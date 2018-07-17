Ã‡iÄŸli Schneiderâ€™de Ã¼retim duracak

Ã‡iÄŸli OSB'de kurulu Schneider Electric fabrikasÄ±nda yÃ¶netim 'Ãœretim sÃ¼reÃ§lerinin yarattÄ±ÄŸÄ± gereklilik' nedeniyle Ã¼retimi durdurma kararÄ± aldÄ±.

ÇiÄŸli'de BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n örgütlü olduÄŸu Schneider Electric fabrikasÄ±nda üretimin durdurulmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±.

ÇiÄŸli Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Schneider Electric fabrikasÄ±nda “Üretim süreçlerinin yarattÄ±ÄŸÄ± gereklilik” nedeniyle yÄ±l sonu itibariyle üretimi durdurma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. FransÄ±z ÅŸirket Schneider Electric’in aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n nedeni ise açÄ±klamada, üretimin yarattÄ±ÄŸÄ± gereklilik ile anahtar-priz tedarik modelinde deÄŸiÅŸiklilik ihtiyacÄ±nÄ±n doÄŸmasÄ± olarak açÄ±klandÄ±.

Bu yÄ±lÄ±n sonunda ÇiÄŸli fabrikasÄ±ndaki operasyonlarÄ±n durdurulmasÄ± kararÄ±nda, satÄ±ÅŸ, pazarlama ve lojistik faaliyetlerinde hiçbir deÄŸiÅŸikliÄŸin olmayacaÄŸÄ± da açÄ±klanÄ±rken, destek birim fonksiyonlarÄ±nda çalÄ±ÅŸanlara da yeni lokasyonlar tahsis edileceÄŸi bildirildi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 20:52

www.evrensel.net