅŸ olduÄŸuna bir kez daha tanÄ±k olunduÄŸu vurgulanan açÄ±klamada, ÅŸu sorulara yer verildi:

"♦ Tehdit nedeniyle ceza verilmesi için, tehditlerin gerçekleÅŸmesi, akla tasavvura sÄ±ÄŸmayacak durumlarÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ± mÄ± gerekir?

♦ Ölümle tehdit ve öldürme yöntemleri üzerinden hayal edilmiÅŸ vahÅŸi iÅŸkence henüz bir tehditken önüne geçilmediÄŸinde, yani tehdit eylemine kavuÅŸtuÄŸunda zaten yapacak bir ÅŸey kalmayacaÄŸÄ± açÄ±k deÄŸil mi?

♦ Bu durum toplum vicdanÄ±nda, adalet sisteminde nasÄ±l yer bulur?"

'Ä°Ç HUKUK YOLLARI TÜKENÄ°RSE AÄ°HM'DE…'

AçÄ±klamada yöneltilen tehditlere, yaratmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan korku iklimine ve meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan hak ihlallerine, her tür baskÄ±ya raÄŸmen, Sedat Peker ve temsil ettiÄŸi var oluÅŸ biçimine karÅŸÄ± hukuken hak arama mücadelesinin süreceÄŸinin altÄ± çizildi ve "Ä°ç hukuk yollarÄ± tükenirse AÄ°HM’de hak arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± sürdüreceÄŸiz" denildi.

MüÅŸteki BarÄ±ÅŸ Akademisyenleri imzasÄ±yla yayÄ±mlanan açÄ±klamanÄ±n tamamÄ± ÅŸöyle:

"BasÄ±na ve Kamuoyuna,

Toplumsal barÄ±ÅŸ talep eden bir bildirinin imzacÄ±larÄ± olarak hakkÄ±mÄ±zda “Oluk oluk kan akÄ±tacaÄŸÄ±z. KanlarÄ±nÄ±zda duÅŸ alacaÄŸÄ±z” sözlerini sarf eden ve sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yayan organize suç ÅŸebekesi lideri Sedat Peker hakkÄ±nda ÅŸikayetçi olduk. Ä°lgili savcÄ±lÄ±k bu suçu “tehdit” ve “suç iÅŸlemeye tahrik” olarak niteledi ve iddianame düzenledi. Ä°ddianameyi eksik bulsak da ÅŸikayetimizin peÅŸini bÄ±rakmadÄ±k. Sedat Peker, iki buçuk yÄ±l sonra 13. 07. 2018 tarihinde "atÄ±lÄ± suçlarÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±" gerekçesiyle beraat ettirildi.

Sedat Peker, duruÅŸmalarÄ±n hiçbirine ÅŸahsen katÄ±lmadÄ±. AvukatlarÄ± ise özellikle karar duruÅŸmasÄ±nda, söz konusu söylemin düÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸini, "Oluk oluk kanlarÄ±nÄ± akÄ±tacaÄŸÄ±z' sözlerinin teÅŸbih ve "ütopya" olduÄŸunu, devletin bekasÄ± için uyarÄ± niteliÄŸinde olduÄŸunu", Peker'in "kamu barÄ±ÅŸÄ±ndan yana olduÄŸunu" iddia etti. SanÄ±k vekilleri ayrÄ±ca bu davayla fiilen bir ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ± avukatlarÄ±mÄ±zca defalarca hatÄ±rlatÄ±lmasÄ±na raÄŸmen, BarÄ±ÅŸ Ä°çin Akademisyenler bildirisinin içeriÄŸine dair kanaat ve yargÄ± bildiren pek çok iddia ileri sürdü.

Kendi ifadeleriyle "teÅŸbih" ve "ütopya"dan ibaret tehdit için ayrÄ±ca, hukuk dÄ±ÅŸÄ± yol ve yöntemlerle cezalandÄ±rmanÄ±n meÅŸruluÄŸundan dem vuruldu. Davaya hukuki ismiyle müdahil olan bizlerin, izleyicilerin ve yargÄ± makamÄ±nÄ±n huzurunda pervasÄ±z bir özgüven ve tehditkâr bir tavÄ±r sergilendi. Demokratik bir hukuk devletinin yargÄ± makamÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda hukuken hak arayan bizler, bir kez daha sanÄ±k vekilleri tarafÄ±ndan da çeÅŸitli etiketlerle isimlendirildik. Bir kez daha demokratik hak ve özgürlükler ve barÄ±ÅŸ mücadelesinin, bilimsel çalÄ±ÅŸmanÄ±n olmazsa olmazÄ± eleÅŸtirel düÅŸünce üretiminin birikimi ve kazanÄ±mlarÄ± ile anlam kazanmÄ±ÅŸ kavramlarÄ±mÄ±zÄ±n içi boÅŸaltÄ±ldÄ±. Kamu barÄ±ÅŸÄ±, barÄ±ÅŸ içinde birlikte yaÅŸayan bir toplum ütopyasÄ±, söz ve eylem iliÅŸkisi, sözcüklerin etki gücü, düÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸü ve kapsamÄ± gibi pek çok kavramsal alan; vurmak, kan dökmek, kan gölüne çevirmek, bayrak direÄŸine asmak gibi söz edimlerle iÅŸgal edildi ve ters yüz edildi.

Ülkemizde yargÄ±nÄ±n hukuki esas ve usullere uygun, siyasi süreç ve manipülasyonlardan baÄŸÄ±msÄ±z karar alabilme yetisini yitirmiÅŸ olduÄŸuna bir kez daha tanÄ±k olduk.

Soruyoruz; tehdit nedeniyle ceza verilmesi için, tehditlerin gerçekleÅŸmesi, akla tasavvura sÄ±ÄŸmayacak durumlarÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ± mÄ± gerekir? Ölümle tehdit ve öldürme yöntemleri üzerinden hayal edilmiÅŸ vahÅŸi iÅŸkence henüz bir tehditken önüne geçilmediÄŸinde, yani tehdit eylemine kavuÅŸtuÄŸunda zaten yapacak bir ÅŸey kalmayacaÄŸÄ± açÄ±k deÄŸil mi? Bu durum toplum vicdanÄ±nda, adalet sisteminde nasÄ±l yer bulur?

Bize yönelttikleri tehditlere, yaratmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± korku iklimine ve meÅŸrulaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± hak ihlallerine, her tür baskÄ±ya raÄŸmen, Sedat Peker ve temsil ettiÄŸi var oluÅŸ biçimine karÅŸÄ± hukuken hak arama mücadelemize devam edeceÄŸiz. Ä°ç hukuk yollarÄ± tükenirse AÄ°HM’de hak arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± sürdüreceÄŸiz

BarÄ±ÅŸ talebimizin arkasÄ±nda durduk ve duracaÄŸÄ±z. BarÄ±ÅŸ istemenin suç olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, baÅŸka bir yaÅŸamÄ±n, özgür bir dünyanÄ±n, özgür bir ülkenin ve üniversitenin mümkün olduÄŸunu tekrar tekrar dile getirmeye ve bunun için mücadele etmeye, birlikte durmaya ve dayanÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz.

Bir kez daha vurguluyoruz; adalet duygusunun tesisi için baÄŸÄ±msÄ±z bir yargÄ±nÄ±n yeniden inÅŸa edilmesi zorunludur.

Kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur."

Mahkeme Sedat Pekerâ€™in beraat gerekÃ§esinde Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zler kullandÄ±

'Oluk oluk kanlarÄ±nÄ± akÄ±tacaÄŸÄ±z' davasÄ±nda Sedat Peker'e beraat

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 00:03

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