AKP belediyeciliÄŸi Denizlilileri isyan ettirdi: 'Susuz kalacaÄŸÄ±z'

Denizliâ€™nin UzunpÄ±nar Mahallesiâ€™nde yaÅŸayan yurttaÅŸlar, belediyenin iÃ§me sularÄ±nÄ± turizm bÃ¶lgesi olan KarahayÄ±tâ€™a taÅŸÄ±ma Ã§abasÄ±na isyan etti.

Denizli’nin Pamukkale ilçesine baÄŸlÄ± UzunpÄ±nar Mahallesi’ndeki içme suyu hattÄ±nÄ±n KarahayÄ±t’a taÅŸÄ±nmak istenmesi, halkÄ± isyan ettirdi.

Mahallelerindeki içme suyunun turizm bölgesi olan KarahayÄ±t’a taÅŸÄ±nÄ±p kendilerine ise onlarca kilometre ötedeki baÅŸka bir kaynaktan su verilmesi planÄ±na tepki gösteren UzunpÄ±narlÄ±lar, sabah saatlerinden itibaren su kaynaklarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda nöbet tutmaya baÅŸladÄ±. Gelen ekiplerin çalÄ±ÅŸmasÄ±na engel olmak isteyen vatandaÅŸlar, kendilerine sorulmadan “Ben yaptÄ±m oldu” anlayÄ±ÅŸÄ±yla hareket eden AKP’li BüyükÅŸehir Belediyesine ve DESKÄ°’ye tepki gösterdi. AçÄ±lan kanallarÄ± taÅŸla dolduran halk jandarma tarafÄ±ndan engellenmek istenmesine raÄŸmen çalÄ±ÅŸmalarÄ± durdurmayÄ± baÅŸardÄ±lar.

UZUNPINAR TEK DEÄžÄ°L

Denizli BüyükÅŸehir Belediyesi’ne baÄŸlÄ± Denizli Su ve Kanalizasyon Ä°daresi Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan son aylarda birçok doÄŸal kaynak suyunun baÅŸka noktalara taÅŸÄ±nmasÄ± için baÅŸlatÄ±lan çalÄ±ÅŸma, vatandaÅŸlarÄ±n tepkisine neden oldu.

Pamukkale'ye baÄŸlÄ± UzunpÄ±nar Mahallesi’nde içme suyu isale hattÄ±nÄ±n DESKÄ° ekipleri tarafÄ±ndan KarahayÄ±t Mahallesi’nde taÅŸÄ±ma çalÄ±ÅŸmasÄ± UzunpÄ±narlÄ±larÄ±n engeline takÄ±ldÄ±.

Ä°ÇME SUYU NEDENÄ°YLE GEÇMÄ°ÅžTE DE BENZER OLAYLAR YAÅžANMIÅžTI

Sabah saatlerinde mahalleye giden DESKÄ° ekipleri karÅŸÄ±larÄ±nda vatandaÅŸlarÄ± gördü. Ä°çme suyu hattÄ±nÄ±n çekileceÄŸi bölgede DESKÄ° ekiplerini bekleyen vatandaÅŸlar, suyun mahalleye yetmediÄŸini ve bu çalÄ±ÅŸmayla suyun KarahayÄ±t Mahallesi’ne taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, yapÄ±lan uygulamanÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu belirtti.

FotoÄŸraf: Ramazan Çetin/DHA

Projelerin halkÄ±n fikirleri alÄ±nmadan uygulanmasÄ±na tepki gösteren vatandaÅŸlar, UzunpÄ±narlÄ±larÄ±n içme suyu konusunda hassas olduklarÄ±nÄ± ve geçmiÅŸten beri sularÄ±nÄ± korumak için mücadele verdiklerini anlattÄ±lar.

9 yörük ailesi tarafÄ±ndan içme suyu bol olan bir bölgeye yerleÅŸme ümidiyle kurulan UzunpÄ±nar'da geçmiÅŸte de benzer olaylar yaÅŸanmÄ±ÅŸ, jandarma ile halk karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmiÅŸ çok sayÄ±da kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

'BELEDÄ°YE HÄ°ÇBÄ°R ÅžEKÄ°LDE FÄ°KÄ°MÄ°ZÄ° ALMIYOR'

FotoÄŸraf: Ramazan Çetin/DHA

YÄ±llarca kasaba belediyesi olarak kendi hizmetlerini kendileri üreten UzunpÄ±nar, Denizli’nin BüyükÅŸehir statüsüne geçmesiyle birlikte merkeze 40 kilometre uzakta bir yaylada bulunmasÄ±na raÄŸmen mahalle statüsüne düÅŸürülmüÅŸtü.

UzunpÄ±narlÄ±lar BüyükÅŸehir ve baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± Pamukkale Belediyesine su, ulaÅŸÄ±m ve altyapÄ± hizmetlerini aÄŸÄ±rdan aldÄ±klarÄ± ve hiçbir ÅŸekilde fikirlerini almadÄ±klarÄ± için oldukça tepkililer. (Denizli/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 18:59

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