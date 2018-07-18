Ege Ãœniversitesinde kiralÄ±k iÅŸÃ§i dÃ¶nemi

Ã‡ok sayÄ±da iÅŸÃ§inin kadroya geÃ§iÅŸ sÃ¼recinde iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ege Ãœniversitesinde oluÅŸan iÅŸ yÃ¼kÃ¼ sendikasÄ±z, kiralÄ±k iÅŸÃ§ilerle giderilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

Metehan UD

Ä°zmir

Kadroya geçiÅŸ süreci ile birlikte güvenlik soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ± altÄ±nda çok sayÄ±da iÅŸçiyi iÅŸten çÄ±karan Ege Üniversitesinin imdadÄ±na AKP’nin düzenlemesi yetiÅŸti. Üniversite yönetimi oluÅŸan iÅŸ yükünü geçici sürelerle çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sendikasÄ±z iÅŸçilerle çözmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Genel-Ä°ÅŸ ise kiralÄ±k iÅŸçiliÄŸin çözüm olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek atÄ±lan iÅŸçilerin geri alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi.

Kamu kurumlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan taÅŸeron iÅŸçiler için çÄ±karÄ±lan kanun hükmünde kararname ile birlikte ülke genelinde binlerce iÅŸçi kadroya geçiÅŸte güvenlik ve arÅŸiv soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. En çok iÅŸçi çÄ±karÄ±lan kurumlarÄ±n arasÄ±nda Ege Üniversitesi de bulunuyor. Üniversitenin farklÄ± birimlerinde çalÄ±ÅŸan yaklaÅŸÄ±k 150 iÅŸçi kadro beklerken iÅŸsiz kaldÄ±.

EKONOMÄ°K VE SOSYAL HAKLAR YOK

Ege Üniversitesi yönetimi, oluÅŸan boÅŸluÄŸun çözümünü AKP iktidarÄ± döneminde getirilen kiralÄ±k iÅŸçilik uygulamasÄ±nda bulundu. Ä°ÅžKUR’den talepte bulunan üniversiteye yönlendirilen iÅŸçiler, baÅŸta temizlik, büro, destek hizmetleri ve yemekhaneleri olmak üzere pek çok biriminde görevli. 6 aylÄ±k sözleÅŸme ile alÄ±nan iÅŸçilere, sadece asgari ücret ödeniyor.

KiralÄ±k geçici iÅŸçiler, beraber çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± Ege Üniversitesi iÅŸçilerinin sahip olduÄŸu pek çok ekonomik ve sosyal haktan faydalanamÄ±yor. Haftada 45 saat çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler yasa gereÄŸi mesaiye kalamÄ±yor. Ä°ÅŸçiler, sendikaya üye olamadÄ±klarÄ± içinde herhangi bir güvenceleri bulunmuyor. Åžu anda 100’e yakÄ±n kiralÄ±k iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken çok sayÄ±da kiralÄ±k iÅŸçi çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndan ve asgari ücretten kaynaklÄ± çalÄ±ÅŸmaktan vazgeçti.

‘Ä°Åž BARIÅžINI BOZUYOR’

Üniversitede örgütlü Genel-Ä°ÅŸ Ä°zmir 7 No’lu Åžube Ä°dari Sekreteri Özgür Genç, kiralÄ±k iÅŸçilik uygulamasÄ±nÄ±n içeride iÅŸ barÄ±ÅŸÄ±nÄ± bozduÄŸunu söyledi. KiralÄ±k iÅŸçilerin deneyimsizliÄŸinden ve mesaiye kalamamasÄ±ndan kaynaklÄ± yine iÅŸlerin büyük bir kÄ±smÄ±nÄ±n Ege Üniversitesi iÅŸçisine kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Genç “Bu da iÅŸ barÄ±ÅŸÄ±nÄ± bozuyor. Yasa gereÄŸi kiralÄ±k iÅŸçilere bazÄ± iÅŸler yaptÄ±rÄ±lamÄ±yor. AsÄ±l yük Ege iÅŸçisinin omzuna yükleniyor. Bu kiralÄ±k iÅŸçi açÄ±sÄ±ndan da kötü. O iÅŸçi de bir süre sonra dÄ±ÅŸlanÄ±yor” dedi.

‘KÄ°RALIK Ä°ÅžÇÄ°LÄ°ÄžÄ° KALDIRIN’

Çözümün kiralÄ±k iÅŸçilik yasasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±ndan geçtiÄŸini de ekleyen Genç ÅŸunlarÄ± söyledi: “Kadrolu ve güvenceli çalÄ±ÅŸma getirilmeli. KHK ile getirilen düzenleme bir taraftan yeni iÅŸçi alÄ±mÄ±nÄ± da engelliyor, kiralÄ±k iÅŸçiliÄŸe yönlendiriyor. Üniversitede zaten yeterli sayÄ±da çalÄ±ÅŸan ve iÅŸ yükünü bir ÅŸekilde kaldÄ±ran bir iÅŸçi varken güvenlik soruÅŸturmasÄ± adÄ± altÄ±nda eleme yapÄ±lmayabilirdi. KiralÄ±k iÅŸçilerin ücretlerinin Ä°ÅŸsizlik Fonu’ndan karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Üniversiteye de yükümlülükleri yok, üniversitenin cebinden para çÄ±kmÄ±yor.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 18:33

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