GenÃ§lerden SuruÃ§ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±: ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z deÄŸil sorumlular yargÄ±lansÄ±n

GenÃ§lik Ã¶rgÃ¼tleri ile, SuruÃ§ KatliamÄ±â€™nÄ±, sÃ¼ren davayÄ± ve 20 Temmuz'da KadÄ±kÃ¶y'de yapÄ±lacak anma etkinliÄŸini konuÅŸtuk.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Gençlik örgütleri, Suruç KatliamÄ±’nÄ±n üçüncü yÄ±l dönümünde “Suruç için adalet herkes için adalet” talebiyle Ä°stanbul KadÄ±köy’de anma etkinliÄŸi düzenleyecek. SGDF EÅŸ BaÅŸkanÄ± Okan DanacÄ± ve ÖÄŸrenci Kolektifleri Yürütme Kurulu Üyesi Åžilan Delipalta, 20 Temmuz saat 19.00’da KadÄ±köy Mehmet AyvalÄ±taÅŸ ParkÄ±’nda gerçekleÅŸecek etkinlik için katÄ±lÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonunun (SGDF) çaÄŸrÄ±sÄ±yla, Kobanê’ye oyuncak ve insani yardÄ±m malzemeleri götürmek için Urfa’nÄ±n Suruç ilçesinde bir araya gelen 300 genç, konakladÄ±klarÄ± Amara Kültür Merkezinde yaptÄ±klarÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ± sÄ±rasÄ±nda canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n hedefi olmuÅŸtu. IÅžÄ°D’in üstlendiÄŸi saldÄ±rÄ± sonucunda 33 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ 100’ü aÅŸkÄ±n kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Üzerinden geçen üç yÄ±la raÄŸmen Urfa 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam etmekte olan Suruç KatliamÄ± davasÄ±nda, kayda deÄŸer bir ilerleme söz konusu deÄŸil. 10 Ekim KatliamÄ± davasÄ±nda tutuklu olarak yargÄ±lanan Yakup Åžahin davanÄ±n firari olmayan tek sanÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu halde henüz mahkemece dinlenmedi. Suruç KatliamÄ±’na iliÅŸkin etkin bir soruÅŸturma ve kovuÅŸturma süreci yürütülmemesine karÅŸÄ±n, katliamÄ±n tanÄ±klarÄ± ve avukatlarÄ± üzerindeki baskÄ± her geçen gün artÄ±yor. Suruç KatliamÄ±’ndan yaralÄ± olarak kurtulan SGDF Üyeleri Havva CuÅŸtan, Mazlum DemirtaÅŸ, Ceren Çoban, Merve Nur Ä°ÅŸleyici, Ali Deniz Esen, Efe ÇatalbaÅŸ, Ä°lke BaÅŸak Baydar, Koray Türkay, Ümmühan Özdemir, Tülin Gür, Åžahin Tümüklü, katliamda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Hatice Ezgi Sadet’in ablasÄ± Özgen Sadet ile Suruç DavasÄ± AvukatlarÄ± Sezin Uçar ve Özlem GümüÅŸtaÅŸ çeÅŸitli gerekçelerle tutuklandÄ±.

Gençlik örgütleri, katliamÄ±n üçüncü yÄ±l dönümünde Suruç için adalet talebini yinelemek ve yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 33 kiÅŸiyi anmak için Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir olmak üzere birçok ilde eÅŸ zamanlÄ± etkinlikler yapacak.

‘SURUÇ’U TERÖRÄ°ZE ETME ÇABASI VAR’

SGDF EÅŸ BaÅŸkanÄ± Okan DanacÄ±, Suruç davasÄ±nda bir aÅŸama kaydedilmediÄŸinin altÄ±nÄ± çizerek “YargÄ±lamalar bir mizansen, tiyatroya çevrilmiÅŸ. Mahkeme heyetleri sürekli deÄŸiÅŸtiriliyor. DuruÅŸmalar küçük bir salonda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için aileler duruÅŸmaya alÄ±nmÄ±yor, gidenlere ve oradaki anmalara katÄ±lanlara soruÅŸturma açÄ±lÄ±yor. Suçlular etkin ÅŸekilde yargÄ±lanmazken bizim onlarca arkadaÅŸÄ±mÄ±z sürekli olarak gözaltÄ±na alÄ±nÄ±yor. Suruç marjinalize ediliyor, terörize etme çabasÄ± var” diye konuÅŸtu.

Suruç’ta katliamÄ±n bilinçli olarak gerçekleÅŸtirildiÄŸini ifade eden DanacÄ±, saldÄ±rÄ±nÄ±n esas olarak Kürt meselesinin demokratik çözümünü savunanlara gözdaÄŸÄ± olduÄŸunu belirtti. Suruç’un üçüncü yÄ±l dönümünde ana taleplerinin adalet olduÄŸunu belirten DanacÄ± ÅŸöyle devam etti: “SorumlularÄ±n açÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. Suruç ile birlikte bir savaÅŸ konsepti uygulanmaya baÅŸladÄ±. Suruç KatliamÄ± aydÄ±nlatÄ±lmadan Ankara, ReyhanlÄ±, HavalimanÄ±, Taksim ve Sultanahmet KatliamlarÄ± aydÄ±nlatÄ±lamaz. AyrÄ±ca Suruç gazileri üzerindeki baskÄ±nÄ±n son bulmasÄ±nÄ± istiyoruz. YargÄ±lanmasÄ± gereken arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z deÄŸil Suruç’u yaratanlardÄ±r.”

GENÇLER 20 TEMMUZ’DA BULUÅžUYOR

ÖÄŸrenci Kolektiflerinden Åžilan Delipalta ise, Suruç anma etkinliklerinde kullanÄ±lan ‘Hiçbir düÅŸ yarÄ±m kalmayacak’ sloganÄ±nÄ±n hâlâ geçerli olduÄŸunu ifade etti. Delipalta yapacaklarÄ± etkinliÄŸin OHAL’in kalÄ±cÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na da bir itiraz olacaÄŸÄ±nÄ± ekleyerek, 20 Temmuz’da buluÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

‘GÄ°ZLÄ°LÄ°K KARARI KALKSA DA CÄ°DDÄ° Ä°LERLEME YOK’

Suruç KatliamÄ±’ndan yaralÄ± kurtulan ve tedavisi halen Ä°sviçre’de süren GüneÅŸ ErzurumluoÄŸlu, dava dosyasÄ±na getirilen gizlilik kararÄ±nÄ±n 19 ay sonra kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, “Gizlilik kaldÄ±rÄ±ldÄ± ama dosyada baÅŸka hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Ne olursa olsun adalet aramaktan vazgeçmeyeceÄŸiz. Geçen sürede gücümüzden ve umudumuzdan bir ÅŸey kaybetmedik. Adaleti getirecek ve 33’lerin düÅŸlerini tamamlayacaÄŸÄ±z. DüÅŸleri de yaÅŸÄ±yor kendileri de” diye konuÅŸtu.

ANMA ETKÄ°NLÄ°ÄžÄ° KADIKÖY’DE YAPILACAK

Anma etkinliklerinin Ä°stanbul ayaÄŸÄ± KadÄ±köy’de gerçekleÅŸecek. SGDF, AnarÅŸist Gençlik, Fikir Kulüpleri Federasyonu, Devrimci Gençlik Dernekleri, ÖÄŸrenci Faaliyeti, Diren Üniversite, Gençlik Komiteleri, ÖÄŸrenci Kolektifleri, Marksist Fikir TopluluklarÄ±, ÖÄŸrenci Ä°nisiyatifi, Sosyalist ÖÄŸrenci Hareketi, Yeni Demokrat Gençlik, HDK Gençlik, HDP Gençlik, Türkiye Ä°ÅŸçi Partisi GençliÄŸi, KaldÄ±raç, Dev-Güç ve EHP GençliÄŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla düzenlenecek olan program 20 Temmuz saat 19.00’da KadÄ±köy Süreyya OperasÄ± önünde baÅŸlayacak. Etkinlik, Mehmet AyvalÄ±taÅŸ ParkÄ±’na yapÄ±lacak yürüyüÅŸün ardÄ±ndan basÄ±n açÄ±klamasÄ± ile son bulacak. AynÄ± gün patlamanÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi Suruç’taki Amara Kültür Merkezinde de milletvekilleri, parti ve kurum temsilcilerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla anma programÄ± yapÄ±lacak.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 18:19

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