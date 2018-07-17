ElazÄ±ÄŸ KadÄ±n Cezaevinde yaÅŸanan hak ihlalleri Meclise taÅŸÄ±ndÄ±

HDP'li Dirayet Dilan TaÅŸdemir, ElazÄ±ÄŸ KadÄ±n Cezaevinde yaÅŸanan hak ihlallerini Meclise taÅŸÄ±dÄ±.

HDP AÄŸrÄ± Milletvekili Dirayet Dilan TaÅŸdemir ElazÄ±ÄŸ KadÄ±n Cezaevinde yaÅŸanan hak ihlallerine iliÅŸkin Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na soru önergesi verdi.

HDP'li TaÅŸdemir, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n cevaplamasÄ± talebiyle verdiÄŸi soru önergesinde OHAL’in ilan edildiÄŸi 20Temmuz 2016 tarihinden günümüze kadar ülkede birçok hak ihlali yaÅŸanÄ±rken en çok cezaevlerinde kalanlarÄ±n, özellikle de siyasi mahpuslarÄ±n keyfi uygulamalara maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

TBMM Ä°nsan HaklarÄ± Ä°nceleme Komisyonuna ElazÄ±ÄŸ T Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumundan 19 Ocak 2018 tarihi itibariyle toplam 15 baÅŸvuru iletildiÄŸini hatÄ±rlatan TaÅŸdemir ÅŸöyle devam etti:

"BaÅŸvurularda cezaevinin fiziksel ÅŸartlarÄ±ndan, aÅŸÄ±rÄ± kalabalÄ±ktan ve idarenin keyfi uygulamalarÄ±ndan ÅŸikâyetler; yargÄ± kararlarÄ±na itirazlar; kötü muamele, Çölyak hastalÄ±ÄŸÄ±na uygun yemek olanaklarÄ±nÄ±n saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ±, çÄ±plak arama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, mektuplarÄ±n ve kurumlara yazÄ±lan dilekçelerin gönderilmediÄŸi, spor imkânlarÄ±ndan yararlanÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±, revire zamanÄ±nda çÄ±karÄ±lmadÄ±klarÄ±, eÄŸitim hakkÄ±ndan yararlanÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± ile nakil talepleri yer almÄ±ÅŸtÄ±r.”

Önergesinde ElazÄ±ÄŸ T Tipi KadÄ±n cezaevinde daha önce kadÄ±n mahpuslarÄ±n üstlerine ‘‘terör’’ yazan kimlikleri takma zorunluluÄŸu getirildiÄŸi ve mahpuslarÄ±n 4 ay açlÄ±k grevi yapmalarÄ±yla söz konusu uygulamadan vazgeçildiÄŸini hatÄ±rlatan TaÅŸdemir ÅŸunlarÄ± söyledi:

“ElazÄ±ÄŸ T Tipi KadÄ±n Hapishanesi'nin kampüs içindeki KapalÄ± KadÄ±n Hapishanesi'ne taÅŸÄ±nmasÄ± iddialarÄ±nÄ±n yer almasÄ±yla birlikte yaÅŸanan hak ihlalleri yeniden gündeme gelmiÅŸtir.

Her koÄŸuÅŸu 6 kiÅŸilik 5 hücreden oluÅŸan KadÄ±n KapalÄ± Cezaevi’nin mimarisinin hasta mahpuslarÄ±n saÄŸlÄ±k koÅŸullarÄ±na göre yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bundan dolayÄ± her tarafta 24 saat kameralarÄ±n açÄ±k olduÄŸu ve çok sayÄ±da gözetleme pencerelerinin bulunduÄŸu, havalandÄ±rmada ve mutfakta 1'er, koridorda ise 4 tane olmak üzere 6 kamera tarafÄ±ndan izlendikleri bilgisi basÄ±nda yer almaktadÄ±r.

Mahpuslar geceleri "Kameralar görmüyor" gerekçesiyle Ä±ÅŸÄ±klarÄ±n açÄ±k tutulduÄŸunu ve kiÅŸisel kullanÄ±m alanlarÄ±nÄ±n dahi izlendiÄŸini, kameralar dÄ±ÅŸÄ±nda odalarÄ±nÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± koridor, havalandÄ±rma ve mutfaÄŸÄ±na bakan pencerelerden de gözetlendiklerini, aynÄ± zamanda idarenin kullandÄ±ÄŸÄ± ana maltadan geçen diÄŸer suçlardan tutuklu-hükümlü ve kadÄ±n-erkek personeller bu pencerelerden yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± rahatlÄ±kla görebildiklerini ifade etmiÅŸler. KoÄŸuÅŸlarda rahatça yürüyemediklerini, giyinemediklerini belirten tutsaklar, psikolojik ve fiziki olarak gözetlenmenin taciz olduÄŸunu ifade ederek havalandÄ±rma, mutfak ve odalarÄ±nÄ±n pencerelerinin karÅŸÄ±t görüÅŸteki tutsaklarÄ±n bulunduÄŸu koÄŸuÅŸlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu ve can güvenliÄŸi sorunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirtmiÅŸlerdir.”

TaÅŸdemir'in cevaplandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸi sorular ÅŸöyle:

♦ ElazÄ±ÄŸ T Tipi KadÄ±n Cezaevinde kötü muamele ve iÅŸkencenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilginiz dâhilinde midir?

♦ ElazÄ±ÄŸ T Tipi KadÄ±n Cezaevindeki siyasi kadÄ±n tutsaklarÄ±n, KapalÄ± KadÄ±n Hapishanesine taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n gerekçesi nedir?

♦ ElazÄ±ÄŸ T Tipi KadÄ±n Cezaevinden 19.01.2018 tarihinden itibaren TBMM Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonuna gelen kötü muamele baÅŸvurularÄ±na iliÅŸkin ne tür çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r? Söz konusu iddialarla ilgili herhangi bir soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r?

♦ ElazÄ±ÄŸ KadÄ±n Cezaevinde çok sayÄ±da kamera ve gözetleme pencerelerinin olmasÄ±nÄ±n yasal gerekçesi nedir? KameralarÄ±n 24 saat açÄ±k olduÄŸubilginiz dahilinde midir? Kamera ve gözetleme pencerelerini kapatmaya yönelik bir çalÄ±ÅŸmanÄ±z olacak mÄ±?

♦ KarÅŸÄ±t görüÅŸteki tutsaklar yerine aynÄ± görüÅŸteki tutsaklarÄ±n karÅŸÄ± koÄŸuÅŸlara yerleÅŸtirilmesi yönündeki talepleri yerine getirmek doÄŸrultusunda bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zca cezaevi yönetimine bilgilendirme yapÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r?

♦ ElazÄ±ÄŸ KadÄ±n Cezaevi'nde yaÅŸanan hak ihlallerinin kimler tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edilmesi için herhangi bir soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Söz konusu maÄŸduriyetleri gidermek amacÄ±yla ne tür çalÄ±ÅŸmalar yapmayÄ± düÅŸünüyorsunuz? (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 20:00

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