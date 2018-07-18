DoÃ§. Dr. Hakan GÃ¼neÅŸ: Trump, Putin Ã¼zerinden ABâ€™ye mesaj verdi

DoÃ§. Dr. Hakan GÃ¼neÅŸ, ABD ve Avrupa'da yankÄ±larÄ± uzun sÃ¼re devam edecek olan Trump-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini yorumladÄ±.

Åžerif KARATAÅž

Ä°stanbul

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin’in görüÅŸmesinin yankÄ±larÄ± sürüyor. Ä°stanbul Üniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Doç. Dr. Hakan GüneÅŸ ile iki liderin görüÅŸmesini gazetemize deÄŸerlendirdi.

Trump’Ä±n NATO zirvesinden sonra Putin’le yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmeden baÅŸarÄ±lÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünen GüneÅŸ, görüÅŸmeden Avrupa’ya mesaj gönderdiÄŸini belirtti. Avrupa BirliÄŸi’nin emperyal etki alanÄ± geniÅŸlettiÄŸin anlatan GüneÅŸ, “Bunun da faturasÄ±nÄ± büyük ölçüde ABD üstlendi. Trump bu durumu ABD lehine biraz düzeltmek istiyor. Bu sahalar ABD siyaseti sahasÄ±na açÄ±ldÄ± ama, iktisadi rantÄ±nÄ± sadece Avrupa yiyemez, en azÄ±ndan burada askeri harcamalarÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± gerekiyor” mesajÄ±nÄ± görüÅŸme üzerinden Avrupa’ya verdiÄŸini söyledi.

Trump-Putin zirvesinden beklentiler ne yöndeydi? Bu beklentiler ne kadar karÅŸÄ±landÄ±?

Rusya açÄ±sÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n daha yüksek bir noktaya taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±na dair bir tehdit savrulmadÄ±ÄŸÄ± takdirde bu zirve görece olumlu sayÄ±lÄ±rdÄ±. Nitekim de öyle oldu. Bu zirvenin öncesinde NATO zirvesi oldu. AvrupalÄ± NATO üyeleriyle Trump arasÄ±ndaki iliÅŸki yeni bir sözleÅŸmeye baÄŸlandÄ±. Trump buradan baÅŸarÄ±lÄ± çÄ±ktÄ±. Burada önemli olan ÅŸuydu: Trum, “Siz Rusya ile güzel güzel ticaret yaparken askeri güvenliÄŸin faturasÄ±nÄ± bize yüklüyorsunuz” dedi. Bu ne demek? “Avrupa’nÄ±n güvenlik harcamalarÄ±nÄ±n büyükçe bir kÄ±smÄ±nÄ± ABD karÅŸÄ±lÄ±yor. Buna karÅŸÄ±lÄ±k Mercedes, BMW gibi ürünler ABD’de satÄ±labiliyor hem de Rusya ile güzel kârlÄ± bir ticaret yapÄ±yorsunuz” dedi Trump.

Daha açÄ±k konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ± ÅŸey ÅŸuydu: ABD Avrupa’daki muhataplarÄ±na “Siz benim sayemde toprak geniÅŸlemesi dahi yaptÄ±nÄ±z.” Ukrayna’daki geliÅŸmelere; Moldova, Gürcistan eklendi. Son birkaç yÄ±lda bile Avrupa BirliÄŸi bütün handikaplarÄ±yla birlikte emperyal etki alanÄ±nÄ± geniÅŸletti. Bunun da faturasÄ±nÄ± büyük ölçüde ABD üstlendi. Trump bu durumu ABD lehine biraz düzeltmek istiyor. Bu sahalar ABD siyaseti sahasÄ±na açÄ±ldÄ± ama “Ä°ktisadi rantÄ±nÄ± sadece Avrupa yiyemez, en azÄ±ndan burada askeri harcamalarÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± gerekiyor” dedi Trump. Bu tehditlerin Putin ile alakasÄ± ÅŸu: “Putin’le ilgili daha sert politikalar izleyecekseniz, bunun için bütçenizi ayarlayÄ±n”.

Trump. Hem NATO zirvesinde hem de Putin’le yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu zirvede Trump açÄ±sÄ±ndan baÅŸarÄ±lÄ± geçti. Rusya açÄ±sÄ±ndan ise çok öngörülmez ve olumsuz sonuçlarÄ± olmayan ama özel bir kazancÄ±n elde edilmediÄŸi bir zirve olarak gerçekleÅŸti.

SAÇMALAYAN LÄ°DERDEN DEDÄ°ÄžÄ°NÄ° YAPAN LÄ°DERE GEÇÄ°Åž

ABD medyasÄ± özel olarak ABD seçimlerine Rusya müdahalesi konusunu öne çÄ±karsa da iki liderin gündeminde farklÄ± konular vardÄ±. GörüÅŸme sonrasÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda iki liderin konuÅŸmalarÄ±nda dünyadaki siyasi geliÅŸmeler açÄ±sÄ±ndan önemli bir söylem ya da ifade var mÄ±ydÄ±?

Putin, ABD BaÅŸkanÄ± Trump’Ä±n kendisi ve ailesi ile ilgili ellerinde herhangi bir görüntü, kayÄ±t ya da belge olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Yani ÅŸantaj söylentilerini açÄ±kça bir kez daha reddettiÄŸini belirtti. ABD seçimlerine karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dair iddialarÄ± da reddetti. Trump’Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ± aÅŸamasÄ±nda en çok konuÅŸulan konuydu ve buçuk yÄ±l geçti. Trump’Ä±n ilk bir yÄ±lÄ±nda ciddi bir azledilme gerekçesi olarak sÄ±cak bir gündemdi. Fakat bir yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±ktan sonra yani son 4-5 ayda Trump’Ä±n ipleri elline almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± rahatlÄ±kla söyleyebiliriz. Özelikle Kuzey Kore’de taÅŸlarÄ± yerine oturttu. Åžimdi NATO’lu müttefiklerine ÅŸartlarÄ±nÄ±, en azÄ±ndan politik olarak, kabul ettirmiÅŸ görünüyor.

DolayÄ±sÄ±yla saçmalayan bir liderden dediÄŸini yapan bir lider profiline doÄŸru gidiyor. Medya önündeki tuhaflÄ±klarÄ± ise ayrÄ± bir konu. Bundan baÄŸÄ±msÄ±z olarak bir ciddiyete kavuÅŸtu. Amerikan müesses nizamÄ±nÄ±n bazÄ± gazetelerinde, bazÄ± yerlerde hâlâ Trump’a itirazlar çÄ±ksa bile örneÄŸin azledilme artÄ±k çok konuÅŸulmuyor. Bu çok önemli. Bu Trump’Ä±n içeride ve dÄ±ÅŸarÄ±da birebir baÅŸarÄ±yÄ± oturtmuÅŸ olduÄŸunu gösteriyor. Bundan sonra ise Rusya ile Trump’Ä±n özel ve gizli bir iliÅŸkisi var mÄ± konuÅŸulacak. Trump burada epey bir yol almÄ±ÅŸ görünüyor.

Fakat buna karÅŸÄ±lÄ±k Rusya’nÄ±n pozisyonunu Putin çok açÄ±k ifade etti: “Bir, NATO’nun DoÄŸu Avrupa’daki geniÅŸlemesi; iki, savunma sistemleri (Antibalistik Füze AnlaÅŸmasÄ±’ndan- ABM) çekilinmiÅŸ olunmasÄ±, ve bunun iktisadi olarak yeni nüfuz alanlarÄ±n açÄ±lmasÄ±... Bu konularda anlaÅŸmazlÄ±klar devam ediyor. Putin bu konularÄ±n çözümünde karÅŸÄ± taraftan daha olumlu adÄ±mlar beklediÄŸini ve kendisinin burada dezavantajlÄ± konumda olduÄŸunu (toprak ve nüfuz sahasÄ± kaybeden taraf olarak) altÄ±nÄ± çiziyor. Tabi bu kelimeleri kullanmadan söylüyor. DolayÄ±sÄ±yla geri çekilmesi gereken taraf varsa o esas olara BatÄ±’dÄ±r tezini sürdürüyor. Bu bakÄ±mdan da Trump karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kabilecek en olumlu muhataplardan birisine benziyor. Trump’Ä±n ana vurgusu Rusya ile deÄŸil Çin’le rekabeti uluslararasÄ± siyasetin merkezine koyuyor. Bu bakÄ±mdan da ÅŸuan bazÄ± sorunlar olsa da Trump’Ä± çok üzecek, onu karÅŸÄ±sÄ±na alacak bir tutum sergilememeye çalÄ±ÅŸÄ±yor Rusya tarafÄ±.

RUSYA ‘BÄ°RÄ°NCÄ° DÜÅžMAN’ OLMAKTAN ÇIKACAK

Trump’Ä±n Putin görüÅŸmesi sonrasÄ± Rusya yönetimi hakkÄ±ndaki olumlu söylemi ve ABD’nin geçmiÅŸ kararlarÄ±nÄ± eleÅŸtirmesi kendi ülkesinde büyük tepki yaratmÄ±ÅŸ görünüyor. Trump yönetiminin Rusya politikasÄ± gerçekten de ABD çÄ±karlarÄ±yla çeliÅŸmekte midir?

Burada yeni bir denge arayÄ±ÅŸÄ± var. Bir çeliÅŸki deÄŸil. Ama AvrupalÄ±lar Çin’i daha uzak bir tehlike olarak görüyor ve ÅŸu an esas nüfuz geniÅŸlemeleri Rusya aleyhine, keza Ä°srail lobisi önceliÄŸi Rusya’ya karÅŸÄ± veriyor. Çünkü Ä°srail’in birincil düÅŸmanlarÄ±nÄ±n baÅŸ destekçisi Rusya. DolayÄ±sÄ±yla eski model Avrupa ve Ä°srail merkezli “RuslarÄ± düÅŸmanlaÅŸtÄ±rma” konseptini Putin revize etme önerisinde bulunuyor. Bu çok açÄ±k. Rusya dost ülkeler arasÄ±na katÄ±lmayacak ama birinci düÅŸman olmaktan çÄ±kacak; ikinci, üçüncü sÄ±raya yerleÅŸecek. Olay bundan ibaret. Trump bu konuda kararlÄ± da gidiyor.

Doç. Dr. Hakan GüneÅŸ | FotoÄŸraf: Evrensel

‘ORTADOÄžU’YA DAÄ°R YENÄ° BÄ°R ÅžEY YOK’

Ä°ki ülke yönetimi de OrtadoÄŸu’da politik geliÅŸmelere doÄŸrudan müdahale ederek ÅŸekillendiren pozisyonda. Bu görüÅŸme bölgedeki geliÅŸmeleri nasÄ±l etkileyecek?

OrtadoÄŸu’ya dair yeni hiçbir ÅŸey yok. Bir konu var sadece: Ä°ran konusunda bir Ä±srar var BatÄ± tarafÄ±nÄ±n. Ä°ran’Ä± destekleyenlerin listesinde belirli bir azaltmaya gidebileceÄŸini söyledi. AçÄ±k kapÄ± bÄ±raktÄ±. Tek geliÅŸme bu. Yani Ä°ran’Ä±n bölgedeki aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Rusya açÄ±sÄ±ndan tartÄ±ÅŸÄ±lmaz bir konu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermiÅŸ oldu. Ama tamamen kolayca vazgeçilmez. Suriye’ye dair o masadan çÄ±kan en önemli konu Ä°ran’Ä±n oradaki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n azaltmasÄ±ydÄ±. Burada özellikle Ä°srail’e yakÄ±n bölgelerde Ä°srail’in kendi güvenliÄŸini tehdit ettiÄŸini düÅŸündüÄŸü Hizbullah ve Ä°ran’a yakÄ±n milislerin o sahadan çÄ±kartÄ±lmasÄ±, kademeli olarak da Ä°ran’Ä±n Suriye’nin içindeki aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ± yönündeki politikasÄ±nÄ± dile getirdi Trump. Burada pazarlÄ±klar yaptÄ±lar, tam bir yere varmadÄ±lar. Ama Rusya’nÄ±n da bazÄ± tavizler vereceÄŸinin sinyallerini de aldÄ±k.

‘ABD-RUSYA YAKINLAÅžMASI TÜRKÄ°YE’NÄ°N ELÄ°NÄ° GÜÇLENDÄ°RMEZ’

Zirve öncesi ErdoÄŸan’Ä±n Trump’la görüÅŸmesine özellikle iktidara yakÄ±n medya tarafÄ±ndan büyük önem atfedildi. Trump-Putin görüÅŸmesi ErdoÄŸan yönetimi ve dÄ±ÅŸ politikasÄ± açÄ±sÄ±ndan niye önlemli?

Trump-Putin yakÄ±nlaÅŸmasÄ± ya da ABD- Rusya yakÄ±nlaÅŸmasÄ± Türkiye’nin elini güçlendirmez. Çünkü, Türkiye biraz da bunlarÄ±n aralarÄ±ndaki çeliÅŸkiler derinleÅŸtikçe diÄŸer taraftan daha fazla destek alabilen ülkeydi. Oradaki çeliÅŸkiler azalÄ±rsa yani, Ruslara yönelik ambargo, Ukrayna’daki KÄ±rÄ±m’Ä±n statüsüne iliÅŸkin sert tartÄ±ÅŸmalar, Suriye vb. buralardaki tartÄ±ÅŸmalar BatÄ± ile Rusya arasÄ±nda azalÄ±rsa BatÄ±lÄ± müttefikleriyle olan tartÄ±ÅŸmalarÄ±nda Türkiye’nin eli güçlenmiÅŸ olmaz. KonuÅŸabileceÄŸi daha az ÅŸey kalacak. Denge siyaseti önemli bir araçtÄ±r. Her zaman iÅŸe yarar. Fakat uzun süre sürdürülemez. Bundan sonra Türkiye’ye NATO içindeki sorumluluklarÄ± hatÄ±rlatÄ±lmalar baÅŸlayacak. Bu da ErdoÄŸan’Ä±n “Eyy Amerika, eyy Avrupa” diye seslenmesini ne kadar mümkün kÄ±lacak dÄ±ÅŸ politikada artÄ±k onu göreceÄŸiz. Çünkü Ä°srail’le daha uyumlu, Suudi Arabistan’la daha uyumlu, “Eyy Amerika” dediÄŸi yerden merkezle daha uyumlu bir yere geçmiÅŸ olacak. Bunu da iç siyasette bu hamasetle sürdürmesi pek mümkün deÄŸil.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 21:30

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